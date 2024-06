Rekordním displejem a nižší cenou chtějí poškádlit ty nejlepší modely

Je to velmi zajímavý telefon. Na jednu stranu představuje klasický čínský stroj, který se chce vyrovnat top modelům, ale cena o třídu nižší. Zároveň je to anomálie, kdy se novinka nejprve ukázala v Evropě, v Číně zatím představena nebyla. Obvykle je to obráceně.