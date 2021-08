Sympaťák, co potěší i ty náročnější. Testovali jsme OnePlus Nord 2

Ještě loni v létě jsme se divili, že se OnePlus pustil i do jiného segmentu než toho nejvyššího. S řadou Nord totiž nejprve nahlédl do vyšší střední třídy a následně pak ceny srazil s dalšími novinkami ještě níž. Letos už ovšem bereme značku s její širší nabídkou za konkurenta v daleko více kategoriích než v té prémiové. Série Nord však má vždy svůj hlavní model, kterým byl loni právě původní Nord, letos je to pak jeho přímý nástupce, Nord 2 5G.

Spoustu věcí, které jsme si na původním modelu oblíbili, je zpět. Stejně jako byl první Nord v podstatě takovou odlehčenou ochutnávkou toho, co výrobce zákazníkům nabízí ve své hlavní sérii modelů, i Nord 2 v podstatě dýchá na záda současným top modelům řady OnePlus 9. Některé prvky z jejich výbavy přímo přebírá, jiné se alespoň snaží napodobit. K tomu má výrazně nižší cenu, byť se zároveň stále jedná o model vyšší střední třídy.

Jak se povedl design?

Co loňský model započal, tam ten letošní pokračuje. Zapamatovatelný minimalistický design zad v čele se světle modrou barvou je zpět a stále se nám líbí. Záda jsou po stranách zaoblena a kryje je tvrzené sklo Gorilla Glass 5, stejné chrání i displej. Drobným kompromisem je plastový rámeček.



Na výběr je ovšem z více barevných variant, které by vaší pozornosti neměly uniknout, mají totiž oproti zmíněné světle modré jednu výhodu. Zatímco tato je lesklá, zbylé dvě (zelená a šedá) mají matnou povrchovou úpravu. OnePlus sice k telefonům vyrábí povedené kryty (viz galerie), ovšem matné varianty designově jistě vyniknou ještě lépe, než ty lesklá.

Na těle najdete jeden konektor, USB-C, dále pak vedle běžné sestavy ovládacích tlačítek také specialitu OnePlusu, kterou je posuvník se třemi pozicemi na zapínání tichého režimu. Zbylé dvě jsou buď naopak pro hlasitý režim a nebo pouze vibrace.

Fotoaparát na zádech má tvar nápadně podobný tomu u modelu OnePlus 9 a nevystupuje příliš nad povrch zad, v tomto ohledu známe daleko větší provinilce. Každopádně se dá OnePlus Nord 2 označit jako designově povedený, byť to není žádná extravagance. Naopak se zde projevil spíše dobře zvládnutý čistý design, který nepotřebuje doplňovat o nějaké sportovní proužky, měňavé barvy a podobně.

Co displej telefonu?

Obrazovka modelu Nord 2 je prakticky identická jako ta, kterou jsme viděli u jeho předchůdce, s jedním malým rozdílem: zatímco loňský model měl široký průstřel pro dva čelní fotoaparáty, novinka má už menší s jedním senzorem fotoaparátu.

Je to tedy AMOLED panel s úhlopříčkou 6,43 palce a rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Obnovovací frekvence zůstává na 90 Hz, což je trochu škoda, protože dnes už jsou výrobci schopni osadit 120Hz panely i levnější modely. Na druhou stranu už i 90Hz je od standardní 60Hz frekvence znatelný pokrok, který oceníte. A pokud ne, tak jej lze vypnout a ještě ušetřit baterii.

Dále nechybí čtečka otisků prstů v displeji, která je vcelku pohotová a přesná, jen málokdy se napoprvé netrefila. Displej je plochý a má velice tenké rámečky ze všech stran, v tomto ohledu za top modely nijak nezaostává.



Co výkon a výbava?

Loni jsme v nordu mohli najít jeden z lepších 5G procesorů výrobce Qualcomm, letos se posouváme na samotnou špičku, ovšem u výrobce MediaTek. Ten je sice pověstný spíše úspornějšími a levnějšími telefony, ovšem jeho aktuálně nejvýkonnější čip, Dimensity 1200, který najdete právě i v těle Nordu 2, rozhodně není žádné ořezávátko.

Výkonově je někde zhruba na úrovni loňské špičky Sapdragon 865, jelikož podle žebříčku AnTuTu, kde získal skóre okolo 615 tisíc bodů, se řadí někam na úroveň výkonu třeba loňské špičkové série Samsungů S20 a v podstatě je jen kousek za loňským top modelem značky, OnePlusem 8T (taktéž vybaveným Snapdragonem 865).

Paměťové konfigurace jsou k dispozici dvě a celkem znatelně se liší. Zatímco v základu se telefon prodává s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm pro data, připlatit si lze za variantu 12/256 GB. Ani jednu z ní nerozšíříte paměťovou kartou, takže mějte na paměti, že pokud kupujete tu menší variantu, tak vám třeba při častém focení, natáčení videí nebo instalaci více her může místo v telefonu časem dojít.

Konektorovou výbavu jsme zmiňovali výše, vedle USB-C tu už nic dalšího nenajdete, hudbu tedy už bude lepší v tomto případě poslouchat bezdrátově, pokud si nepřikoupíte redukci. Co se bezdrátové komunikace týče, nechybí jak podpora 5G (dokonce na obou SIM zároveň), Bluetooth 5.2 či NFC pro platby mobilem.



Po systémové stránce je tu operační systém Android 11 s uživatelským rozhraním OxygenOS 11.3, které disponuje celou řadou softwarových vychytávek na míru vytvořených pro smartphonové geeky. Můžete si tak například přizpůsobit podobu Always-on režimu displeje, nastavit rozvrh, kdy se vám sám spustí tmavý režim rozhraní a přibyl také třeba nový čistší design do systémových aplikací, jako je galerie fotografií, aplikace počasí nebo do poznámek.



