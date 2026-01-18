Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Ondřej Martinů
Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný designový prvek v podobě výměnného modulu zadních fotoaparátů.
Část 1/6

Realme GT8 Pro

Značka Realme se v poslední době pouští do čím dál prémiovějších modelů. Série GT přitom ještě donedávna spadala do vyšší střední třídy a zájemcům o prémiové modely se chtěla zalíbit nižší cenou. S příchodem modelu GT8 Pro však už výrobce definitivně přešel na stranu prémiových modelů.

Model GT8 Pro se snaží být v mnoha ohledem důstojným zástupcem kategorie s prakticky všemi náležitostmi. Vedle toho také Realme nabízí několik nadstandardních prvků výbavy, především novou spolupráci s prestižní fotografickou značkou a také unikátní designový prvek. Stojí GT8 Pro za vaši pozornost?

Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro
48 fotografií

Bude se mi líbit?

Ačkoliv se snaží výrobci přijít někdy i s opravdu divokými designovými nápady, tak musíme uznat, že to, co vymyslelo Realme s modelem GT8 Pro, jsme ještě neviděli. Designovou specialitou tohoto modelu jsou totiž výměnné kryty zadního modulu fotoaparátů. Vzhled telefonu si tedy můžete přizpůsobit podle sebe, a to daleko výrazněji, než je u mobilů obvyklé.

Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro

Výměna je poměrně jednoduchá, ale bez nářadí to nejde. V balení s telefonem najdete malý šroubováček, kryt na telefon upevňujete pomocí dvou šroubků. Tvarů zadního krytu je k dispozici několik, firma navíc vydala i 3D model ve formátu pro 3D tisk. Takže teoreticky si můžete design zadního modulu vymyslet a vytisknout zcela podle sebe.

My jsme vedle základního kruhového krytu vyzkoušeli čtvercový, což není tak výrazný rozdíl. Pak přišel na řadu ten, kterému říkáme „hlava robota“, a s ním už telefon celkem vyniká. Aktuálně stále platí, že v balení najdete kruhový modul a onu „hlavu robota“ a většina prodejců vám dá s nákupem telefonu zdarma i onen čtvercový modul.

Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro

Telefon je jinak po konstrukční stránce kvalitní: boky jsou z hliníku, na zádech je pak tvrzené sklo. Odolnost proti vodě a prachu už má kdejaký model střední třídy, ale i tak je fajn vidět, že zde se dočkáte vysokého stupně krytí IP69, což znamená nejenom odolnost proti ponoření do vody, ale také proti vysokotlakému proudu vody.



Nechtěné smartphony jsou cenový hit. Výrazně zlevnil i jeden nový iPhone

Apple iPhone Air

Tenké smartphony si srdce zákazníků prozatím nezískaly. Po Samsungu Galaxy S25 Edge neslaví velké úspěchy ani iPhone Air, u kterého byla očekávání veliká. Proto i tento model seženete u většiny...

12. ledna 2026

Má nejvýkonnější čip a další výhody pod 20 tisíc. Test Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra

Značka Poco se snaží hnát kupředu, co nejvíce to jen jde. Nyní, s příchodem nových čipů od Qualcommu, je vůbec první, kdo nabízí špičkový čip v modelu Poco F8 Ultra za méně než 20 tisíc korun, a k...

11. ledna 2026

