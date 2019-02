Má fantastický displej a pořádný výkon. Recenze Razer Phonu 2

Díky své značce může být Razer Phone 2 považován primárně za herní smartphone. Ale na rozdíl od konkurenčního Asus ROG Phonu toto není hardcore herní zařízení, je to univerzální smartphone, který celkově nadchne výkonem. Přitom je to vlastně i konzervativní zařízení pro ty, kdo si stále nezvykli na nové „nudloidní“ displeje. Drží se totiž klasického poměru stran 16:9, což se projevuje i na rozměrech přístroje.

Razer Phone 2 je tak pořádný kus hardwaru, ale ve velmi elegantním minimalistickém designu. Ten je v podstatě totožný jako u předchozí generace, ale zvláštní je, že rozměry telefonu se přesto malinko měnily. Celkově je to smartphone, který vyhoví překvapivě široké skupině uživatelů: má výtečnou výbavu, lákavý design a špičkový výkon, to vše s téměř čistým Androidem (zatím jen bohužel verze 8.1).

Líbí se vám ten design?

Ano, líbí. Razer Phone 2 má přísné tvary kvádru, takové ploché cihličky. Matný kovový rám je tu doplněn sklem na zádech, kde v horní části vystupuje sestava fotoaparátu. Výstupek může někomu vadit, ale není tak otravný jako u některých konkurenčních telefonů. Pod foťákem se nachází logo Razer, které má podobně jako u ROG Phonu i jednu skrytou funkci: může totiž svítit v podstatě libovolnou barvou. Nastavuje se to v menu a na rozdíl od asusu může být logo aktivní kdykoli, ne jen ve speciálním herním režimu. Logo může barvou svítit neustále, nebo se různě rozsvěcet a zhasínat. Svítící logo tu působí vcelku elegantně, ale komu se to přeci jen nelíbí, nechá ho zhasnuté.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborný výkon

skvělý displej

elegantní design

Proč nekoupit? velké rozměry

nepovedený fotoaparát

chybí 3,5mm jack Kdy? V prodeji Za kolik? 19 990 Kč

Po designové stránce je logo asi jediným výstřelkem, jinak působí Razer Phone 2 docela konzervativně. Kvůli displeji se to projevuje i v rozměrech, které jsou 158,5 x 79 x 8,5 mm. Především šířka je na dnešní poměry docela mohutná, a přístroj tak kvůli ní nemusí sednout dobře každému do dlaně. Ani vcelku ostré hrany a špičaté rohy nemusí být každému po chuti: obzvlášť při intenzivním hraní her se mohou rohy trochu nepříjemně zařezávat do dlaní.

Specifikem v designu jsou také stereo reproduktory, které se nacházejí pod a nad displejem a dostaly tu dost místa. Kryje je mřížka s jemnou perforací, do které se však poměrně snadno chytají nečistoty. Po čase zase vypadnou, ale pokud zrovna telefon „vymácháte“ v prachu, může tato část chvíli vypadat i dost nevzhledně. Celkově je ale design stroje působivý, byť kvůli rámečkům a ploše nad a pod displejem zároveň vypadá jako trochu ze staré školy. Minimalistické linky ale znamenají, že je design nadčasový.

Co ten výkon, jak na tom je?

Výborně. A to i když nemá přetaktovaný Snapdragon jako ROG Phone. Je tu vcelku standardní Snapdragon 845 a k němu 8 GB RAM paměti. V kombinaci s docela čistým systémem to znamená, že je to bleskurychlý smartphone, který se snad nikdy nezaškobrtne. V benchmarku AnTuTu v našem testu stabilně získával přes 285 000 bodů, což je špičkový výsledek. V menu telefonu se dá přepínat mezi různými režimy výkonu, ale standardně je zvolen ten pro výkon nejvyšší a nezdálo se nám, že by nějak zbytečně v tomto režimu telefon plýtval baterií.

Chybí vám ve výbavě něco?

Moc ne, ale pár výhrad bychom tu přeci jen měli. Třeba základní porce vnitřní paměti o velikosti 64 GB není zrovna moc velkorysá, obzvlášť ne na telefon za dvacet tisíc. Jistě, je tu sice slot na microSD karty, ale trochu víc paměti v základu by za dané peníze neškodilo. Smůlu mají také ti, kdo chtějí provozovat dvě SIM, Razer umí jen jednu. Dále tu není 3,5mm jack, což je u herně zaměřeného smartphonu, obzvlášť s tak mohutným tělem, trochu podivné.

Ze softwarových funkcí nám trochu chybí odemykání obličejem. A samozřejmě nám trochu vadí starší Android. Razer Phone 2 je vcelku žhavá novinka a telefon používá téměř čistý systém, takže by pro výrobce neměl být problém ho vybavit nejnovější verzí. Ta má podle všeho přijít až někdy začátkem příštího roku. K čistotě systému jedna poznámka: u Razeru nevymýšleli nic svého a coby základní launcher použili známý a populární Nova Launcher, který si tak mohou uživatelé přizpůsobit podle svých preferencí včetně některých ovládacích gest.

A co nějaká pochvala?

