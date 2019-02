Prémiový design a fajn cena, ale také dost ústupků. Recenze Meizu M6T

Smartphony Meizu nejsou u nás kdovíjak rozšířené, na druhou stranu nejsou žádnou velkou neznámou. Možná i proto je výrobce nabízí za lákavé ceny, kterými se snaží alespoň trochu výrazněji prosadit na trhu, kterému jinak vládnou obecně známější značky.

Platí to i v kategorii levných přístrojů. Meizu M6T je smartphone, který stojí necelé tři tisíce korun, přitom by jej mohli, alespoň na první pohled, prodávat za mnohem víc peněz. M6T především dobře vypadá, a když ho vezmete do ruky, působí opravdu moc příjemným dojmem. A to navzdory tomu, že jeho kompletní design není podle poslední kovovo-skleněné módy.

Povedený kousek však skrývá výbavu s řadou kompromisů. Výkonu moc není, ale nenáročnému uživateli určitě postačí. Je tu zbytečně starý Android, což může být potíž především kvůli bezpečnostním záplatám. Za danou cenu to je stále docela zajímavý přístroj.

Takže se vám líbí design?

Ano, líbí. A docela hodně. M6T přináší do nejnižších cenových kategorií konstrukci s příjemně minimalizovanými rámečky, za kterou by se nemusely stydět top modely z roku 2017. Tělo má elegantní zaoblené tvary, celkově se hodně podobá špičkovému Meizu 16th.

Plusy a minusy Proč koupit? povedený design a zpracování

slušný fotoaparát

kompaktní rozměry

Proč nekoupit? nižší výkon

mezery v překladu systému

starší Android Kdy? V prodeji Za kolik? 2 990 Kč

Je tu ale jeden důležitý rozdíl: tělo telefonu je celé z plastu, ovšem s výtečnou soft-touch povrchovou úpravou. Konstrukce je pevná a telefon díky materiálu neklouže v ruce. A při rozměrech 152,3 x 73 x 8,4 mm padne docela dobře do ruky. Na danou cenu je zpracování opravdu výtečné.

A co výbava, jaká je?

Vcelku základní, na druhou stranu v ní nic nechybí. Zázraky však čekat nelze. IPS displej má úhlopříčku 5,7 palce a rozlišení 720 x 1 440 pixelů. Je tu tedy moderní poměr stran 18:9, rohy jsou drobně zaoblené. Displej je typu IPS a na danou cenovou kategorii je líbivý. Rozlišení je v této cenové třídě dostatečné a displej celkově na danou cenu hodnotíme dobře.

Telefon pohání procesor MediaTek MT6750, což je novější typ pro levné modely, který ale stále trochu trpí tím, že výkonu nemá na rozdávání a sladit ho se systémem není jednoduché. U Meizu na to ale šli „od lesa“. Mají tu svou nadstavbu systému Flyme OS, která tu dělá novou uživatelskou vrstvu staršímu Androidu ve verzi 7.0. K tomu je tu na danou cenovou kategorii nadstandardní porce 3 GB RAM paměti, což trochu procesorem nadělenou dýchavičnost vylepšuje. Ale i tak nečekejte od tohoto kousku kdovíjaký výkon.

Z běžných prvků tu nechybí čtečka otisků prstů, vnitřní paměť má slušnou kapacitu 32 GB, sloty na SIM tu jsou dva, ten druhý je duální. NFC, odemykání obličejem nebo moderní USB-C konektor nečekejte.

Stojí fotoaparát za něco?

Foťák je duální a vlastně není tak špatný, i když opět hlavně s přihlédnutím k ceně. Duální sestava tu má za úkol práci s hloubkou ostrosti a bokeh efektem, ale upřímně, to nestojí za mnoho, i vzhledem k výkonu procesoru, který musí okraje a rozostření počítat. Ale snímky jako takové jsou slušné, alespoň za dobrého světla.

Světelnost hlavního snímače je f/2.2, takže to na dobré fotky ve dne stačí. Se zhoršujícími se světelnými podmínkami ale samozřejmě snímky tmavnou, nastupuje šum a ztrácí se detaily. Vše je i tak stále nad průměrem dané kategorie, takže není nač si stěžovat.

To všechno zní dobře. Co vám na něm vadí?

Nám vlastně moc ne, ale běžnému uživateli bude určitě vadit to, že systém Flyme OS nemá úplně dokonalou lokalizaci a některé položky v menu zůstávají v angličtině. Na druhou stranu nenáročné uživatele to možná nemusí moc trápit, do nastavení se většinou pouštět nebudou. Ale je lepší se na tuto vlastnost připravit.

Co výdrž baterie?

Do těla smartphonu se vešla baterie s velmi solidní kapacitou 3 300 mAh. Kdo tak nebude smartphone příliš zatěžovat (a kdo chce, měl by se stejně dívat ve vyšších cenových patrech), může se těšit na dobrou výdrž. Dva dny nejsou problém, tři by u skromnějších uživatelů také mohly být realitou.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte jednoduchý a nenáročný smartphone, který zaujme designem a zpracováním, je Meizu M6T vcelku zajímavou volbou. Trochu nás od něj odrazuje starší Android s grafickou nadstavbou s podivnou lokalizací, ale jinak jsou výbava a schopnosti smartphonu na dobré úrovni.

Konkurence je však bohatá a pro mnohé prověřenější. Třeba Honor 7A s podobnými parametry a novějším Androidem a shodnou cenou. Xiaomi nabídne Redmi 6 s výkonnějším Mediatekem Helio P22 a menším displejem, Huawei P Smart by s výrazně lepší výbavou a celokovovým tělem mělo jít sehnat za tři a půl tisíce korun.