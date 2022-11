Souboj ve střední váze. Porovnali jsme Samsung Galaxy A53 a Nokii X30

Nokia X30 5G je po dlouhé době v podání HMD Global, firmy, která smartphony této finské značky prodává, telefon se solidní výbavou. Je to smartpohne střední třídy, v ní sahá do trochu vyšších pater a na papíře i na první pohled může být ideálním soupeřem pro Samsung Galaxy A53 5G.

Ten sice letos asi přišel o titul nejprodávanějšího smartphonu střední třídy, zákazníci asi častěji sáhnou po levnějším A33 5G, ale možná o to zajímavějším soupeřem pro Nokii je: není to, stejně jako X30 5G, tak masová záležitost a zákazník, který si A53 vybere, často ví, proč tak učinil. Stejně jako u Nokie tu jsou prostě konkrétní důvody, které mohou konkrétního uživatele nalákat.

Oba porovnávané smartphony mohou také zaujmout tím, že nesou jednu z tradičních značek. Nokia, vlastně legenda mobilního světa a někdejší světová jednička, se musela před lety před Samsungem i řadou konkurentů sklonit, ale teď se snaží alespoň částečně ztracené pozice dobýt zpět. V poslední době přitom u HMD Global v komunikaci hodně dbají na to, že je Nokia evropská značka a HMD Global evropská firma. I když se tedy smartphony Nokia vyrábějí v Číně, mohou být telefony této značky vhodnou volbou pro ty, kdo nechtějí žádnou „čínu“ (s tímto postojem se v našem okolí setkáváme v poslední době poměrně často). Pro pořádek, „korejský“ Samsung Galaxy A53 je vyrobený ve Vietnamu.

Už na papíře je u obou smartphonů vidět, že každý klade důraz na něco trochu jiného: Samsung má větší displej, větší baterii, výkonnější čipset i víc čoček foťáku, Nokia kontruje kompaktnějším provedením, důrazem na udržitelnost nebo čistým Androidem (byť v softwarové podpoře má paradoxně navrch Samsung).

Velký rozdíl v ruce

Co nás při porovnání telefonů v oblasti rozdílů zaujalo asi nejvíc, je to, jak oba smartphony působí v ruce a jak jsou zpracované. Ukazuje se, že „prémiový“ smartphone střední třídy může mít skutečně řadu podob. Design obou telefonů má sice stejné základní prvky a zepředu se zhasnutým displejem nejspíš ani nepoznáte, ke které značce přístroje náleží. Nebýt odlišného zaoblení v rozích, není mezi nimi rozdíl. Průstřel displeje nahoře uprostřed, tenké, ale ne rekordně tenké rámečky, tlačítka na pravé straně. To je jednoduchý recept, který dnes ctí téměř každý smartphone.

Ale z boku a zezadu je to už jiné, i když i tady zůstává základní recept uspořádání vlastně totožný (Nokia opustila donedávna používaný vzhled s foťákem v ose těla a v kruhu). Oba telefony však vsadily na trochu jiné materiály, zpracování a detaily. Nokia v tomto ohledu působí daleko hodnotnějším dojmem, její hliníkový rám je velmi elegantní a dodává na pocitu určité bytelnosti. Záda tu jsou stejně jako u samsungu plastová, matná, neupatlávají se a v tmavém barevném provedení přispívají k celkové eleganci smartphonu.

To Samsung vsadil trochu na hravost, což v našem případě zdůrazňuje světle modrá barevná varianta. Líbí se nám detail výstupku fotoaparátu integrovaného do zadního krytu, tlumená pastelová barva je originální a celek působí (a to i v jiných barvách) svěžím a mladistvým dojmem. A i když i u samsungu je všude vše dobře slícováno, musíme konstatovat, že nokia má v tomto ohledu navrch. Samsung je tedy hravý a mladistvý, nokia elegantní a hodnotná.

Největší rozdíl je ovšem v tom, jak telefony sednou do dlaně. Přitom při minimálním rozdílu úhlopříček displejů (6,43 u nokie, 6,5 u samsungu) a malém papírovém rozdílu rozměrů (158,9 × 73,9 × 8 mm u nokie a 159,6 × 74,8 × 8,1 u samsungu) jsme žádná dramata nečekali. Jenže nokia sedne do dlaně výrazně lépe než samsung. Jasně, i ten se v ruce drží docela dobře, ale pro uživatele s menšíma rukama už nemusí být držení úplně pohodlné a telefon může někdy v ruce trochu klouzat.

