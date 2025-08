Část 1/6

Realme uvedlo modely řady 14 zjara a tehdy jsme se jim intenzivně věnovali. Model 14 Pro+ jsme označili za zajímavého soupeře například pro dostupný iPhone 16e, Google Pixel 9 i další prémiové smartphony vyšší střední třídy. A za tím si i s odstupem od uvedení všech těchto modelů stojíme. Je to povedený a velmi vyvážený smartphone s výbavou, kterou jen tak někdo nenabídne.

Přitom na první pohled vlastně Realme 14 Pro+ možná tak moc neláká. Ceníková cena 14 000 korun stále zůstává, i když telefon jde běžně sehnat asi za dvanáct tisíc. Jenže za tyto peníze je k dispozici i řada soupeřů řekněme „věhlasnějších“ jmen. Ale přehlížet realme je trochu škoda.

Proč bychom ho neměli přehlížet?

Realme 14 Pro+ je smartphone, který má vlastně vše, co může i hodně náročný uživatel potřebovat. Od telefonů té nejvyšší třídy ho v podstatě odlišuje jen použitý procesor, kterým je Snapdragon 7s Gen3. To znamená, že se Realme 14 Pro+ nežene za kdovíjakým výkonem, ale pro běžné používání ho má dostatek. Ovšem další výbava je už špičkovým smartphonům velmi blízká. A to nejen papírově, jak bývá docela časté, ale především prakticky. Takže: třeba trojitý fotoaparát telefonu podává opravdu skvělé výkony, displej je parádní a výdrž baterie je příkladná.