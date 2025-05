Jak mohou vypadat nejprodávanější chytré hodinky z čínského nákupního portálu AliExpress? Mnozí z vás možná tuší, že to žádný technologický luxus nebude. Realita je však ještě mnohem horší.

Jak je to vůbec možné? Chystaný supertenký telefon bude mít obří baterii

Připravovaná nová generace ohebného mobilu série Honor Magic V bude mít podle všeho nadstandardně velkou baterii. A to přes to, že doposud tyto modely patřily k těm nejtenčím na trhu, a výrobce to...