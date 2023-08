Čínské značky hrají mobilní olympiádu. Soutěží, kdo nabídne víc za míň

Jarní čínské mobilní hity ve střední třídě lákaly na obrovskou paměť. Operační i vnitřní. Maximem se stalo 16 GB operační paměti a 1 TB uživatelského místa. To vše v mnoha modelech za ceny v přepočtu okolo deseti tisíc korun. Prakticky platilo, jak jeden výrobce představil takový model, hned následovali konkurenti.

Teď se opakuje zhruba to samé, jen maximum paměti se zvýšilo na 24 GB operační a 1 TB uživatelské. To jsou čísla, o kterých se evropským zákazníkům může jen zdát. Žádný takový přístroj se v Evropě neprodává a vlastně v Česku nejde koupit ani telefon s výše uvedenou nižší kombinací. Buď můžete mít telefon s16 GB operační paměti, nebo telefon s 1 TB uživatelského místa. Oboje nikoliv.

V Číně si aktuálně zákazníci mohou vybírat ze tří modelů s takto velkou paměťovou sestavou. První bylo Redmi K60 Ultra od Xiaomi, následoval OnePlus Ace 2 Pro a nyní se na tamním trhu začalo prodávat Realme GT5. Cenově je uprostřed, redmi vyjde v přepočtu na 11 000 korun, realme stojí 11 700 korun a oneplus zhruba 12 000 korun. Rozdíly jsou minimální, což pak platí i o výbavě. Je to regulérní souboj, kdy se můžeme domnívat, že průmyslová špionáž funguje bravurně.

Realme GT5 má asi největší šanci podívat se i do Evropy. Otázkou je, kdy a jestli dojde i na vrcholnou paměťovou variantu. Redmi K60 Ultra je svébytný čínský model, do Evropy se zřejmě dostanou jen hůře vybavené varianty řady K60 a pod značkou mateřského Xiaomi. Podobný scénář by mohl přijít i u oneplusu, ale to je nyní jen teorie. Navíc je potřeba počítat s obvyklým příplatkem oproti čínským cenám 50 až 80 procent.

Vedle velké paměti má nové Realme GT5 špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2. Nabídne i rekordní nabíjecí výkon 240 W, baterie pak má kapacitu 4 600 mAh. Oboje platí jen pro nejvyšší paměťovou variantu, nižší mají 150W nabíjení a o fous větší baterii.

Displej má úhlopříčku 6,74 palce. Je to AMOLED panel s maximální obnovovací frekvencí 144 Hz a rozlišením 1,5 K (1 240 pixelů na kratší straně). Doposud parametry odpovídají top modelům, do střední třídy telefon vrací fotoaparát. Má tři snímače. Hlavní je bez výtky, je to 50Mpix snímač Sony IMX890 s optickou stabilizací. Dál to však už je spíš podprůměr. Širokoúhlý snímač má rozlišení 8 Mpix a třetím je dvoumegové makro. Vpředu je pak 16Mpix fotoaparát.

Chybí eSIM, naopak ve výbavě najdeme infraport, NFC, dvojité reproduktory a další obvyklou výbavu. Telefon se prodává ve stříbrné a zelené barvě. Zajímavostí je svítící prvek na zádech Aura System Pro, který může zobrazovat až 26 barev.

Můžeme ponechat stranou, nakolik jsou tyto olympijské hrátky s výbavou přínosné i v běžném životě. Velká operační paměť určitě neuškodí, ale z praxe víme, že velmi dobře fungují i telefony s o poznání menší pamětí. Spíš můžeme závidět čínským zákazníkům, jak dobře vybavené telefony dostanou za tak nízkou cenu.