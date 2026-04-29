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Výrobci špičkových smartphonů se předhánějí v tom, kdo přinese lepší fotomobil. Žebříček se tedy průběžně mění, proto přinášíme přehled dvaceti nejlepších fotomobilů současnosti. Najdeme v něm žhavé novinky, ale také vcelku „vousatá“ překvapení. Což ovšem znamená, že při koupi špičkového fotomobilu můžete i dost ušetřit.
Autor: Redakce s využitím AI (Gemini)
Aktuálně dvacátým nejlepším fotomobilem podle hodnocení organizace DxO Mark je se 159 body Xiaomi 17 Pro Max, model představený na konci září 2025. Xiaomi na svých fotomobilech spolupracuje se značkou Leica, přesto se mu ale nedaří dostat na úplnou špičku. Na druhou stranu vás může jeho přes rok starý fotomobil stát nový jen něco přes 20 tisíc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vcelku překvapivým kouskem v žebříčku nejlepších 20 fotomobilů podle DxO Mark je Google Pixel 9 Pro XL. Je to totiž model ze srpna 2024, tedy přes dva roky starý kousek. Přesto se se 160 body drží vysoko. Stejnou trojitou sestavu foťáků má i menší Pixel 9 Pro, bez teleobjektivu se pak obejde Pixel 9. Starší pixely patří k nejvýhodnějším fotomobilům, pokud je seženete. Nejdražší Pixel 9 Pro XL vyjde zhruba na 17 tisíc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I smartphony od Applu tradičně patří na špičku fotomobilů, takže není divu, že v žebříčku najdeme i přes dva roky starý iPhone 16 Pro Max. Tehdejší top model má v hodnocení DxO Mark 161 bodů a dnes se dá ve výprodeji sehnat třeba za 21 tisíc korun. Má navíc stejný foťák, jako menší iPhone 16 Pro, který jde koupit už za 18 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tradičním premiantem mezi fotomobily je Huawei. Jeho telefony u nás kvůli absenci služeb Google nejsou tak populární, ale fotí skvěle, což dokazuje model Pura 70 Ultra představený už v dubnu roku 2024. Se 163 body je to nejstarší smartphone v žebříčku top 20 fotomobilů DxO Mark.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S víc než dva a půl roku starým modelem Huaweie se o 16. příčku se 163 body dělíi starší Google Pixel 10 Pro XL. Tento špičkový fotomobil jde dnes v prodejní síti sehnat snáze, než dva roky starý Pixel 9 Pro XL a koupit jde za méně než 24 000 korun. Stejný foťák má i menší a levnější Pixel 10 Pro, ten vyjde už na 19 000 korun.
Autor: Google
Mezi ty nejlepší fotomobily vlétla letos doslova jako vítr i americká značka Motorola, kterou dnes vlastní čínské Lenovo. A její model Signature představený zkraje roku 2026 se díky skóre 164 bodů stále drží v užší špičce. Signature je přitom už vlastně také výprodejový kousek (nástupce najdeme v žebříčku také, uvidíte dále), v oficiální distribuci ho dnes seženete za 20 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Velmi překvapivým příspěvkem Motoroly do užší špičky těch nejlepších fotomobilů je Motorola Razr Fold z března 2026. Model s ohebným displejem totiž dostal stejný trojitý foťák (3krát 50 megapixelů) jako typ Signature, výsledkem je shodné skóre 164 bodů. Dle DxO Mark je to s přehledem nejlepší fotomobil s ohebným displejem.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Honor je další značkou, která tradičně míří se svými fotomobily vysoko. Jeho model Magic 8 Pro z října 2025 má v hodnocení DxO Mark opět skóre 164 bodů, takže s modely Motoroly drží aktuálně dělenou třináctou příčku. Ovšem oficiálně i ve slevě stojí asi 25 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je to možná trochu zklamání, ale nejvýše postavený fotomobil značky Xiaomi v žebříčku DxO Mark je aktuální typ 17 Ultra představený na přelomu roku 2025 a 2026. Se skóre 166 bodů drží dělenou jedenáctou příčku, Xiaomi s velkými ambicemi tedy aktuálně chybí v top 10 fotomobilů.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Společně s Xiaomi zůstává za branou desítky na dělené jedenácté příčce Oppo Find X9 Pro. Jeho sourozence ale najdeme v žebříčku i podstatně výše, takže toto je spíš taková výhodnější alternativa k dražším sourozencům. Opět vyjde na necelých 25 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A dostáváme se do nejlepší desítky. Tu aktuálně uzavírá Vivo X200 Ultra, původně spíš jen pro Čínu určený model, který vsadil na specifický hlavní fotoaparát s na poměry fotomobilů relativně „dlouhým“ záběrem. Ohnisková vzdálenost odpovídá 35 mm kinofilmu. Vivo X200 Ultra má v hodnocení DxO Mark skóre 167 bodů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Loňský špičkový iPhone se vcelku pohodlně drží v top 10 fotomobilů DxO Mark, patří mu dělená sedmá příčka. Skóre 168 bodů mají totiž ještě dva další soupeři. Za iPhone 17 Pro dnes zaplatíte necelých 30 tisíc korun, za stejným foťákem vybavený model 17 Pro Max dáte necelých 32 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oppo Find X8 Ultra je další špičkový fotomobil určený především pro Čínu, proto je jeho dostupnost u nás obtížná. Má stejných 168 bodů jako iPhone 17 Pro, ale zdaleka to není aktuálně nejlepší fotomobil od Oppa. Však je to také model ze závěru roku 2025.