Ano, i tu si Razer Phone 2 zaslouží. Moc se nám líbí jeho čtečka otisků prstů na pravém boku ve vypínacím tlačítku. Nejenže hezky „sedí“ do minimalistického designu, ale především výtečně funguje. Prst ji tu nahmatá snadno a rychle, čtečka v bočním rámu se nám s Razer Phonem 2 víc a víc jeví jako ideální umístění. Naproti čtečce, na levém boku, jsou tlačítka pro regulaci hlasitosti. Jsou malá, ale prsty dobře rozeznatelná a snadno se tisknou, mají výtečnou odezvu.

Mohutný smartphone se také chlubí odolností vůči vodě a prachu podle IP67. Celkově působí celý telefon poměrně bytelně. Mřížky reproduktorů by mohly trochu ochránit i displej – ten totiž u mnoha přístrojů praskne třeba i při pouhém pádu na roh a to jednoduše proto, že je skoro až do rohu sklo přetaženo. Tady sklo není, takže je méně náchylné. Na druhou stranu čelní a zadní skleněná plocha samozřejmě trpět mohou a na Razer Phone 2 se vám bude trochu hůře shánět ochranné pouzdro. V balení s telefonem bohužel není.

Pochvalu zaslouží i ony zmíněné reproduktory. Stereo reproduktory jsou u smartphonů docela častým zjevem, ale takové, jako má Razer Phone 2, najdeme málokde. Zvuk je opravdu plný a hutný, to u kapesních zařízení obvyklé nebývá.

Jaký je ten displej?

Displej zaujme na první pohled na dnešní dobu už netradičním poměrem stran 16:9. Panel je typu IGZO a má vcelku přirozené barevné podání. Špičkové je rozlišení, 2 560 x 1 440 pixelů není stále vlastně nic běžného, takže jemností panel vyniká. Na úhlopříčce 5,72 palce totiž jemnost dosahuje úrovně 512 pixelů na palec. Rozlišení přitom očividně neovlivňuje výkon zařízení. Displej má navíc obnovovací frekvenci 120 Hz, což zaručí zcela plynulé podání pohybu ve hrách. Kombinace jemnosti a obnovovací frekvence je naprosto jedinečná a díky ní Razer Phone 2 nad konkurencí výrazně vyniká. Vysoká obnovovací frekvence mimo jiné znamená, že je krásně plynulé i skrolování třeba na webu nebo v různých aplikacích.

Co výdrž baterie?

Ta je vcelku standardní. Jako řada jiných výkonných smartphonů dostal Razer Phone 2 akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, což je solidní porce. Ta stačí na běžné dva dny provozu, nebo perný den s pohodovou rezervou. Při hraní ovšem energie z baterie mizí samozřejmě daleko rychleji, i tak je výdrž velmi dobrá. Telefon se dobíjí přes USB-C konektor, podporováno je rychlé dobíjení QuickCharge 4+, díky kterému se umí telefon z nuly na polovinu nabít za půl hodiny. A je tu i bezdrátové dobíjení. Svítící logo na zádech nemá na výdrž baterie zásadní vliv.

Jak fotí?

Budeme k vám upřímní, kvůli fotoaparátu si Razer Phone 2 rozhodně nekoupíte. V běžných podmínkách působí snímky solidně, ale je vidět, že tu chybí kontrasty, foťák častěji než jinde sáhne k přepáleným místům s vysokým jasem. Ve špatných světelných podmínkách pak kvalita snímků dramaticky klesá. Když je málo světla, fotí Razer Phone 2 vyloženě špatně a bez blesku se neobejdete. Jenže ten zase není moc citlivý z hlediska intenzity i barvy záblesku, takže snímky působí nepřirozeně.

Je to škoda, protože podle parametrů by to špatné být nemuselo: hlavní snímač je dvanáctimegapixelový od Sony a „schovává“ se za optikou se světelností 1.75, což je výtečná hodnota. Ale vyladění foťáku prostě z tohoto hardwaru nedovede dostat to nejlepší. Druhý objektiv slouží k dvojnásobnému zoomu, opět tu je rozlišení 12 megapixelů, ale světelnost dramaticky horší: 2.6. To už je hodně a třeba v noci je tak zoom v podstatě nepoužitelný. Foťák prostě není světlou stránkou tohoto přístroje.

Mám si ho pořídit?

Razer Phone 2 možná na první pohled není tak „přísně“ herní telefon jako Asus ROG Phone. Ale díky fantastickému displeji, skvělým reproduktorům a také obchodu Cortex s optimalizovanými hrami dává právě hráčům výtečný smysl. Ti mu odpustí trochu masivní design s velkými reproduktory a displejem v dnes již trochu zastaralém formátu. Přitom displej jako takový je vlastně hlavní hvězdou tohoto telefonu.

S cenou 19 990 korun je to vcelku drahý kousek. Ale ROG Phone je ještě dražší (22 990 korun). Má výhodu v příslušenství i trochu větším výkonu, ale třeba displejem a zvukem ho Razer Phone 2 předčí, byť ani tyto disciplíny nejsou u asusu k zahození. Hráči tedy mohou mít solidní dilema, ale běžní uživatelé už kvůli mohutnému tělu většinou zamíří jinam. Razer Phone 2 by v tomto případě mohl oslovit snad jen ty, kdo pokukují po podobně mohutném Sony Xperia XZ2 Premium, jehož displej zase vyniká extrémním rozlišením.