Test: Obří Huawei Mate 20X 5G je renesancí vymřelé kategorie smartphonů

Pojem phablet tak nějak zmizel v dějinách historie mobilních telefonů. Pár let se tak označovaly smartphony, které byly na svou dobu až příliš přerostlé, jenže pak začaly úhlopříčky smartphonů růst do neuvěřitelných mezí. Vždyť jeden z prvních phabletů – Samsung Galaxy Note z roku 2011 – měl displej s úhlopříčkou 5,3 palce. To je míra, která je dnes v celé produkci stejnou výjimkou, jako tehdy: jen s tím rozdílem, že stojí na dolním okraji spektra a ne na tom horním.

Huawei Mate 20X ovšem dává na někdejší výjimečnou kategorii přerostlých smartphonů vzpomenout. I přes dnešní obvyklé velké displeje se totiž úhlopříčka toho jeho výrazně vymyká tomu, co je v dnešní produkci obvyklé: 7,2 palce je o 8 desetin palce víc než sourozenec Mate 20 Pro a o 0,67 palce víc než u jinak největšího displeje u Huawei, u modelu Mate 20. A ve zbytku produkce se mu nic ani nepřiblíží: ani Xiaomi, které se nebálo velkých úhlopříček, dnes nemá nic, co by se mohlo Mate 20X 5G rovnat, končí na 6,39 palcích.

Velikostí displeje se s Mate 20X 5G mohou rovnat snad jen novodobé rozkládací smartphony s ohebným displejem: Samsung Galaxy Fold nabízí 7,3 palce s výřezem, Huawei Mate X pak 8 palců – ani jeden ale není v prodeji a svým zaměřením jsou to zcela jiné přístroj: už proto, že otevřené nabízí tabletový poměr stran, zatímco Mate 20X se drží moderních poměrů u smartphonů, konkrétně 18,7:9.

Takže je opravdu přerostlý?

Přiznáme bez mučení, že Mate 20X 5G je opravdu veliký smartphone ve všech ohledech. Rozměry 174,6 x 85,4 x 8,2 mm se jen tak nevidí. Na druhé straně se telefon chlubí jen malými rámečky okolo displeje, ten tak zabírá výborných 87,6 % čelní plochy. Je tu jen drobný kapkovitý výřez, který nás při používání vůbec neruší a vedle kterého zbývá na displeji po stranách dost místa na různé ikony notifikací a stavu.

Plusy a mínusy Proč koupit? obří displej

vysoký výkon

5G jako bonus

dobrá výdrž

Proč nekoupit? velké rozměry, vysoká hmotnost

chybí 3,5mm Jack

odolnost vodě a prachu jen dle IP53 Kdy? V prodeji Za kolik? 24 999 Kč

Vzhledem k rozměrům ovšem bude Mate 20X 5G vyhovovat hlavně jedincům s pořádnými dlaněmi. V malé roce se telefon už drží hůře, navíc kdo je zvyklý si třeba spodek telefonu podpírat malíčkem, docela tu ucítí hmotnost 232 gramy – ta ale vlastně není tak velká, jak by se dalo čekat. Telefon se dá nosit i v kapse, ale v tašce nebo třeba náprsní kapse saka či bundy je to lepší. Během používání Mate 20X jsme si nakonec na jeho obří rozměry zvykli – je to vcelku přijatelná daň za skvělý obří displej.

K čemu je tak velký displej?

Ke všemu. Skvěle se na něm čte text, výborně se hodí pro sledování videa, kde vzhledem k poměru stran 18,7:9 výřez neruší, protože oblast s ním zůstává nevyužita. Výborný je i pro multi-tasking, spuštění dvou aplikací na jednom displeji tu dává vcelku smysl. Ovšem jasně chápeme, že je to částečně i otázka vkusu: každopádně pro produktivitu i práci s multimédii (dalším příkladem je třeba úprava fotek) je displej opravdu vynikající. Mate 20X 5G v tomto ohledu opravdu přináší možnosti tabletu ve stále vcelku flexibilním balení.

Displej jako takový je typu OLED, takže má hezky živé barevné podání, které se dá navíc dle vkusu upravit v nastavení. Nechybí tu funkce always-on, která je opět na obřím panelu hezky výrazná a přehledná. Rozlišení je 2 244 x 1 080 pixelů, jemnost 346 bodů na palec: to nejsou žádné rekordní hodnoty, ale displej plně dostačuje, během používání jsme si rozhodně nestěžovali.

Fajn, co výkon, jaký je?

