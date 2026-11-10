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Toto je 20 nejlepších fotomobilů současnosti. Budete překvapeni
Výrobci špičkových smartphonů se předhánějí v tom, kdo přinese lepší fotomobil. Žebříček se tedy průběžně mění, proto přinášíme přehled dvaceti nejlepších fotomobilů současnosti. Najdeme v něm žhavé...
Přichází nejlepší smartphone světa. Není ovšem ani od Samsungu, ani od Applu
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na...
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Toto je 20 nejlepších fotomobilů současnosti. Budete překvapeni
Výrobci špičkových smartphonů se předhánějí v tom, kdo přinese lepší fotomobil. Žebříček se tedy průběžně mění, proto přinášíme přehled dvaceti nejlepších fotomobilů současnosti. Najdeme v něm žhavé...
Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku...
Nejlepší iPhone nás dokázal nadchnout. Ale v jednom směru na konkurenci nestačí
Apple se konečně pustil do výroby ohebných smartphonů a jeho první pokus je solidním zařízením, které však není bez chyb. iPhone Duo ukázal v redakčním testu své silné i slabé stránky.
Jsou vám po chuti čínské chutě? Tamní značky jsou o tom zcela přesvědčené
Čínští výrobci mobilů mají dva klíčové trhy. Domácí a zbytek světa. Na jednu stranu se produkty pro ně od sebe dost liší, na druhou přebírají specifické vlastnosti. Je to hodně znát především po...
Přichází nejlepší smartphone světa. Není ovšem ani od Samsungu, ani od Applu
Nové jméno, nový design a parametry, ze kterých doslova přechází zrak. Výrobce by chtěl, aby to byl nejlepší smartphone na světě a je velká šance, že se mu to podaří. Alespoň papírově a alespoň na...
Vodafone naděluje obří slevy i populární streamovací službu zdarma
Vánoční odměny pro své zákazníky představil i Vodafone. Přináší obří slevy na mobily a až tři měsíce bezplatného využívání novinky v jeho nabídce. Nezapomíná ani na předplacenkáře.
Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní...
Pod stromeček něco lepšího než ponožky? O2 dá 5G mobil už od koruny
O2 představilo svou letošní vánoční nabídku. Největším lákadlem je špičkový 5G samsung s téměř pětitisícovou slevou. Operátor si pro zákazníky přichystal v aplikaci i další slevy či vybraná zařízení...
Nejlevnější skládací smartphone dnes koupíte v akci za směšně nízkou cenu
Ačkoliv smartphony v posledních měsících zdražují a segment ohebných telefonů patří na cenovou špičku mobilové nabídky, neznamená to, že se nedá žádný z nich sehnat výhodně. Pokud vám zrovna učaroval...
Super ceny smartphonů uprostřed paměťové krize. Jak dlouho slevy vydrží?
Smartphony dramaticky zdražují a mohou za to extrémně rostoucí ceny pamětí. Na trhu jsou však ještě přístroje, které tuto situaci popírají. Mají velkou paměť za stále rozumnou cenu. Poráží tím mnohé...
Prodej bytu 2+1, 51 m2, Tylova Litoměřice
Tylova, Litoměřice - Předměstí
3 850 000 Kč
Falešná borovice s dvířky ve kmeni a fejkové kříže. Když klame to, co vidíte
Pokrýt území mobilním signálem vypadá sice jako snadný úkol, ale operátoři při tom stojí před řadou překážek. Pomineme-li ty administrativního charakteru, tak podmínky si kladou i ochránci přírody,...
Stále čekáte na svůj iPhone Duo? Podívejte se, co skrývá balení
Minulý týden se na českém trhu začal prodávat iPhone Duo, ohebná novinka od Applu. Co všechno najdete v balení s telefonem a jak vypadají první momenty po nastavení iPhonu Duo, můžete zhlédnout v...