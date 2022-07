Samsung se chlubí, jak dobře se prodávají skládačky. Tedy hlavně jedna

Šéf Samsung Electronics TM Roh se pochlubil výsledky prodejů skládacích modelů značky. Ty jsou dva: véčko Z Flip 3 a model ve tvaru knihy Z Fold 3. Tyto modely představil Samsung loni v srpnu, do té doby nabízel jejich předchůdce.

Podle Roha Samsung loni prodal deset milionů skládacích smartphonů. Tedy výše zmíněných modelů a jejich předchůdců Z Flip 5G a Z Fold 2, případně doprodávaných ještě starších modelů, ale to bude jen minimální množství. Přestože detaily už firma neuvádí, tak většina prodaných modelů bude patřit loňským novinkám. A to především kvůli ceně.

Samsung totiž oba loňké modely uvedl za nižší ceny, než kolik žádal za předchůdce. Především véčko Z Flip 3 zlevnilo výrazně ze zhruba 36 000 na 26 990 korun za základní verzi. Navíc véčko nemá na trhu prakticky konkurenci, Motorola Razr 5G se už loni jen doprodávala a nový model přijde až letos v září. A Huawei P50 Pocket je s ohledem na americké embargo okrajový model a navíc dražší než Z Flip 3.

V případě Z Foldu 3 konkurence existuje, ale loni to prakticky bylo jen Xiaomi Mi Mix Fold, které se navíc prodávalo primárně v Číně. A to samé platí o Oppo Find N, které se navíc začalo prodávat až letos. Skládací Huaweie pak zásadní prodejní čísla nevygenerovala, i jich se týká americké embargo a tedy problematická použitelnost mimo Čínu.

Z výše uvedeného vyplývá, že deset milionů skládacích modelů Samsungu představuje většinu trhu s těmito telefony. Odhadem můžeme přičíst milion konkurenčních přístrojů. Zatím to tedy není velký trh, pod jedno procento celého trhu se smartphony, ale tak úplně málo to také není.

TM Roh prozradil i podíl obou modelů na celkových prodejích. Většinum a to sedmdesát procent si připsalo cenové dostupnější véčko. Třicet procent pak připadá na spíš pracovní Z Fold 3. Do budoucna se tento poměr zřejmě měnit nebude, a to i kvůli cenovému rozdílu, který zůstane velmi pravděpodobně zachovaný.

Nové modely Z Fold 4 a Z Flip 4 představí Samsung 10. srpna. Prodej pak začne v průběhu srpna.