Nejlepší Realme bude bio eko, má rybí oko, HyperSmart a NFC dokola

Realme je ambiciozní značka původně z koncernu BBK Electronics, mezi bližší i vzdálenější příbuzné tak může počítat Oppo, Vivo nebo OnePlus. Na trhu je velmi krátce, první modely začalo Realme prodávat v roce 2018. Ale nástup má značka razantní a daří se jí i na českém trhu. Boduje především atraktivní cenou a slušnou výbavou telefonů nižší střední třídy.

Ale v portfoliu je od letoška i model s většími ambicemi, v rámci značky top model, v celkovém měřítku pak patřící do vyšší střední. Realme GT 5G je povedený telefon se silným procesorem a ve žluté variantě i s výrazným designem zadního krytu. Netradiční design má i levnější alternativa se jménem GT Master Edition.

Jeho kryt připomínající cestovní kufr navrhl japonský designér Naoto Fukasawa, který s Realme spolupracoval i dříve. A stejný autor bude podepsaný pod chystanou novinkou GT 2 Pro. Tentokrát to nebude vzhled kufru, Fukusawa se inspiroval papírem a výsledkem je Paper Tech Master Design. Co přesně to znamená, si budeme muset počkat, až výrobce telefon ukáže, což zatím neudělal. Zatím se musíme spokojit s obrázky z úniků, které i uvádí, že telefon bude mít nový špičkový procesor Snapdragon 8 gen 1.

Pokud tak bude telefon opravdu vypadat, bude opět mít velmi originální design. Což u značky, která tlačí především na cenu, musíme pochválit.

Výrobce však v tomto směru hraje na ekologickou notu. Zde si dovolíme citovat tiskovou zprávu výrobce, sami to lépe popsat nedokážeme: „Zadní kryt smartphonu je vyrobený z biopolymerního materiálu. Slouží jako ekologická alternativa k fosilním surovinám, které jsou jednou z příčin globálního oteplování. Materiál na biologické bázi SABIC prošel mezinárodní certifikací udržitelnosti a uhlíku a dalších environmentálních norem.“

Nejen kryt je bio eko, výrobce si dal záležet i na obalu. Zbavil se plastu, místo téměř 22% podílu u předchůdce bude v obalu novinky jen 0,3 procenta plastu.

Další prozatím přiznanou inovací Realme GT 2 Pro bude fotoaparát. Tentokrát však za hvězdu nebude hlavní snímač, ale širokoúhlý foťák. Ten bude opravdu výrazně širokoúhlý, bude mít 150stupňové zorné pole. Navíc tento snímač nabídne i formát rybího oka, což je u mobilů velmi originální, přestože v praxi se využije jen občas.

Z dalších zatím zveřejněných inovací, která bude pro zákazníka pravděpodobně nejpraktičtější, jsou přidané antény pro NFC. To bude v praxi znamenat, že například při placení mobilem bude v podstatě jedno, jak telefon k terminálu přiložíte.

Je to jedna z novinek systému Antenna Array Matrix, který dále zahrnuje wi-fi zesilovač a ultraširokopásmovým přepínačem antén HyperSmart. Poslední z nich funguje tak, že v telefonu je 12 zavinovacích antén okolo celého přístroje a telefon automaticky vybere anténu s nejsilnějším příjmem.

Celého telefonu se zřejmě dočkáme někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Bude to zřejmě historicky nejdražší přístroj od Realme, cena by se mohla pohybovat až u hranice 20 000 korun. Což je zhruba o čtvrtinu víc, než kolik stojí první generace GT.