Ten se v podstatě oproti jiným zástupcům řady Mate 20 nezměnil, v AnTuTu si Mate 20X 5G sáhne jen o malinko výše než Mate 20 Pro s vyšším rozlišením displeje (zhruba 313 000 oproti 305 000). Výbava je v tomto ohledu standardní, je tu procesor Kirin 980 a k tomu 6 GB RAM. Telefon je hezky svižný, nezaznamenali jsme žádné zpomalování. Dobře fungují i ovládací gesta, díky kterým pak využijete ještě o trochu toho obřího displeje navíc.

Co vám na něm vadí?

Je toho málo, ale přeci jenom pár drobných ústupků Huawei Mate 20X 5G má. Třeba nepřítomnost klasického 3,5mm jacku zamrzí, je to ale jeden z ústupků přítomnosti 5G – verze telefonu bez 5G totiž jack má. Dále tu jsou ústupky jako jen lehká odolnost vůči vodě a prachu dle IP53, hybridní dual-SIM slot s místem pro paměťovku NMcard, která se špatně shání, nebo chybějící bezdrátové dobíjení. Někdo může považovat za ústupek čtečku otisků prstů na zádech, my ale proti ní nic nemáme, ty v displeji nám zatím při dlouhodobém používání příliš k srdci nepřirostly. Ostatní výbava je solidní, třeba 128 GB vnitřní paměti.

Jaká je výdrž baterie?

I tady se nachází jeden ústupek vůči 5G. Zatímco standardní Mate 20X má baterii s kapacitou 5 000 mAh, tady je to jen 4 200 mAh. I to je ale pořád velmi slušná hodnota, kterou disponuje třeba Mate 20 Pro a u něj jsme výdrž chválili. A to má Mate 20X 5G nižší rozlišení displeje, takže je na tom v praxi ještě o něco lépe. Dva dny perného provozu opravdu nejsou nic neobvyklého a prodloužený víkend se dá také s přehledem zvládnout, navíc jsou tu opět úsporné mechanismy, které v případě potřeby pomohou výdrž ještě prodloužit. Na rozdíl od bezdrátového dobíjení tu nechybí rychlé dobíjení baterie. Otázkou pak zůstává výdrž v případě využití 5G sítí. Tu jsme bohužel vyzkoušet nemohli, čili je to pro případnou 5G budoucnost jeden z otazníků.

Jak fotí?

Výtečně. Fotoaparát je stejný, jako u špičkového Mate 20 Pro, který patří v žebříčku DxO Mark se 109 body stále k nejlepším fotomobilům na trhu (jsou před ním jen čtyři další modely). Detailněji si tedy schopnosti fotoaparátu můžete prohlédnout v naší recenzi Mate 20 Pro, výkon Mate 20X 5G se v praxi opravdu nijak neliší.

Připomeňme, že je tu kombinace širokúhlého foťáku (20 megapixelů), hlavního 40megapixelového snímače s optikou o světelnosti f/1.8 a trojnásobný zoom s osmimegapixelovým senzorem. Výsledné fotky mají rozlišení 10 megapixelů, chytrý software se snaží ze získaných dat „vytáhnout“ maximum a opravdu se mu to daří. Díky algoritmům je tu navíc dobře použitelný pětinásobný hybridní zoom. Foťák fotí výtečně ve dne i v noci.

Mám si ho pořídit?

Huawei Mate 20X 5G je jedinečný smartphone, který momentálně nemá na našem trhu konkurenci a těžko ji budeme hledat i ve světě. Důvodem není podpora 5G, ale právě obří displej. Pokud po takovém smartphonu toužíte, je to jasná volba: nic jiného prostě na trhu není. A ještě k tomu budete za průkopníky a do roka si možná budete moci užít superrychlý mobilní internet. Cena 24 999 korun v podstatě odpovídá dané třídě a výbavě, byť Mate 20 Pro s malinko lepší výbavou dnes pořídíte za 21 499 korun a špičkový Huawei P30 Pro vyjde na 22 499 korun. Co se výkonu i kvality foťáku týče, soupeřem může být i další stájový sourozenec, Honor 20 Pro, jehož cena zatím nebyla určena, ale bude jistě velmi lákavá. Nikdo z těchto sourozenců ale nenabídne podporu 5G.

Na drouhé straně 5G smartphonů se na našem trhu určitě časem objeví více, takže není kam spěchat. Kupovat Mate 20X 5G jen kvůli podpoře těchto sítí smysl nedává, pokud vás ale zaujaly jeho další vlastnosti, směle do toho.