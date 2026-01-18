Značka Realme se v poslední době pouští do čím dál prémiovějších modelů. Série GT přitom ještě donedávna spadala do vyšší střední třídy a zájemcům o prémiové modely se chtěla zalíbit nižší cenou. S příchodem modelu GT8 Pro však už výrobce definitivně přešel na stranu prémiových modelů.
Model GT8 Pro se snaží být v mnoha ohledem důstojným zástupcem kategorie s prakticky všemi náležitostmi. Vedle toho také Realme nabízí několik nadstandardních prvků výbavy, především novou spolupráci s prestižní fotografickou značkou a také unikátní designový prvek. Stojí GT8 Pro za vaši pozornost?
Bude se mi líbit?
Ačkoliv se snaží výrobci přijít někdy i s opravdu divokými designovými nápady, tak musíme uznat, že to, co vymyslelo Realme s modelem GT8 Pro, jsme ještě neviděli. Designovou specialitou tohoto modelu jsou totiž výměnné kryty zadního modulu fotoaparátů. Vzhled telefonu si tedy můžete přizpůsobit podle sebe, a to daleko výrazněji, než je u mobilů obvyklé.
Výměna je poměrně jednoduchá, ale bez nářadí to nejde. V balení s telefonem najdete malý šroubováček, kryt na telefon upevňujete pomocí dvou šroubků. Tvarů zadního krytu je k dispozici několik, firma navíc vydala i 3D model ve formátu pro 3D tisk. Takže teoreticky si můžete design zadního modulu vymyslet a vytisknout zcela podle sebe.
My jsme vedle základního kruhového krytu vyzkoušeli čtvercový, což není tak výrazný rozdíl. Pak přišel na řadu ten, kterému říkáme „hlava robota“, a s ním už telefon celkem vyniká. Aktuálně stále platí, že v balení najdete kruhový modul a onu „hlavu robota“ a většina prodejců vám dá s nákupem telefonu zdarma i onen čtvercový modul.
Telefon je jinak po konstrukční stránce kvalitní: boky jsou z hliníku, na zádech je pak tvrzené sklo. Odolnost proti vodě a prachu už má kdejaký model střední třídy, ale i tak je fajn vidět, že zde se dočkáte vysokého stupně krytí IP69, což znamená nejenom odolnost proti ponoření do vody, ale také proti vysokotlakému proudu vody.