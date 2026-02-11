Tu cenu snad musí dotovat. Novinka šokuje výbavou za extra málo peněz

Jan Matura
Že jsou v Číně smartphony výrazně levnější než v Evropě, není žádná novinka. Pokud se ten samý model prodává i v Evropě, bývá o 30 až 70 procent dražší. Ale tak nízká cena, jakou Realme nasadilo na novinku Neo 8, je až neuvěřitelná. Podobně vybavený telefon vyjde v Česku na trojnásobnou cenu.
Realme Neo 8

Realme Neo 8 | foto: Realme

Realme Neo 8
Realme Neo 8
Realme Neo 8
Realme Neo 8
20 fotografií

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?

Ilustrační snímek

Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde

Zlatá medailistka Zuzana Maděrová z týmu Česka, stříbrná medailistka Sabine...

Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští...

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

Tu cenu snad musí dotovat. Novinka šokuje výbavou za extra málo peněz

Realme Neo 8

Že jsou v Číně smartphony výrazně levnější než v Evropě, není žádná novinka. Pokud se ten samý model prodává i v Evropě, bývá o 30 až 70 procent dražší. Ale tak nízká cena, jakou Realme nasadilo na...

11. února 2026

KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?

Ilustrační snímek

Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.

vydáno 10. února 2026

Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde

Zlatá medailistka Zuzana Maděrová z týmu Česka, stříbrná medailistka Sabine...

Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští...

9. února 2026  13:32

Operátor stlačil cenu tarifu. Spořivá mládež může nyní ušetřit

Ilustrační snímek

Po více než čtvrt roce od uvedení nových tarifů obměnil Vodafone i tarifní nabídku pro mladé. Tedy nejen tu pro zákazníky do 26 let, ale i pro děti od 6 do 15 let. Spořiví jedinci díky tomu mohou...

9. února 2026  7:02

Známe 10 nejprodávanějších smartphonů 2025. Pořídili jste si některý z nich?

ilustrační snímek

Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že...

9. února 2026

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

8. února 2026

Sedm důvodů, proč si připlatit za prémiové smartphony. Nakupujte s rozmyslem

Premium
ilustrační snímek

Někomu přijde drahý už telefon za pět tisíc, jiným nevadí za přístroj utratit desítky tisíc. Je to logické, každý má jiné potřeby. Ale je opravdu nutné kupovat drahé telefony? Jsou o tolik lepší než...

7. února 2026

Šmíráci už nic neuvidí. Chystané mobily se pochlubí speciálním displejem

Samsung Privacy Display

Na veřejnosti vám leckdo může sledovat obrazovku telefonu, aniž byste o tom věděli. Stačí jen stát na nesprávném místě. V chystaných modelech Galaxy S26 však Samsung chce s takovými šmíráky zatočit a...

7. února 2026

Víte, jaké telefony mají nejlepší výdrž baterie? Applisté budou jásat

Apple iPhone 17 Pro Max

Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity...

6. února 2026

Prodělané miliardy a práce nazmar. Mezi největšími propadáky je i Apple

Test Samsungu Note 7 v laboratoři Applied Energy Hub battery laboratory v...

Průšvihy, trapasy i bankroty. Připomeňte si s námi ty největší nezdary, které výrobci mobilů prožili, společně s vývojovými slepými uličkami a dalšími nezdařenými projekty. Možná mezi nimi najdete i...

5. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vrací se mezi elitu fotomobilů. Foťák modelu Pro je všestranný a vyladěný

Honor Magic 8 Pro

Nový Honor Magic 8 Pro patří podle organizace DxO Mark k nejlepším současným fotomobilům. Jde o návrat na špičku po menší roční pauze, kdy se Honoru podařilo vyladit sestavu foťáků, která je velmi...

4. února 2026  10:44,  aktualizováno  16:18

O2 vylepšil své tarify. Ještě do víkendu nabízel ty původní ve slevě

Ilustrační snímek

Zdražení mobilních tarifů se ze strany zákazníků nesetkává zrovna s pochopením. K tomuto kroku se nyní uchýlil i operátor O2, obměnil totiž svou tarifní nabídku. Zákazníci sice získají více než...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.