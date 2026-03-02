Vedle tuctových telefonů, kterých jsou na trhu stovky, existují i rarity, podivnosti a někdy až bizarní přístroje. My jsme vybrali ty nejzajímavější z letošního veletrhu MWC v Barceloně. A tentokrát bylo opravdu na co koukat.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Takový Oukitel C72 je spíš paskvil. Má fotomodul s jasnou podobností starších modelů Ultra od Samsungu a k tomu přidává zadní displej.
Zadní displej je u běžných smartphonů velmi exotická záležitost. Z velkých značek ho má třeba Xiaomi, ale jen u modelů pro čínský trh.
Kdo by se chtěl odlišit, tak v tomto přístroji se mu to částečně podaří a jistě u mnoha lidí vzbudí pozornost tím, co je to za podivný samsung.
Ale závidět není co, telefon je to vyloženě low-endový s HD+ displejem. Tady jde opravdu jen o tu podobnost se samsungy a s displejem navíc.
Opravdu neobvyklý, a to zcela, je model RS1 od značky Frog. Prý se chystá na trh, k čemuž by mělo dojít ještě před polovinou roku.
Zde je vidět celý koncept. Menší čtvercový displej a pod ním místo klávesnice gamepad.
Ale může zde být i klávesnice, telefon by měl existovat ve dvou variantách.
Z další fotky je pak jasné, že klávesnice nebo gamepad lze schovat, a do kapsy se tak bude dávat jen velmi kompaktní čtvercový smartphone.
Což nám přijde docela zajímavé samo o sobě. Přestože je displej malý, tak se s ním pracovat dalo.
Klávesnice nebo gamepad se pak vytáčí, což bylo nezvyklé i v době podivných klasických mobilů.
Další podivný telefon z letošního veletrhu MWC je Fossibot F107 Pro. Takto zpředu ještě docela nenápadný odolňák.
Jenže z boku je už patrné, že to obyčejný mobil není. Ostatně rozměry má 190 × 96 × 40 mm a hmotnost je 910 gramů. Pro porovnání, poměrně velký iPhone 17 Pro Max má rozměry 163,4 × 78 × 8,8 mm a hmotnost 233 gramů.
Při pohledu na obří rámečky a tělo v kombinaci kovu a gumy je jasné, že telefon je odolný. Při své hmotnosti a rozměrech by ho šlo použít i jako zbraň. Splňuje odolnostní normy MIL-STD-810H, IP68 a IP69K.
Ale hlavním lákadlem je baterie. Výrobce se v prospektu chlubí rekordní kapacitou 30 000 mAh, ale nakonec musel baterii zmenšit, takže kapacita je 28 000 mAh. S původní hodnotou by už telefon nemohl bez povolení na palubu letadel, a i teď proleze stěží o vous, respektive spíš neproleze.
Displej má úhlopříčku 6,95 palce a rozlišení FHD+. Slušná je i obnovovací frekvence 120 Hz. Panel je typu IPS a kryje ho sklo Gorilla Glass 3.
S ohledem na kapacitu baterie je logické rychlé 66W nabíjení, ale i tak to bude na několik hodin, než se telefon plně nabije. Bezdrátové nabíjení zde není, jen drátové reverzní s výkonem 5 W.
Speciální užití telefonu, tedy v přírodě, na stavbě, v terénu, vyžaduje i speciální funkce. V případě Fossibetu F107 Pro je to dvojitá svítilna, která poskytuje jasné světlo až na 50 metrů.
Od značky Fossibot nás zaujal i model F116 Pro. To je opačný extrém, velmi malý telefon. Je jich na trhu víc, my je považujeme víc za zajímavost než za prakticky využitelnou věc. Ale pro někoho to může být užitečný přístroj, navíc pokud je v odolném provedení.
Zde je to okořeněno tím, že se totiž může proměnit v akční kameru. Pak dávají jeho malé rozměry smysl a oproti jiným akčním kamerám zase boduje mobilní konektivitou a dalšími smartphonovými funkcemi.
Telefon podporuje sítě 5G, pohání ho čip Mediatek Dimensity 7300. Což je pro dané použití zcela v pořádku. Operační paměť má 12 GB, ale výrobce slibuje rozšíření přes vnitřní paměť. Ta pak má kapacitu 256 GB. K dispozici je slot na paměťovou kartu.
Baterie má kapacitu 3 700 mAh, což je málo, ale vzhledem k velikosti přístroje je to adekvátní. Nabíjecí výkon je 33 W a výrobce uvádí jen délku nahrávání. Na jedno nabití baterie lze nahrát až 230 minut 4K videa.
Telefon je odolný a design je minimalistický a vlastně povedený. Jen maskáčový vzor na zádech ve třech barevných variacích se asi každému líbit nebude.
Displej má úhlopříčku 4 palce, což je dnes naprostá vzácnost. Rozlišení je divočina, není ani HD+, ale jen 1 168 × 540 pixelů. Typ panelu výrobce neuvádí. V reálu to tak strašně nevypadalo, displej je opravdu malinký, takže se zde nízké rozlišení schová.