Autor: Oppo
O sedmou příčku se s iPhonem a Oppem dělí také aktuální Google Pixel 11 Pro XL. Jeho skóre bude nejspíš platit i pro menší Pixel 11 Pro, který má stejnou sestavu foťáků, je ale o něco levnější. Model 11 Pro vyjde na necelých 22 tisíc, typ Pro XL je o dost dražší, v aktuálních slevách stojí něco pod 30 000 korun. Nový „malý“ pixel tak patří k překvapivě výhodným fotomobilům.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dostáváme se k těm aktuálně úplně nejlepším fotomobilům. O pátou příčku v žebříčku DxO Mark se opět dělí dva modely. Tím prvním je se skóre 170 bodů Vivo X300 Ultra, špičkový model, který sice Vivo nejprve uvedlo v Číně, ale pak ho nabídlo i v Evropě. Má opět specifický hlavní foťák a jde o dost drahý kousek, aktuálně stojí necelých 38 tisíc. Pořídit k němu jde i všemožné příslušenství, včetně teleobjektivu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podobně schopným fotomobilem s rovněž bohatou sadou dostupného příslušenství je i Oppo Find X9 Ultra. Ani tento model z letošního léta, který má v hodnocení DxO Mark rovněž 170 bodů, není levný, vyjde na 35 490 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Čtvrtou příčku v hodnocení fotomobilů DxO Mark aktuálně drží Vivo X300 Pro, loňský top model značky, který dostal před několika týdny nástupce v podobě řady X500. Ta zatím své skóre od DxO neobdržela, ale dá se předpokládat, že zamíří ještě výš, než předchůdce. Jeho foťák se skóre 171 bod ale stále patří k tomu nejlepšímu na trhu. Oficiálně jde Vivo X300 Pro koupit za necelých 29 tisíc a opět je dostupné i všemožné příslušenství.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bez příslušenství (alespoň toho oficiálního) se obejde iPhone 18 Pro, který je podle DxO Mark díky skóre 172 bodů aktuálně třetím nejlepším fotomobilem na trhu. Jeho skóre se opět bude vztahovat nejspíš i na větší model Pro Max. Ceny iPhonu 18 Pro začínají na 34 990 korunách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhá příčka v žebříčku DxO Mark je vcelku překvapením. Obsadila ji totiž žhavá novinka, smartphone Motorola Signature 27. Motorola už letos zkraje roku ukázala, že to v oblasti fotoaparátů umí, ovšem Signature 27 posouvá schopnosti předchůdců o notný kus výš.
Autor: Motorola
Však si také v hodnocení DxO Mark Motorola Signature 27 oproti předchozímu modelu Signature polepšila o výrazných 9 bodů, to je jedno z nejvyšších mezigeneračních navýšení skóre z poslední doby. V žebříčku tak má skvělých 173 bodů, díky čemuž vydrží vysoko jistě vcelku dlouho.
Autor: Motorola
Foťák modelu Signature 27 je meziročně výrazně přepracovaný. Nový je hlavní snímač i jeho optika, i když rozlišení zůstalo na 50 megapixelech. Výrazně si polepšil trojnásobný zoom, ten má nově 200megapixelový snímač místo 50megapixelového, narostla i velikost čipu. Zoom je tedy skvělý, krom toho Motorola exceluje i třeba při focení v horším světle.
Autor: Motorola
Se 175 body se v čele žebříčku fotomobilů DxO Mark drží Huawei Pura 80 Ultra, což je top model značky z léta 2025. To dokazuje převahu čínské značky na poli fotoaparátů v mobilech. Na druhou stranu to také ukazuje, že foťák není vše. Absence služeb Google totiž dělá z tohoto oficiálně nejlepšího fotomobilu zboží jen pro omezenou skupinu uživatelů. Letošní modely řady Pura 90 a Mate 90 na tom nejsou jinak, navíc testem DxO Mark (zatím) neprošly.
Autor: Huawei