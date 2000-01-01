náhledy
Před třiceti lety se v Česku rozběhly mobilní sítě pro každého. Mobily byly tehdy drahé, takže největší zájem byl o první dotované přístroje. Nástup operátora Paegas (dnes T-Mobile) přinesl první telefon za tisícovku (úvazek na dva roky). A zájem o něj byl obrovský.
Motorola TX770 byl v roce 1996 už zastaralý křáp, přesto jeho schopnosti dokázaly šokovat. Aby ne, když většina majitelů se do té chvíle setkala jen s pevnou linkou. A v lepším případě s domácím telefonem s tlačítky místo rotačního číselníku.
Rok 1996 nebyl prvním rokem mobilních sítí v Česku. První v tu chvíli běžela už pět let a byla to analogová síť NMT. Jenže provoz v ní byl extrémně drahý, měsíčně to klidně stálo polovinu tehdejšího průměrného platu. A samotné přístroje, jako zde Mobira Cityman 150 z roku 1993, stály jako solidní ojetý automobil.
Desítky tisíc si tak za telefon mohl dovolit málokdo, takže nástup GSM přístrojů v roce 1996 mobilní služby demokratizoval. Zde na fotografii Benefon Max z roku 1993, který se v rámci NMT přístrojů té doby řadil už mezi kompaktní telefony. Jiné byly stále kufříková monstra.
GSM přístroje v roce 1996 už byly poměrně kompaktní telefony. Zde například Siemens S6 (první zleva), ale to byl telefon za 15 000 korun. Což ostatně byla běžná cena za mobil v roce 1996. Což bylo sice mnohem méně než v předchozích letech za NMT telefony, ale stále nad tehdejší průměrnou mzdu (pod 10 000 Kč).
Eurotel, který GSM síť spustil první od července, dotoval model XL110, což byl Dancall HP2711, ale zpočátku to s aktivací vyšlo nad 7 000 korun a měsíčně na dalších 700 korun. Proto Motorola TX770 za tisícovku byla zjevení.
Motorola TX770 byl na zakázku vyráběný model, který se běžně v katalogu výrobce nevyskytoval. Byl to telefon klasického designu tehdejší světové mobilní jedničky, ale vše ostatní odpovídalo tak roku 1994, možná 1993. Příbuznost designu je patrná zde u mnohem lépe vybaveného modelu 8700.
I tento design byl však už v roce 1996 na ústupu, reprezentoval starší modely, které vycházely ještě z analogových přístrojů. Ty ve stejném designu měly třeba jednořádkový čistě numerický zobrazovač. Motorola 8700 měla v té době populární flip, který chránil klávesnici.
Vysouvací anténa byla u tehdejších mobilů běžná. A hodila se. Signál byl v roce 1996 v počátcích GSM sítí vzácné zboží, i ve velkých městech se muselo jít volat na balkon, před dům nebo klidně o dost dál. V budovách signál téměř nebyl.
Motorole TX770 se přezdívalo briketa, protože telefon se standardně dodávanou baterií tak vypadal. Baterie se nasouvala do kolejniček a na telefon pasovaly baterie z většiny modelů Motoroly. Třeba z výše uvedeného modelu 8700.
Dodávaná extra velká baterie byla typu Ni-Cd a přes obří rozměry poskytla výdrž na jedno nabití v lepším případě na jeden den. Telefon byl opravdu obstarožní konstrukce, takže s tenčí baterií vydržel stěží půl dne. Přitom model 8700 už klidně dny dva. Náhradní baterie byly i dost drahé.
Výrobce si problematickou výdrž uvědomoval a dodával k telefonu stolní nabíječku, která dokázala nabíjet telefon a záložní baterii najednou. Což umožňovalo vzít telefon do terénu i přes noc. Samotná nabíječka byla velká a hodně těžká.
Kdo si pamatuje tlačítkové telefony, nebo je stále používá, tak ví, že se ve většině případů dávala SIM pod baterii nebo poblíž ní, pod zadní kryt telefonu. Zde byl systém, který byl už v té době archaický, ale vlastně zároveň předběhl dobu.
Stejně jako u dnešních smartphonů, kde se SIM dává do šuplíčku z boku přístroje, tak i zde se dávala SIM zvnějšku. Akorát se jen zasouvala do štěrbiny a byla to velká SIM, v rozměru kreditní karty. V roce 1996 už telefony začaly přecházet na vylamovací SIM.
Pro většinu zákazníků, kteří přešli na mobil z pevné linky, byla i výbava Motoroly TX 770 jako ze stroje budoucnosti. Třeba se do něj dalo naťukat 99 kontaktů a další se daly dát na SIM.
Samotné volání bylo bezproblémové, ovládání už o něco složitější. Displej byl malý dvouřádkový, ale pro seznam kontaktů to stačilo a ta radost, když se ukázalo jméno volajícího místo čísla!
Velký jezdec na fotografii vysouval SIM, na to se muselo dávat pozor. Když člověk SIM omylem povysunul, byl rázem mimo dosah. A s ohledem na velikost přístroje se telefon s dodávanou baterií do kapsy nevešel, takže se hodilo očko na poutko. V roce 1996 dokázala i tato mobilní briketa udělat na ruce dost parády.
Většina majitelů se však telefonu o rok později zbavila. Nastala éra SMS a Motorola TX 770 je uměla jen číst, nikoli posílat. Takže i v bazaru byl tento přístroj bezcenný. Ale v roce 1996 to byl první lidový mobil za tisícikorunu.