To nokia se drží pohodlněji a jistěji, telefon za to vděčí detailnímu tvarování vlastně všech povrchů – od mírného zaoblení zad u boků, přes jemné zaoblení hran rámu až po tvarované 2,5D sklo displeje. To samsung má minimalističtější provedení s víceméně rovnými povrchy (rám má mírné zaoblení v celé své tloušťce). Z boku tak nokia působí, jako by byla skoro o polovinu tenčí, přitom rozdíl v tloušťkách telefonů je nicotný. V praxi však toto vyladění tvarů pomáhá příjemnějšímu držení.

Ten má to a ten zas tohle

V úvodu jsme naznačili, že mezi Samsungem Galaxy A53 a Nokií X30 5G je řada drobných rozdílů ve výbavě, v praxi pak tyto rozdíly vyniknou ještě víc. Co nás nechává asi nejvíc v klidu, jsou rozdíly mezi displeji. Samsung má papírově lepší Super AMOLED s obnovovací frekvencí až 120 Hz, malinko větší úhlopříčkou a trochu vyšším maximálním jasem (800 nitů oproti 700), zatímco Nokia vsadila na AMOLED panel s maximem 90 Hz. Ale v praxi jsou oba displeje prostě dobré, ten u samsungu může místy působit plynulejším dojmem, ale třeba v čitelnosti na slunci zásadní rozdíly nepozorujeme. V obou displejích jsou integrovány čtečky otisků, obě jsou trochu zbytečně nízko u spodního okraje displeje a zásadní rozdíl není ani v jejich rychlosti (není nijak závratná).

Veliký rozdíl je však v tom, co na daném displeji vidíme. Nokia má čistý Android 12, samsung svou grafickou nadstavbu One UI. V době přípravy tohoto textu akorát dostal Galaxy A53 5G aktualizaci na Android 13, tu Nokia zatím jen slibuje. Obecně pak Samsung slibuje čtyři aktualizace systému (takže až Android 16), Nokia „jen“ 3 (tedy maximálně Android 15). Trochu škoda je fakt, že oba telefony začínaly se stejnou výchozí verzí systému, byť je nokia vlastně o tři čtvrtě roku mladší a Android 13 už rovnou dostat mohla. Tady je vidět, že i když Nokia obecně dbá na softwarovou podporu, tak když se gigant jako Samsung rozhodne (a to rozhodnutí padlo nedávno), dovede soupeře v softwarové podpoře poměrně snadno překonat.

Čistý Android Nokie na nás však přeci jen působí trochu příjemnějším dojmem, One UI Samsungu má však přeci jen něco do sebe. Na druhou stranu už s Androidem 12 jsme u něj zaznamenali různé občasné zádrhele a zpomalování, i u nokie na něco takového dojde, ale překvapivě méně často. Proč překvapivě? Protože telefon má slabší čipset Snapdragon 695, zatímco samsung silnější Exynos 1280.

U nokie se jednoduše podařilo čipset a systém vyladit asi trochu lépe než u samsungu, malý vliv na to může mít i fakt, že zatímco Galaxy A53 máme k dispozici ve verzi se 6 GB RAM (a 128 GB uživatelské paměti), X30 5G ve variantě s 8 GB RAM (a 256 GB paměti – ani u jednoho telefonu nejde rozšířit). Čipset nokie je pak obecně o trochu úspornější, byť funkčně malinko osekaný (projeví se to třeba v absenci schopnosti natáčet 4K video, to Samsung umí). Výdrž obou telefonů se nám tak v praxi zdá být téměř totožná a to navzdory tomu, že má Galaxy A53 baterii s kapacitou 5 000 mAh, zatímco nokia 4 200 mAh. Nokia se také o něco rychleji nabíjí, v praxi je u ní nabíjení asi o třetinu rychlejší.

Rozdíly pokračují i v dalších drobnostech: tak třeba oba telefony jsou dvousimkové, ale nokia má navíc podporu eSIM (aktivní vždy můžou být jen dvě SIM, tedy jedna eSIM a jedna klasická, nebo dvě klasické). Samsung kontruje tím, že má slot na paměťové karty, který se jinak i z telefonů této třídy docela rychle vytrácí (Nokia je toho důkazem), slot je duální, uživatel si tedy musí vybrat, zda chce dvě SIM, nebo jednu SIM a paměťovku. U obou telefonů pak chybí sluchátkový jack.

Dobré foťáky

Odlišná je i sestava fotoaparátů. Nokia má foťáky dva, hlavní 50megapixelový a 13megapixelový širokoúhlý, samsung má hlavní 64megapixelový foťák, širokoúhlý s 12 megapixely a k tomu pětimegapixelový makro foťák a snímač pro hloubku ostrosti. V praxi je však náskok Samsungu v počtu čoček vlastně na nic, o lepší makro snímek se u obou telefonů postará spíš digitální přiblížení než slabší pětimegapixelový čip. V bokeh efektu má samsung asi malinko navrch, ale je otázkou, jak často ho skutečně používáte.

