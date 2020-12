Levnější 5G telefon pro geeky. Test Oneplus Nord N10 5G

Telefony OnePlus známe především jako alternativu ke špičkovým modelům, které už pár generací vlastně ani nejsou konkurencí po stránce ceny, jako spíše díky skvělé výbavě a hlavně také vyladěného systému. Až na jeden model v úplných začátcích se OnePlus vždy soustředil na top modely, ovšem letos se firma patřící pod čínské Oppo rozhodla pokrýt hned několik dalších cenových segmentů.

Nejprve v polovině roku model Nord pár kompromisy ještě o trochu více srazil cenu, ovšem zachoval si špičkový uživatelský zážitek, na jaký jsme u oneplusů zvyklí. Následně společnost představila další, ještě levnější modely: Nord N10 a N100. Zatímco N100 je už poměrně drsně osekaný model patřící do střední třídy, N10 stále dokáže balancovat na hraně toho, co ještě považujeme za zajímavý poměr ceny a výkonu s nálepkou OnePlus.

A právě ten si prohlédneme podrobně. Nakolik modelu N10 ještě zůstal charakter špičkových smartphonů OnePlusu a jsou kompromisy ve výbavě opravdu znát? Na to si odpovíme v našem redakčním testu.



Bude se mi OnePlus Nord N10 líbit?

Jak už bývá zvykem, pokud chce výrobce někde udělat kompromis, který by neovlivnil samotné fungování telefonu, sáhne po levnější konstrukci. Přesně to je případ modelu N10, který je stručně řečeno obalený plastem, pouze čelní stranu kryje pochopitelně sklo. OnePlus se navíc rozhodl využít lesklé zpracování, které je hotovým magnetem na otisky prstů, takže v tomto ohledu smartphone příliš neoslní.

Čtečku otisků prstů dále najdete ve středu zad, což také žádný dojem prémiového telefonu nevyvolá, a modul s fotoaparáty mírně, byť znatelně vystupuje nad povrch zad. Alespoň konektorová výbava je slušná, najdete zde jak už často přehlížený sluchátkový jack, tak USB-C. Chybí ovšem tlačítko pro přepnutí na tichý režim, které bývá u dražších oneplusů standardem.

Telefon se v ruce drží dobře, a to jednak díky zaobleným zádům, ale i díky levnější plastové konstrukci nízké hmotnosti (190 gramů). Telefon bychom také neoznačili za zásadně přerostlý, ovšem najdou se samozřejmě i daleko kompaktnější modely. OnePlus Nord N10 zkrátka není moc krasavec, ovšem o to mu nejspíše ani moc nejde.

Jak se mi bude líbit displej telefonu?

Na první pohled není na displeji nic zvláštního. Na úhlopříčce 6,49 palce najdete Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 400 pixelů) a IPS zobrazovací technologii. Poměr stran displeje je 20:9. V levém horním rohu se ukrývá průstřel pro čelní fotoaparát.

Specialitou je 90Hz obnovovací frekvence, byť v této cenové kategorii není úplně ojedinělá. Animace a celková plynulost obrazu na displeji je tak díky tomu o něco jemnější. Na trhu nicméně najdete i 120 a 144Hz modely, avšak samozřejmě v dražší cenové třídě. U telefonu pod deset tisíc korun je to každopádně vítaný prvek výbavy.

Displej jako takový splňuje očekávání, i hodnota maximálního jasu nám přijde zcela dostačující. Rámečky okolo něj jsou v rámci toho, co známě od běžnější střední třídy: tenké až na bradu, která je nápadně širší. Obrazovka rozhodně není slabinou tohoto modelu, byť by se dal vybavit i znatelně lépe.

Co výkon a výbava?

Hlavní přednost Nordu N10 se schovává už v názvu, tedy podpora sítí páté generace. To umožňuje osmijádrový procesor Snapdragon 690, který má v sobě již zabudovaný 5G modem. Doplňuje jej 6 GB operační paměti a ve vnitřním úložišti je k dispozici 128 GB volného místa. Toto je mimochodem jediná paměťová konfigurace, jinou volbu nemáte. Úložiště lze rozšířit kartou microSD, což je konkrétně u OnePlusu rarita.



Po stránce výkonu je na tom telefon dobře, což podtrhuje i skóre 278 tisíc bodu ve výkonnostním testu AnTuTu. Telefon patří mezi ty nejmodernější a ačkoliv není vyloženě supervýkonný, tak jak na každodenní potřeby, tak i na náročnější aplikace a hry naprosto s přehledem vystačí.

Konektorovou výbavu v podobě sluchátkového jacku a USB-C jsme již zmínili, tak dodáme, že telefonu nechybí ani podpora NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay). Zamrzí hybridní slot na SIM, takže si musíte vybrat mezi režimem dvou SIM nebo jedné společně s větším datovým úložištěm.



OnePlus používá vlastní nadstavbu systému Android, Oxygen OS. Ta je postavena na Androidu 10. Jde však v podstatě o čistý operační systém Googlu jen s drobnými úpravami, proto jsou oneplusy po mnoho svých předchozích generací tolik populární mezi smartphonovými geeky, neboť mají nejblíže k čistému systémovému zážitku.

