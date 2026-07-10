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Legendární značka počítačů má svůj první mobil. Je to protiklad iPhonu
Commodore býval legendou mezi počítači a zejména herní stroje Amiga mají dnes kultovní status. Na slavnou historii značky dnes navazuje nová firma. A ta přišla s překvapivým produktem: mobilním...
Tento mobil má parametry skoro jako top model, stojí přitom polovinu
Motorola dovezla na český trh další model s velice povedeným poměrem ceny a výkonu. Novinka s označením Edge 70 Pro nabídne velkou baterii, špičkový displej i fotoaparát s telefoto senzorem a...
Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny
Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...
Exkluzivně: Významný pražský tunel jsme museli projet v noci. Dostal praktické vylepšení
Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových...
Vyplatí se jet za iPhony „ke zdroji“? Zjistili jsme to
Během návštěvy čínské Šanghaje jsme se podívali i do místního Apple Storu, abychom porovnali ceny v kontextu trhu, kde se většina elektroniky Applu stále vyrábí. Zdejší iPhony a většina dalších...
Telefon, který může změnit mobilní svět. Samsung s ním předběhne Apple
Jestli to bude opravdu revoluční produkt, se dozvíme již brzy. Samsung potvrdil termín globální premiéry jeho skládaček a tu novou naznačuje grafikou. Samsung by tak předběhl o zhruba měsíc a půl...
Je to Punkt. Jeho operační systém znát nebudete, ale možná ho budete chtít
Švýcarská společnost Punkt se před lety proslavila mobilem s minimem funkcí a stylovým designem od Jaspera Morrisona. Teď firma přichází s novým smartphonem, který klade důraz na soukromí a firma se...
Viděli jste je někdy? Tyto staré reklamy mají zvláštní kouzlo
Před třiceti lety se začal v Česku měnit život. Mobilní služby se díky nástupu mobilní sítě standardu GSM, kterou 1. července 1996 spustil tehdejší Eurotel, staly dostupnějšími a mezi lidi se tak...
Tak se dělá neokoukané zařízení. Novinky jsou levné a stále extravagantní
Ačkoliv by raději prodával prémiové mobily, snaží se výrobce Nothing rozšířit nabídku i v dostupnějším segmentu zařízení. Aktuálně odhalil dvě novinky: dostupný smartphone Nothing Phone (4b) a...
Legendární značka počítačů má svůj první mobil. Je to protiklad iPhonu
Commodore býval legendou mezi počítači a zejména herní stroje Amiga mají dnes kultovní status. Na slavnou historii značky dnes navazuje nová firma. A ta přišla s překvapivým produktem: mobilním...
Vyplatí se jet za iPhony „ke zdroji“? Zjistili jsme to
Během návštěvy čínské Šanghaje jsme se podívali i do místního Apple Storu, abychom porovnali ceny v kontextu trhu, kde se většina elektroniky Applu stále vyrábí. Zdejší iPhony a většina dalších...
Tento mobil má parametry skoro jako top model, stojí přitom polovinu
Motorola dovezla na český trh další model s velice povedeným poměrem ceny a výkonu. Novinka s označením Edge 70 Pro nabídne velkou baterii, špičkový displej i fotoaparát s telefoto senzorem a...
Uspěchaný mobil má zásadní novinku. Recenze Xiaomi 17T Pro
Xiaomi se rozhodlo, že ve snaze ještě více zahustit nabídku vydá sérii novinek 17T ani ne rok po představení předchůdců. Novinek proto není mnoho, ovšem ta zásadní, týkající se kapacity baterie,...
Není stůl jako stůl. Tyto v minulosti plnily zásadní roli při telefonování
V sídle Cetinu, provozovatele největší telekomunikační sítě v Česku, se v unikátním muzeu nacházejí exponáty mapující historii telekomunikací v českých zemí. Patří mezi ně i stoly, bez nichž by se...
Jsou cool a drahé. Firma vyrábí kabátky, které maskují chytré prsteny
Malá šperkařská firma Yoreh z indonéského Bali vytvořila opravdu neobvyklou řadu příslušenství. Začala totiž ze stříbra vyrábět „kabátky“ pro chytré prsteny, které zamaskují jejich fádní design. Cena...
Prodej stavebního pozemku 2254 m2
Světlá nad Sázavou - Dolní Březinka, okres Havlíčkův Brod
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Výrobce hodinek chce po Samsungu za kopírování číselníků přes 3,6 miliardy
Soud v Londýně rozhoduje o výši odškodného, kterou má Samsung zaplatit švýcarskému hodinářskému konglomerátu Swatch Group. Ten požaduje kompenzaci za to, že korejská firma umožňovala do svých...
Exkluzivně: Významný pražský tunel jsme museli projet v noci. Dostal praktické vylepšení
Nejvytíženější železniční tunel v Česku, tubusy pod pražským vrchem Vítkov, se dočkal mobilního pokrytí. Mobilní operátoři v koordinaci se Správou železnic tak zlepšili kvalitu a dostupnost hlasových...