Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá možnost vyměnit zadní modul s fotoaparáty za jiný s odlišným tvarem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Model Realme GT8 Pro vstoupil na český trh jako nový top model v nabídce značky. Realme přitom tradičně láká spíš na nabídku modelů střední a vyšší střední třídy, prémiové modely jsou pro výrobce spíš okrajová záležitost. GT8 Pro však nese všechny náležitosti takového mobilu.
Designovou specialitou tohoto modelu jsou výměnné kryty zadního modulu fotoaparátů. Vzhled telefonu si tedy můžete přizpůsobit podle sebe, a to daleko výrazněji, než je u mobilů obvyklé.
Výměna je poměrně jednoduchá, ale bez nářadí to nejde. V balení s telefonem najdete malý šroubováček, kryt na telefon upevňujete pomocí dvou šroubků.
Tvarů zadního krytu je k dispozici několik, firma navíc vydala i 3D model ve formátu pro 3D tisk. Takže teoreticky si můžete design zadního modulu vymyslet a vytisknout zcela podle sebe.
My jsme vedle základního kruhového krytu vyzkoušeli čtvercový, což není tak výrazný rozdíl.
Pak přišel na řadu ten, kterému říkáme „hlava robota“, a s ním už telefon celkem vyniká.
Telefon je jinak po konstrukční stránce kvalitní, displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 7i, boky jsou z hliníku a telefon je chráněný proti vniknutí prachu i vysokotlakovému proudu vody (certifikace IP69).
Displej telefonu má úhlopříčku 6,79 palce, vysoké rozlišení 1 440 × 3 136 pixelů. Jde o AMOLED panel s působivou 144Hz obnovovací frekvencí.
V průstřelu displeje se pak nachází čelní 32Mpix kamerka. Nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Telefon po stránce výkonu nabídne jen to nejlepší, tedy čip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Doplněný je o 16 GB operační paměti a k dispozici je také hezkých 512 GB prostoru pro data.
Fyzická konektivita je zastoupena pouze obvyklým USB-C portem, v té bezdrátové pak nechybí podpora 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 či NFC pro platby mobilem.
Telefon je po softwarové stránce vybavený Androidem 16 s grafickým rozhraním Realme UI 7.0.
Realme na sestavě zadních fotoaparátů spolupracovalo s japonskou společností Ricoh. Konkrétně tato novinka využívá technologie z přístrojů Ricoh řady GR.
Samotný foťák má výborné parametry. Disponuje třemi objektivy a zajímavostí je Ricoh GR mód, který nabízí styl ovládání z japonského fotoaparátu.
Sestava se skládá z hlavního 50Mpix snímače a širokoúhlého snímače se stejným rozlišením. Třetím je 200Mpix teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Ten je od Samsungu a poskytuje až šestinásobné přiblížení s pomocí výřezu a bez ztráty kvality.
V balení s telefonem najdete kryt a nabíjecí kabel, ovšem ne nabíjecí adaptér, který je třeba mít vlastní.
Baterie telefonu má výbornou kapacitu 7 000 mAh a podporuje rychlé nabíjení s nadstandardním výkonem (120 W). K dispozici je i bezdrátová technologie s výkonem 50 W.
Cena modelu Realme GT8 Pro (16/512 GB) činí 27 499 korun, hned v úvodu ho však Realme nabízí se zaváděcí slevou za 24 999 korun.
V prodeji je také od 2. prosince verze Dream Edition, která je navržená ve stylu Aston Martin Aramco Formula One týmu. Ta vyjde na 29 999 korun.
