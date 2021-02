Realme chystá smartphonové GT. Bude i verze s rychlým pruhem

Realme na svůj top model upozornilo s předstihem, to ještě pod kódovým jménem Race. Ale i to je vlastně charakteristické, protože výsledný model ponese označení GT. Obě jména nejsou náhodná, firma se v tomto případě inspirovala sportovními vozy, které často nesou označení GT (Grand Tourer či častěji italsky Gran Turismo).

V přeneseném smyslu bude Realme GT dělat svému jménu čest. Hardwarová výbava bude bohatá a výrobce telefon osadí tím nejlepším, co je dnes k dispozici. Podrobnosti se dozvíme 4. března, kdy dojde k oficiální premiéře. Ale už nyní se firma na čínském trhu chlubí prvními obrázky, telefon je totiž k vidění na veletrhu MWC v Šanghaji.

Přístroj bude existovat ve dvou designech. Civilní provedení je standardní, telefon je na obrázcích vyobrazen ve světle modré barvě. Zajímavější je, v automobilové terminologii, závodní verze. Ta je dvoubarevná: žluto-černá. Žlutá část krytu je vyrobena z veganské kůže, výrobce se chlubí, že jde o druhou generaci takového materiálu, takže je měkčí na dotek a má jemnější strukturu.

V každém případě je Realme GT v tomto provedení nepřehlédnutelné. Zajímavostí je, že rychlý pruh, abychom zůstali u automobilové terminologie, není nějaká nálepka, ale je to vlastně součást samotného krytu, a naopak žlutá veganská kůže je na zbylých částech nalepená.

Pod výraznou kapotou bude přístroj pohánět aktuální špičkový čip Qualcomm Snapdragon 888, tedy asi to nejvýkonnější, co je dnes pro telefony s Androidem k dispozici. Operační paměť by měla mít hodnotu 12 GB, pro data by v telefonu mělo být 256 GB místa. Je však možné, že budou v prodeji i verze se slabším procesorem a paměťovou sestavou.

Přesnou sestavu fotoaparátu zatím výrobce neuvedl, ale protože jí považuje za stejně důležitou jako samotný výkon, tak by měla být velmi dobrá. spekuluje se, že by to měl být 64Mpix hlavní snímač, 13Mpix širokoúhlý snímač a třetím by měl být teleobjektiv taktéž s rozlišením 13 Mpix.

Telefon by měl podporovat 65W rychlonabíjení a potřebná nabíječka bude součástí balení. Cenu zatím neznáme, a přestože Realme razí cenově agresivní strategii, tak v tomto případě stejně bude cena atakovat dvacetitisícovou hranici.

Jelikož o telefonu s předstihem informuje i česká pobočka a zmiňuje právě onu verzi se žlutým krytem s černým pruhem, je pravděpodobné, že se právě tato verze bude prodávat i v Česku. Mohlo by to být už v průběhu března.