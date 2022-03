Dva pruhy značí ďábelsky rychlé nabíjení. Z nuly na padesát za pět minut

Realme seká nové modely jako slavný český obuvník cvičky. U některých modelových řad drží půlroční inovační cyklus. Dřív to bylo u levnějších modelů, ale tam Realme už ubralo. Naopak zrychlilo u prémiové řady GT, kde nyní představuje model GT Neo 3, když předchozí Neo 2 přišlo na trh loni na podzim v Číně a v prosinci v Česku. Nutno dodat, že aktuální premiéra Neo 3 je zatím jen pro čínský trh.

Zařazení telefonu zůstává, je to vyšší střední třída umístěná pod čerstvým modelem GT 2 či GT 2 Pro. Hlavní důraz je zde položený na výkon. Naopak fotoaparát sice nemá úplně špatné parametry, ale až na kvalitní hlavní snímač nenabídne nic extra navíc. A ještě jedna věc je u novinky specifická, a tou je design.

Ano, Realme se skoro stává designovou značkou. Většina vyšších modelů tohoto výrobce má kryt s nějakým designovým prvkem. Ať už to jsou designové kreace japonského návrháře Naota Fukasawy, nebo rychlé pruhy a výrazné barvy u jiných modelů.

První Realme GT překvapilo jasně žlutým krytem s černým rychlým pruhem a předchůdce novinky GT Neo 2 pak zářivě zeleným krytem s širokým a tenkým rychlým pruhem. Novinka jde ještě dál a má rychlé pruhy dva. Ano, má to evokovat závodní či sportovní auta.

Dokládají to i dvě barvy: fialovo-modrá se jmenuje Le Mans a stříbrná Silverstone. Tedy podle slavných závodních okruhů. Třetí, černé provedení je bez pruhu, to kdyby se někomu výrazná záda telefonu nepozdávala. Ale stejně Realme postupovalo i u předchozích modelů, vždy mělo i obyčejnou nenápadnou verzi.

Výkon je postavený na novém procesoru Mediatek Dimensity 8100. To je čip produkovaný 5nm procesem s výkonem zhruba na úrovni loňského top procesoru Snapdragon 888. K tomu je zde 6 až 12 GB operační a 128 nebo 256 GB uživatelské paměti. Paměťové verze jsou v tomto případě velmi důležité, liší se nejenom velikostí paměti.

Základní konfigurace 6+128 GB totiž nenabízí to, co dělá z Realme GT Neo 3 rekordmana. Tato varianta totiž má sice větší baterii s kapacitou 5 000 mAh, ale „jen“ 80W nabíjení. To je samo o sobě rychlé, ale ostatní verze telefonu mají rekordní 150W nabíjení. To se pojí s baterií s kapacitou 4 500 mAh (v telefonu jsou dva stejně velké články s kapacitou 2 250 mAh).

Výrobce se zatím pochlubil, že telefon lze nabít z nuly na 50 procent kapacity článku za pět minut. Což je extrémně rychlé. Ale dodává, že ne po celou dobu jede nabíjení na plný výkon, ten je řízený podle stavu a kapacity baterie. Stejně tak výrobce uvádí, že do 1 600 nabíjecích cyklů by kapacita baterie neměla klesnout pod 80 procent. U slabší varianty to garantuje do tisíce cyklů.

Fotoaparát zde opravdu není hlavním lákadlem. Přední má rozlišení 16 Mpix, zadní pak má tři snímače. Hlavní s rozlišením 50 Mpix je IMX766 od Sony s optickou stabilizací. Pak je zde 8Mpix širokoúhlý snímač a dvoumegapixelový makro snímač.

Kdy Realme představí novinku pro globální trhy, v této chvíli známo není. Očekáváme ještě první polovinu roku. V Číně telefon v maximální konfiguraci vyjde v přepočtu na 10 000 korun, v Česku by to s DPH mohlo být zhruba 12 000 korun. Tedy podobně, jaká byla startovní cena modelu GT Neo 2 v stejné vrcholné konfiguraci.