Propadák od tvůrce Androidu končí. A nástupce je nejistý

Příběh Essential Phonu je jasnou ukázkou, že záštita zvučného jména k úspěchu produktu nestačí. Andy Rubin do svého prvního vlastními silami navrženého smartphonu vkládal velké naděje a sliboval výborné zařízení, které v mnoha ohledech zválcuje konkurenci. Nakonec však lze Essential Phone označit jako ne příliš povedený příběh s hořkým koncem.

Od začátku problémový

Prvním problémem bylo opožděné uvedení na trh a přestože sám Andy Rubin 30. května 2017 deklaroval, že bude telefon během následujících 30 dnů v prodeji, nakonec se přístroj k prvním zákazníkům dostal až začátkem září.

Prodejními čísly se Rubin vůbec nepochlubil a domněnky analytiků o mizerném odbytu podpořila slevová akce, kterou výrobce spustil v listopadu, tedy pouhé dva měsíce po uvedení na trh.

Původní a vzhledem k výbavě nijak nadsazenou cenu 699 dolarů (asi 15 400 korun bez daně) totiž snížil na 499 dolarů (zhruba 11 000 korun bez daně) . Odbytu to jistě prospělo, ale ani tak se z telefonu prodejní trhák nestal.

Essential Společnost v listopadu 2015 založil někdejší vlivný představitel firmy Google Andy Rubin. Essential se sídlem v kalifornském Palo Altu zaměstnává okolo stovky lidí. Kromě smartphonu s jednoduchým názvem Phone byl uveden už jen chytrý reproduktor Home, který se díky hlasovému ovládání může stát jakýmsi středobodem chytré domácnosti. K velkým investorům společnosti Essential patří giganti jako Amazon nebo Foxconn. V srpnu 2017 dosáhla celková tržní hodnota společnosti na burze miliardy dolarů a získala tak titul jednorožce. Loni v prosinci firma akvizicí získala společnosti CloudMagic, tvůrce kdysi oblíbeného e-mailového klienta Newton. Nástupce neúspěšného modelu PH-1 k dnešnímu dni nebyl oficiálně ohlášen.

V dubnu loňského roku bylo možné telefon na Amazonu pořídit za 399 dolarů, i s dalšími poplatky tak českého zákazníka po přepočtu vyšel přibližně na 10 tisíc korun (více v článku: Mobil pro fajnšmekry po neúspěchu drasticky zlevnil).

To byla vzhledem k výbavě (Snapdragon 835, 4 GB RAM, 128GB úložiště, velký 5,7palcový QHD displej, keramická konstrukce) zajímavá nabídka. Už tehdy bylo jasné, že Rubinova prvotina pod značkou Essential bude velkým propadákem.

V minulých dnech společnost v oficiálním prohlášení uvedla, že byl Essential Phone vyprodán a na oficiálních stránkách výrobce již nepůjde koupit.

Pokračovat ovšem bude prodej příslušenství (např. 360stupňové kamery, sluchátek nebo rychlonabíječky) a také časté softwarové aktualizace pro existující komunitu. Ve zprávě se mluví i o pečlivých přípravách dalšího mobilního produktu.

Příští mobilní produkt je ovšem velmi obecné vyjádření, pod kterým si můžeme představit mnohé. Nejen redakce serveru The Verge se však k možnému uvedení nástupce, tedy modelu PH-2 staví skepticky. Zmiňuje také, že oním příštím mobilním produktem by mohl být telefon zaměřený na umělou inteligenci, jenž by uměl napodobovat nejen mimiku majitele, ale dokázal by samostatně odpovídat na některou textovou korespondenci jeho jménem na základě předchozího „sledování“ komunikace.