Kamerky má vzadu Fossibot F116 Pro dvě. Hlavní je tentokrát širokoúhlá kamera s rozlišením snímače 48 Mpix a zorným polem 152,6 stupňů. A pozor, tento širokoúhlý snímač je opticky stabilizovaný. Druhý snímač je vlastně jinde ten základní, zde však hraje druhé housle. Má rozlišení 50 Mpix.
Neobvyklé telefony však nemají jen menší značky, které hledají každou skulinu na trhu. Takový Huawei to dělá docela často.
Zde je loňský a ryze čínský model Pura X. Což je véčko s ohebným displejem, ale s poněkud neobvyklými proporcemi.
V otevřeném stavu je mnohem širší a nižší než jiná véčka.
Jenže v zavřeném stavu je nutné telefon otočit na bok. Otvírá se totiž jako knížka.
Zpracování je perfektní, výbava bohatá, ale je otázkou, jestli bude letos Pura X pokračovat v nové verzi, nebo to byl jen pokusný model.
Značka Unihertz je u netradičních, divných a neobvyklých mobilů asi celosvětově číslo 1. Vlastně se na ně specializuje, ale pozor, nejedná se o nesmyslné kreace, spíš nabízí něco, co už zákazník jinde nenajde.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Což je i případ mobilů s QWERTZ klávesnicí. U klasických mobilů byla relativně běžná, chvíli se to zkoušelo i u některých prvních moderních smartphonů, ale s koncem Blackberry tento koncept zmizel.
Naštěstí Unihertz ho už v několikátém mobilu oživuje. A není to vůbec špatné. Samozřejmě, není to pro každého, což nebyly kdysi ani modely Blackberry.
Uvnitř přístroje najdeme procesor MediaTek Dimensity 7400, tedy čipset vyšší střední třídy. Asistuje mu 12 GB RAM a uživatelská paměť by měla mít kapacitu 256 GB.
Klávesnice samotná působí komfortně a píše se na ní vcelku dobře, byť je to dnes už trochu nezvyk. Zároveň umí sloužit jako touchpad, takže lze přímo na ní používat ovládací gesta, nebo ji dokonce použít jako ovládací prvek pro kurzor.
Hranatými tvary a ostatně třeba i čtvercovou koncepcí displeje (rozlišení 1 440 × 1 440 pixelů) připomíná Unihertz Titan 2 velmi nezvyklé BlackBerry Passport. Oproti němu je ovšem univerzálnější a samozřejmě mnohem modernější.
Značka Nothing je poměrně mladá, ale můžeme ji považovat za jednu z těch větších a už zavedených globálně. Od počátku si libuje v ulítlém designu, ale jinak nabízí velmi slušný poměr výkonu a ceny.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V Barceloně Nothing ukázal model Phone (4a) – i to značení je poněkud bizarní – s tradičně neobvyklým krytem.
Novinka nabídne zvýšenou odolnost proti vniku prachu a pocákání vodou s certifikací IP64.
Na zádech je nově „Glyph Bar“, tedy pásek 63 mini-LED světel, který poslouží jako světlo při pořizování fotek a videí. Jeho funkcionalita zahrnuje upozornění na notifikace, dokreslování rytmu vyzvánění nebo vizuální zobrazení časovače či stavu nabití telefonu.
Hlavní fotoaparát tohoto modelu má 50Mpix rozlišení, optickou stabilizaci a světelnost f/1,9. Doplňuje jej jednak širokoúhlý snímač a nakonec nový telefoto objektiv s 50Mpix rozlišením a 3,5× optickým přiblížením obrazu. Ani jemu nechybí optická stabilizace.
Za necelých 10 tisíc korun to je zajímavý přístroj s bohatou výbavou a designem, který se rozhodně nedá označit za nudný.
Displej se letos nepatrně zvětšil na úhlopříčku 6,78 palce, jde stále o OLED panel s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Čtečka otisků je i tentokrát integrována v displeji.
Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si sestavit smartphone přesně podle vlastních přání.
Princip modularity je jednoduchý, hledejte za ním magnety, pomocí kterých na tělo telefonu připnete moduly s různou funkcionalitou.
Základní ultratenké tělo má jen opravdu malou baterii, další pak dostanete ve formě přídavného modulu. Jeho kapacita je 3 000 mAh a baterie lze vrstvit.
Připravte se však, že po nasazení více modulů naráz už z futuristického smartphonu uděláte celkem neforemného ošklivce.
Na zadní optiku fotoaparátu se dá magneticky přichytit třeba telekonvertor, na zadní plochu pak další vychytávky, jako je reproduktor či anténa pro vysílačku.
Zástupci výrobce dokonce zvažují i variantu, že pomocí magnetického modulu vylepšíte i hardware telefonu: přidáte třeba další operační paměť a úložiště pro data.
Problémem konceptů Tecna je, že to jsou jen koncepty. Ale třeba se jednou zadaří.
