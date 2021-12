Realme ukázalo GT 2 Pro. Úniky tentokrát design vůbec netrefily

Na 20. prosince si Realme připravilo akci, na které se všeobecně očekávalo představení nového top modelu GT 2 Pro. Nakonec na virtuální tiskové konferenci Realme ukázalo jen některé vlastnosti a funkce telefonu. O bio-eko zadním krytu, ekologickém balení, extra širokoúhlém fotoaparátu či o konstrukci vnitřních antén jsem vás informovali v tomto článku.

V rámci designu sice na akci Realme oznámilo, že je pod ním podepsaný japonský designér Naoto Fukasawa, s kterým značka spolupracuje dlouhodobě, ale vzhled telefonu neukázalo. Další samostatně podaná informace od Realme zmínila finální termín představení telefonu. Pro Čínu se tak stane 4. ledna příštího roku, tedy za necelé dva týdny.

Nakonec však na design přístroje tak dlouho čekat nemusíme, firma v další tiskové zprávě přístroj konečně ukázala. A nakonec vypadá jinak, než se spekulovalo podle úniků (obrázek v galerii). V nich měl telefon nezvykle horizontálně postavený modul fotoaparátu v horní části zadního krytu. Trochu to připomínalo aktuální Google Pixel 6.

Jenže realita je nakonec jiná a podstatně konzervativnější. Realme GT 2 Pro má fotomodul klasický v levém horním rohu a jsou v něm dva objektivy. Detaily zatím nevíme, ale oba mají mít rozlišení 50 Mpix. Jeden bude zcela jistě širokoúhlý s extrémním záběrem 150 stupňů. Hlavní pak má mít optickou stabilizaci. Ale to nejsou zatím oficiálně potvrzené informace. Téměř s jistotou však chybí teleobjektiv.

Je možné, že uniklý design bude patřit levnější variantě GT 2 bez Pro, respektive se ještě spekuluje o variantě Master Edition.

Realme další informace nezveřejnilo, podle těch neoficiálních by měl telefon pohánět Snapdragon 8 gen 1, vnitřní úložiště by mohlo mít hodnotu až 1 TB a displej by měl mít velmi vysoké rozlišení a vysokou obnovovací frekvenci. To vše se dozvíme 4. ledna. Do Evropy telefon dorazí později, termín zatím známý není.