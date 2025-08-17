Příjemně nás překvapil, ale pak přišly kompromisy. Test Realme 14 Pro

Luděk Vokáč
Podle názvu se zdá, že modely Realme 14 Pro a 14 Pro+ se od sebe moc neliší. Jenže v praxi jsou rozdíly podstatné, i když toho mají telefony i dost společného. Některé kompromisy, které levnější model 14 Pro dělá, už možná v dané cenové kategorii vzbudí kontroverzi. Na druhou stranu má telefon i prvky, kterými příjemně překvapí.
Část 1/4

Realme 14 Pro

Realme 14 Pro je smartphone střední třídy, který se úplně cenou nepodbízí. A odpovídají tomu i některé prvky výbavy: pořídit ho lze 256 nebo 512 GB vnitřní paměti, nechybí mu odolnost vůči vodě a prachu, má OLED displej se zahnutím přes hrany a podobně. Sadu prémiových funkcí ale vyvažují kompromisy, jako například jen jeden fotoaparát nebo absence podpory eSIM.

Zatímco Realme 14 Pro+ se snaží být opravdu všestranným smartphonem, levnější model Realme 14 Pro už má více ústupků, které znamenají, že někteří zájemci se mu raději vyhnou. Vlastně kdyby v názvu nebylo ono označení Pro, ukázalo by to rozdíly mezi telefony výrazněji. Realme 14 Pro je především stylový smartphone střední třídy, který má své klady, ale uživatel mu musí být ochotný něco odpustit.

Stylový, říkáte?

Ano, i když Realme 14 Pro používá stejný designový jazyk jako dražší model 14 Pro+, je to právě levnější model, který považujeme za stylovější a elegantnější. Jeho tělo je totiž celkově štíhlejší: rozměry telefonu jsou 162,8 × 74,9 × 7,6 mm, což znamená, že je Realme 14 Pro o 2,4 mm užší a sedm desetin milimetru tenčí než dražší sourozenec. Navíc tu má displej lehké zahnutí přes boční hrany, což tloušťku ještě opticky snižuje.

Na to, že má telefon velký 6,77palcový displej tak padne velmi dobře do ruky: v ní je příjemná i hmotnost 179 gramů. Námi testovaná tmavě šedá verze se zády v soft-touch materiálu je velmi příjemná i na dotyk, na druhou stranu působí konzervativněji: stylovému telefonu by slušely trochu odvážnější barevné odstíny. Na našem trhu je ale Realme 14 Pro k dispozici v černém nebo bílém provedení.

Tělo telefonu je kompletně plastové, v této třídě přitom už výrobci mnohdy používají kov. Na druhou stranu zpracování je výborné a rám telefonu může na pohled zanechat pocit, že jde o hliník. Není tomu tak, ale v zásadě to nevadí. Třeba odolnost telefonu je dobrá, výrobce udává, že splňuje parametry IP68/IP69 a také vojenský standard MIL-STD-810H. Zahnuté krycí sklo displeje má být velmi odolné a zdá se, že mu to jde.



