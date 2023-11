Základní samsungy pro příští rok mají nový design a zvláštní výbavu

Přestože Samsung úplně nešidí ani základní modely, tak výrazně dobře vybavené telefony to nikdy nebyly. Nové modely A05 a A05s na tom celkově nejsou špatně, třeba fotoaparát má rozlišení 50 Mpix a mezigeneračně se výrazně vylepší paměť. Ale žádné zázraky od nich chtít nemůžeme. Což s ohledem na cenu asi ani nikdo nečeká.

Zatím je výrobce uvedl na vybrané trhy v Asii, takže je možné, že specifikace pro evropské trhy budou trochu jiné. Bylo by totiž zvláštní, že by Samsung vypustil na trh telefon bez NFC. To u představených verzí pro asijské trhy chybí, přitom předchozí A04s v evropské specifikaci NFC má.

Telefony mají podobný design, ostatně stejný styl dostanou zřejmě všechny modely řady A pro rok 2024 a podobný designový jazyk ponesou zřejmě i modely řady S. Samozřejmě u základních áček zákazník dostane čistě plastový přístroj, ale ošklivý určitě nebude. Samsung vsadil na minimalistický plochý design a telefonům to docela sluší.

Rozdílů mezi verzemi A05 a A05s tolik není. Esko je lépe vybavené, je však otázkou, jestli je trojitý snímač s dvěma 2Mpix senzory lepší volbou než jen s jedním 2Mpix senzorem v případě modelu A05. Hlavní fotoaparát má u obou rozlišení 50 Mpix. Rozdíl je i vpředu, základní A05 má 8Mpix snímač, lepší A05s má 13Mpix snímač. Pro porovnání, předchozí model A04s měl hlavní fotosestavu totožnou jako nová A05s, vpředu měl však jen 5Mpix foťáček.

V případě displeje je na tom lépe „esko“ s FHD+ displejem, základní model má jen HD+ panel stejně jako jeho předchůdce A04s. Úhlopříčka displeje je u obou 6,7 palce, což je o 0,2 palce víc než u předchůdců. V případě „eskových“ modelů (předchozího i nového) je panel typu LCD s obnovovací frekvencí 90 Hz.

Procesory výrobce zásadně neošidil. Jsou zde čipy Helio G85 u levnějšího modelu a Snapdragon 680 u dražšího. Výkon není zásadně rozdílný, ale snapdragon je logicky výkonnější. Předchozí model A04s měl Exynos 850, který je ze všech nejslabší a také nejstarší.

Velké zlepšení nastává u paměti. A04s měl v základu jen 3 GB operační paměti, maximem byly 4 GB. Novinky jsou v obou případech vybaveny 6 GB operační pamětí. I 128GB uživatelskou paměť mají stejnou, což je opět značné vylepšení, základní A04s měl totiž jen 32 GB. Otázkou však je, s čím se Samsung vydá do Evropy. Paměťových variant může být víc.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh, takže se mezigeneračně nezměnila. Ale nabíjení bude rychlejší, maximální výkon je nyní 25 W, u A04s byl 15 W. Telefony mají sluchátkový konektor, monofonní reproduktor a obvyklou výbavu pro svou kategorii. Cenu zatím můžeme jen odhadovat, měla by se pohybovat okolo 4 000 korun. Zahájení prodeje v Evropě zatím oznámeno nebylo.