Vypadá to na velký návrat. Realme dává do střední třídy teleobjektiv

Realme je značka smartphonů, která nemá dlouhou historii. Vznikla v roce 2018 a už o rok později ohlásila vstup do Evropy. V Česku prodává od roku 2020 a nástup mělo Realme velmi agresivní. Využilo i určitého vakua, kdy se z trhu na čas vypařil Honor s Huaweiem, a také dobu covidu, kdy se smartphony prodávaly velmi dobře.

Jenže start to byl zřejmě příliš ambiciózní a Realme se na čas z českého trhu prakticky stáhlo. Větší návrat přišel v loňském roce, kdy Realme připravilo pro český trh mimo jiných modely řady 13 i lépe vybavené modely GT 6 a GT6T. A asi největší překvapení přišlo na konci roku v prosinci, kdy v Česku začalo Realme prodávat svůj top model GT 7 Pro.

Realme se profiluje jako výrobce cenově dostupných přístrojů, třeba v domovské Číně nejdražší modely se v přepočtu jen lehce dostávají nad hranici 10 000 korun. V Česku (respektive v Evropě) jsou ceny jiné, jak je u telefonů od čínských značek obvyklé.

Značka patří do koncernu BBK Electronics a výrazný návrat do Evropy dává smysl. BBK Electronics je možná největší výrobce smartphonů na světě, ale v Česku i v Evropě to taková sláva není. Horskou dráhu Realme jsme zmínili, Oppo vyloženě tápe (Realme v koncernu patří přímo pod Oppo), lépe je na tom Vivo a OnePlus, ale potenciál koncernu je rozhodně větší.

Nyní Realme zve na premiéru nové číselné řady, tedy Realme 14, která bude mít premiéru na veletrhu MWC v Barceloně na začátku března. Ale už nyní Realme zveřejňuje docela dost detailů, což však není překvapivé, řadu 14 už v Číně nějaký ten měsíc prodává. Tedy aktuálně jen vrcholný model 14 Pro+. V Barceloně budou mít premiéru modely dva. Tento nejvyšší a pak Realme 14 Pro. A oba se následně začnou v Česku prodávat. Nejnižší cena bude 9 990 Kč za základní verzi modelu 14 Pro.

Podobně jako loňská řada 13 patří novinky do střední třídy, ale především schopnosti modelu Pro+ jsou nad obvyklým standardem třídy. Model 14 Pro+ má totiž fotoaparát s teleobjektivem. Ten je periskopické konstrukce se senzorem Sony IMX882 a trojnásobným optickým přiblížením.

Hlavní snímač Sony IMX896 má také rozlišení 50 Mpix a třetím je 8Mpix širokoúhlý snímač. Realme uvádí, že hlavní a teleobjektiv mají optickou stabilizaci. Specialitou je trojitý blesk, či 3D blesk, který poslouží především při fotografování nejrůznějších párty.

Model 14 Pro zase výrobce uvádí, že ve světlé verzi krytu to bude první smartphone na trhu, který bude umět měnit barvy. Což je pravda jen částečně, telefony, které umí měnit barvy zahřátím (na sluníčku), tu už byly. Ale novinka to má opačně, barvu bude měnit chlad. Pod 16 stupňů se barva krytu změní z bílé na modrou.

Telefony mají baterie s kapacitou 6 000 mAh, model Pro+ má nabíjecí výkon 80 W, levnější Pro pak 45 W. Displej prvního má rozlišení 1,5K a úhlopříčku 6,83 palce, druhý pak běžné FHD+ rozlišení a úhlopříčku 6,77 palce. Model Pro+ pohání čip Snapdragon 7s Gen 3, model Pro pak čip Dimensity 7300 Energy.

Z praktického hlediska je dobrou zprávou, že oba modely splňují odolnost proti prachu a vodě podle norem IP68 a IP69 a zároveň i mechanickou odolnost podle standardu MIL-STD-810H. Podrobnosti o nabízených verzích a cenách přineseme z veletrhu MWC.