Makro snímky

Nokia: dvakrát běžný záběr hlavním fotoaparátem, pak dvojnásobný digitální zoom

Samsung: dvakrát běžný záběr hlavním fotoaparátem, pak 5megapixelovým makro foťákem

Zoom v exteriéru

Nokia: širokoúhlý, hlavní, 2× digitální zoom a 4× digitální zoom

Samsung: širokoúhlý, hlavní, 2× digitální zoom a 4× digitální zoom

Exteriér v noci, včetně zoomu

Nokia: širokoúhlý snímek v nočním režimu, následují snímky z hlavního foťáku v běžném a pak nočním režimu, ve spodní řadě je porovnání dvojnásobného digitálního zoomu v běžném a nočním režimu.

Samsung, stejné pořadí jako nokia

Focení v interiéru ve dne i v noci

Nokia: horní řada porovnání fotek ve dne, v noci s bleskem a v noci v nočním režimu, druhá řada ukázka zoomu ve dne a v noci s bleskem a ukázka maximálního přiblížení, ve třetí řadě širokoúhlý záběr ve dne a s bleskem.

Samsung: první a druhá řada stejná sestava jako nokia, třetí řada jen širokoúhlý snímek ve dne, s bleskem samsung s širokoúhlým objektivem fotit neumí.

Snímky v ponurém počasí

Nokia: širokoúhlý záběr, hlavní foťák a dvojnásobný digitální zoom

Samsung: stejné pořadí

Výstupy z hlavního a širokoúhlého foťáku jsou v případě obou smartphonů velmi dobré, ale snadno si můžeme všimnout rozdílů v barevnosti mezi oběma soupeři. Nokia barví snímky trochu do žluté, samsung působí vyváženěji a celkově líbivěji, snímky však trochu „přihrává“ směrem k sytým barvám. I když nemají telefony zoom, zhruba dvojnásobné digitální přiblížení je dobře použitelné u obou přístrojů: zajímavé v tom případě je, že snímky z Nokie tu působí ostřejším dojmem, zatímco u širokoúhlého foťáku je tomu přesně naopak. Trochu přirozenějším dojmem působí zásahy HDR u samsungu a rozhodně lepší výkon podává samsung v nočním režimu, kde snímky působí přirozeněji a mají méně šumu.

Udržitelnost je trend

Oba soupeři se liší i ve dvou oblastech, které na první pohled s funkčností nesouvisí. Byť se i Samsung při uvedení A53 chlubil určitým podílem využití recyklovaných materiálů (jsou z nich třeba šuplík na SIM a tlačítka), je to právě Nokia (nebo tedy HMD Global), kdo u svých telefonů klade v poslední době největší důraz na udržitelnost. X30 5G tak má rám a oblast fotoaparátu z recyklovaného hliníku a záda jsou z plastu s podílem 65 % recyklátu.

Oba telefony mají zmenšené balení bez nabíječky, krabička od nokie je z nepochopitelných důvodů trochu tlustší, ale zase vyrobená z kompletně recyklovaného papíru, ta u samsungu na to nevypadá (ale recyklovatelná samozřejmě je). Na druhou stranu v balení X30 5G najdeme až nečekaně zbytečné množství papírových instrukcí, to Samsung dává „knížeček“ do balení s telefonem méně.

Levné rozhodně nejsou

Ani Nokia X30 5G, ani Samsung Galaxy A53 5G nejsou levné smartphony střední třídy. HMD Global u nás prodává X30 5G oficiálně jen ve verzi s 8 GB RAM a 256 GB paměti, ta stojí 12 999 korun, sehnat se dá i levnější provedení 6/128 GB z dovozu, a to asi za 11 500 korun. Za stejné ceny seženete oficiálně i samsung, 11,5 tisíce stojí testovaná verze se 128 GB uživatelské paměti, 13 tisíc varianta s dvojnásobnou porcí.

Má to však dvě drobná „ale“. Zatímco u Nokie se musíte rozmyslet, jakou verzi budete potřebovat, u Samsungu klidně můžete sáhnout po té levnější a pak dokoupit vhodnou paměťovou kartu, čímž rozhodně ušetříte. A Samsung také často na své telefony připravuje různé akce, takže A53 se dá poměrně snadno pořídit za cenu pod 10 000 korun. V tomto případě tedy Nokia trochu zaostává a zdá se, že bude A53 pro širší publikum výhodnější volbou. Ale někoho i tak určitě přesvědčí, třeba tím, jak dobře padne do ruky. Nebo také to, že výrobce (to však nejspíš musíte koupit tu draží u nás oficiálně dostupnou verzi) slibuje tříletou záruku oproti standardní dvouleté.