Nad rámec nejzákladnější aplikační výbavy už u modelu Nord N10 skutečně moc dalšího nenajdete, jmenovitě se obvyklé výbavě vymyká snad jen aplikace YouTube Music, herní aplikace Game Space nebo speciální nástroj pro přenášení dat ze starého mobilu. Jinak si telefon můžete zcela přizpůsobit podle sebe.

Co vydrží baterie telefonu?

OnePlus Nord N10 netrhá žádné rekordy, ovšem ani po stránce baterie nemá čím urazit. V telefonu najdete 4 300mAh akumulátor s podporou 30W Warp Charge nabíjení, které využijete díky odpovídající nabíječce v balení.

Telefon se nabíjí opravdu rychle, za půl hodiny se dostanete na slušných 65 procent baterie a do plného stavu vám stačí méně než hodina na nabíječce. Po stránce samotné výdrže u telefonu nečekejte žádná překvapení, při běžném používání telefonu dojde energie po zhruba dni až dni a půl. Vliv na to má samozřejmě nejen intenzita používání, ale i režim displeje. Tedy to, zda využíváte 60Hz, nebo 90Hz režim.

Jak OnePlus Nord N10 fotí?

Po stránce fotoaparátu nese Nord N10 dost podobností se svým trochu dražším sourozencem (OnePlus Nord). Má čtyři fotoaparáty, přičemž hlavní snímač disponuje rozlišením 64 Mpix a světelností f/1,8, širokoúhlý rozlišením 8 Mpix a úhlem záběru 119 stupňů. Ve srovnání s modelem Nord hlavní senzor disponuje vyšším rozlišením (Nord má 48 Mpix), ovšem levnějšímu modelu chybí stabilizace obrazu.

Společně s širokoúhlým fotoaparátem a dále dvojicí 2Mpix senzorů (hloubka ostrosti a makro snímač) je vše stejné jako u OnePlusu Nord. Poslední jmenovaná dvojice snímačů je zde opět (stejně jako u mnoha jiných telefonů nejenom značky OnePlus) spíše do počtu a využití v praxi celkem pokulhává. Čelní fotoaparát má rozlišení 16 Mpix.

OnePlus Nord N10 si při dobrém světle vede poměrně konzistentně dobře, fotografie pořízené hlavním snímačem (v základu spojuje pixely na rozlišení 16 Mpix) jsou povětšinou ostré, byť s vyvážením bílé a také s podáním barev může sem tam nastat u snímků trochu problém. Ačkoliv vám rozhraní fotoaparátu nabízí dvojnásobné přiblížení, tak jde pouze o digitální ořez snímku.

Telefon dále disponuje nočním režimem, který dovede pořídit i v horším světle zajímavý snímek, byť do kvality fotografií u špičkových telefonů má daleko. No a pak je tu širokoúhlý senzor, který opět plní funkci spíše pomocného fotoaparátu, kterým si sem tam za opravdu dobrého světla můžete pořídit fotku s širším záběrem, ovšem o nějaké ořezy se moc nepokoušejte, horší detaily a šum jsou vcelku patrné.

Mám si OnePlus Nord N10 koupit?

5G telefony se v segmentu pod deseti tisíci korun začínají množit a model Nord N10 je tomu poměrně jasným důkazem. Prodává se za cenu okolo osmi tisíc korun v současných slevových akcích. Za tyto peníze dostanete po stránce výbavy vcelku schopný telefon, kterému lze vyčíst maximálně tak jeho poněkud levnější zpracování.

Ano, asi by mu slušel AMOLED displej, ještě o trošku silnější procesor nebo trochu větší baterie, ale jsou to spíše drobnosti. Ty se navíc ztrácejí při pohledu na konkurenci, která má podobné kompromisy.



Aktuálně nejlevnějším 5G modelem je o tisícikorunu levnější Xiaomi Mi 10 Lite, které má oproti testovanému oneplusu AMOLED displej a nepatrně silnější procesor, ovšem na druhou stranu menší paměť a baterii. Lákavějším je model Realme 7 5G, který však patří pod stejnou mateřskou firmu Oppo. Tento telefon nabídne za o pár stovek nižší cenu 120Hz displej i větší baterii. Za zmínku pak stojí také Motorola Moto G 5G, která má rovněž velice podobné parametry a větší baterii.



Za stejnou cenu pak dostanete i model Mi 10T Lite od Xiaomi, které má 120Hz displej i větší baterii. Je to zkrátka docela mela, ze které ne vždycky vyjde model N10 jako vítěz. Co jej ovšem od konkurence odlišuje, to je právě čistý a vyladěný systém Android. Někomu může být milejší než třeba už poměrně citelně upravené prostředí od Xiaomi, které navíc ještě může obsahovat reklamy. Už jen to stojí za to dát šanci oneplusu, byť bychom možná ještě radši připlatili tři tisíce za „plnohodnotný“ model Nord s kvalitnějším zpracováním.