OnePlus slibuje pravidelné systémové aktualizace po dobu minimálně tří let, aktuálně se s novou verzí Androidu chystá i nová aktualizace rozhraní OxygenOS. Telefonu nechybí ani kvalitní haptická odezva při práci se systémem, jakou známe z top modelů.



Výrobce opravdu není pověstný nějakým aplikačním balastem, a základní aplikační výbava je tak hezky čistá. Nad rámec nějakého toho úplného základu zde najdete pouze aplikaci Netflixu, YouTube Music či nástroj pro přístup do komunitních diskusí OnePlusu.



Jak si vede baterie a nabíjení?

Nordu 2 se po stránce baterie a nabíjení nespokojil pouze s nějakou odlehčenou výbavou a nabídne tak podobný zážitek jako v případě top modelů. Akumulátor má kapacitu 4 500 mAh a je rozdělen do dvou článků, které se nabíjejí současně. Díky přibalené 65W nabíječce se do plného stavu baterie dostanete za pouhou půlhodinu.

Obsah balení modelu OnePlus Nord 2 5G

S přibalenou 65W nabíječkou se z nuly na sto procent kapacity dostanete za asi 35 minut, pouhých 15 minut na nabíječce pak stačí na doplnění alespoň 45 procent kapacity. Telefon se vám tak nabije třeba ráno během snídaně, sprchy a čištění zubů, takže jej ani není třeba nabíjet přes noc, i když vám v tom samozřejmě nic nebrání.

Výdrž na jedno nabití je řekněme taková obvyklá. Dnes je zkrátka standardem, že při průměrné zátěži, kdy na telefonu prohlížíte častěji sociální sítě, posloucháte hudbu či sem tam něco vyfotíte, vydrží asi den až dva dny. Hráči jej stihnou vybít i rychleji, ti šetřiví naopak s alespoň dvěma dny počítat také mohou.

Jak telefon fotí?

Jednou z hlavních předností letošního modelu je zlepšení zadního fotoaparátu. Hlavní roli má tentokrát 50Mpix senzor Sony IMX 766, který je převzatý z letošních top modelů. Jeho světelnost je f/1,89 a disponuje optickou stabilizací. Zbytek fotovýbavy už je naopak jen průměrný, dále tu je 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 119 stupňů a nakonec 2Mpix pomocný černobílý senzor. Čelní selfie fotoaparát má pak rozlišení 32 Mpix.



Musíme uznat, že hlavní senzor je opravdu povedený a v dané cenové kategorii patří k těm nejlepším. Vždyť jej koneckonců OnePlus a Oppo využívá u svých top modelů a je to na kvalitě fotek skutečně znát: jsou ostré, nechybí jim barvy ani kontrast a ani za zhoršených světelných podmínek to díky dobré světelnosti a optické stabilizaci není žádná tragédie.

Díky vysokému 50Mpix rozlišení se navíc můžete pustit i do drobnějšího přibližování obrazu. Třeba dvojnásobné přiblížení kvalitu fotografie výrazně nezhorší, ovšem u nabízeného pětinásobného přiblížení už bychom byli opatrnější, tam je totiž ztráta detailů docela patrná. Digitálním zoomem zkrátka ten optický nenahradíte, ať se budete snažit sebevíc, ovšem zde je to zvládnuté docela dobře.

Širokoúhlý snímač se oproti tomu už tolik nepředvedl a je to celkem škoda, protože letošní top modely mu naopak věnovaly velkou péči. Zde je to zkrátka taková klasika střední třídy, žádná vyložená ostuda, ovšem zapínat jej budete asi spíš jen z jasného dne na krajinky, jinak to je spíše taková ta dokumentační nouzovka, když je okolo málo místa.

Mám si OnePlus Nord 2 koupit?

Už nějakou dobu máme pocit, že OnePlus je taková trochu upozaděná značka, u které je ale opravdu škoda, že ji zákazníci přehlížejí na úkor jiných, levnějších alternativ. Nord 2 ukazuje, že onu kvalitu, kterou známe z top modelů, lze velice dobře přenést i do levnějších kategorií. Jsou zde zároveň limity, kam až cena může spadnout, než přijdou opravdu ty dramatické kompromisy.

Telefon se v základní 8/128GB variantě prodává za 10 299 korun, lepší paměťová varianta (12/256 GB) pak vyjde na 12 699 korun. Ruku na srdce, málo to není, ovšem telefon zkrátka výrazně převyšuje svými vlastnostmi nabídku té běžné střední třídy v cenových kategoriích okolo 6 tisíc, takže se vlastně ani není moc čemu divit.

Ano, za ceny přesahující deset tisíc korun dnes už koupíte třeba i první vlaštovky s procesorem Snapdragon 888 (Realme GT za 13 tisíc) nebo naopak ještě o trochu levněji koupíte aktuální trháky v poměru ceny a výkonu se stále výborným procesorem Snapdragon 870 (Poco F3 a Motorola G100). Na dobré fotky se zase hodí třeba Samsung A72 (12 tisíc korun). Jenže tak dobrou kombinaci všeho dohromady: vysokého výkonu, kvalitního fotoaparátu, rychlého nabíjení a zároveň hezkého designu nemá ani jeden z nich.

Pokud máte na telefon právě okolo deseti tisíc korun, pak si OnePlus Nord 2 rozhodně šanci zaslouží. Už to není jako předchozí nord spíše taková ochutnávka produkce této značky, jako spíš téměř plnohodnotný zážitek za stále výrazně nižší cenu, než za kterou jsou top modely. A pokud se náhodou v dohledné době dostane v nějaké slevové akci pod hranici 10 tisíc korun, pak už ani není moc o čem přemýšlet.