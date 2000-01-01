náhledy
Švýcarská společnost Punkt se před lety proslavila mobilem s minimem funkcí a stylovým designem od Jaspera Morrisona. Teď firma přichází s novým smartphonem, který klade důraz na soukromí a firma se chlubí, že jeho výroba probíhá v Evropě.
Autor: Punkt
Nový Punkt MC03 je už druhou generací smartphonu od švýcarské firmy. Tentokrát však dostala novinka výbavu na úrovni klasické střední třídy. A kromě důrazu na soukromí se chlubí také tím, že ho vyrábí v Německu.
Autor: Punkt
Telefon dostal operační systém AphyOS, který vytváří švýcarská společnost Apostrophy. Systém je založen na Android Open Source Project, ale klade důraz na to, aby data uživatele byla maximálně v soukromí a telefon je nikam nepředával.
Autor: Punkt
Proto je například jednou z funkcí přímo vestavěných v systému i VPN. Tu může uživatel libovolně zapínat a vypínat, omezovat se v jejím používání nemusí, minimálně na dva roky jsou funkce systému zdarma. Pak činí předplatné nejvýše 10 švýcarských franků (zhruba 260 korun) měsíčně
Autor: Punkt
Telefon neklade důraz jen na soukromí, ale i na udržitelnost, kterou může uživatel v systému sledovat třeba i v podobě spotřeby energie telefonu. Baterie přístroje je mimochodem vyměnitelná, má kapacitu 5 200 mAh.
Autor: Punkt
Stejně jako samotný smartphone má i grafika systému velmi minimalistické pojetí. Tentokrát se nicméně Punkt nechlubí žádným slavným designérem, který by telefon navrhl.
Autor: Punkt
AphyOS nabízí sadu zabezpečených aplikací, jako je například messenger Threema. Tyto aplikace se nacházejí ve speciální části paměti smartphonu nazvané Vault.
Autor: Punkt
Na telefonu nicméně fungují i normální aplikace pro operační systém Android, uživatel si ovšem může kompletně vybrat, které se rozhodne nainstalovat a jaká jim dá oprávnění.
Autor: Punkt
Telefonem MC03 tak Punkt míří nejen na jednotlivce, kteří chtějí střežit své soukromí, ale také na firmy, které nechtějí ztratit kontrolu nad svými daty.
Autor: Punkt
Po stránce konstrukce klade MC03 důraz na bytelnost, ale na druhou stranu se Punkt konkrétními materiály těla nijak nechlubí. Jisté je, že záda jsou odnímatelná, aby šlo vyměnit baterii. I přesto telefon splňuje podmínky IP68.
Autor: Punkt
Přístroj má vcelku standardní rozměry, výšku 163 mm, šířku 76 mm a tloušťku 11 mm. Hmotnost je 240 gramů, což je na telefon dané výbavy a velikosti vlastně docela dost. Takže určité bytelnosti můžeme věřit.
Autor: Punkt
Co se výbavy týče, hlavním prvkem je 6,67" OLED displej s rozlišením 2 436 × 1 080 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou HDR. Jen jas 550 nitů nebudí úžas, ale je otázkou, o jakou hodnotu jde (třeba to není maximální lokální).
Autor: Punkt
Telefon pohání procesor MediaTek Dimensity 7300, je tu 8 GB RAM, 256 GB vnitřní paměti i slot na microSD karty. Punkt MC03 podporuje eSIM i nanoSIM, 5G sítě, má wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS a USB-C konektor, čtečku otisků prstů i bezdrátové dobíjení. Výrobce s telefonem dodává průhledný matný kryt.
Autor: Punkt
Sestava fotoaparátů také není kdovíjak špičková. Hlavní foťák má 64 Mpix, doplňuje ho osmimegapixelový širokoúhlý fotoaparát a dvoumegapixelové makro. Oba doplňkové objektivy nemají ostření a o stabilizaci obrazu Punkt neslyšel.
Autor: Punkt
Výbava smartphonu zaměřeného na soukromí a evropský původ tak není kdovíjak úžasná. Odpovídá telefonům tak za pět tisíc korun. Punkt MC03 je však podstatně dražší.
Autor: Punkt
Cena telefonu je aktuálně stanovena na 745 eur, tedy v přepočtu lehce přes 18 000 korun. To je opravdu hodně peněz. Alespoň už je to konečná cena bez dalších daní a poplatků, protože telefon výrobce odesílá z EU a ne ze Švýcarska.
Autor: Punkt