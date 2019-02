Téměř neznámý fotomobil vyzval iPhone XS Max. A je možná lepší

Meizu 16th je málo známým a možná trochu nedoceněným špičkovým smartphonem. Pravda, pár drobností mu k dokonalosti z našeho pohledu chybí, ale ke slabinám rozhodně nepatří fotoaparát. Ten je podle nás jedním z nejlepších na trhu. A vzhledem k tomu, že se tento špičkový model dá v nadupané konfiguraci s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti pořídit za lákavých 15 490 korun, je možná i nejvýhodnějším ze špičkových fotomobilů.

Abychom to zjistili, postavili jsme ho proti smartphonu, který tvoří jeden z etalonů v tomto ohledu: iPhonu XS Max. Ten je stále v žebříčku DxO Mark druhým nejlepším fotomobilem a nejlepším fotomobilem s duálním fotoaparátem. Meizu 16th má stejné uspořádání, jen s trochu jinými parametry snímačů.

U Meizu si dali hodně práce s vyladěním fotoaparátu, už při představení telefonu se představitelé společnosti chlubili, že jako první dokázali využít naplno potenciál procesoru pro zpracování obrazových dat (ISP) u čipsetu Snapdragon 845. A zdá se, že mají pravdu. Foťák Meizu 16th je skvělý a v porovnání s iPhonem XS Max to je jasně vidět.

Nejprve k parametrům. Foťák iPhonu má duální sestavu s rozlišením obou čipů 12 megapixelů a dvojnásobným zoomem. Obě optiky mají stabilizaci, světelnost je tu f/1.8 a f/2.4. Meizu 16th má hlavní čip také dvanáctimegapixelový se stabilizací a světelností jako u iPhonu, čip u zoomu je dvacetimegapixelový a světelnost má f/2.6 a objede se bez stabilizace.

Meizu využívá větší rozlišení zoomového čipu k tomu, aby kompenzovalo chybějící stabilizaci a snímky produkuje i u zoomu také dvanáctimegapixelové. Navíc Meizu nabízí i hybridní trojnásobný zoom, opět s rozlišením dvanáct megapixelů. V porovnání však pracujeme s klasickým dvojitým zoomem. I iPhone umí s digitálním přiblížením docela kouzlit a platí, že tato metoda už není tak k ničemu, jako dříve: ono trojnásobné přiblížení může být dobře použitelné u obou.

V prakticky všech disciplínách je Meizu iPhonu vyrovnaným soupeřem, někdy je lepší, někdy se musí před iPhonem sklonit. Za dobrého světla se může Meizu pochlubit realističtějšími barvami, ale v protisvětle trochu na iPhone ztrácí. V horším osvětlení se někdy snaží Meizu scénu „vysvítit“ až moc a iPhone působí realističtěji.

Platí to se scénami s výraznými lokálními zdroji světla nebo v opravdu špatných podmínkách. Ale třeba větší noční scény s osvětlenými budovami vyznívají spíše ve prospěch Meizu. Tady má iPhone trochu moc chladné barvy, Meizu má příjemnější tóny, které se asi trochu víc blíží realitě. Oba telefony přitom dovedou udivit tím, jak u nich šum nastupuje postupně a snímky neničí.

V detailu bývají trochu ostřejší snímky z Meizu. Foťák telefonu je navíc hodně pohotový a daří se mu stejně dobře jako iPhonu zachytávat pohyb to i v noci. Výrazně navrch pak má Meizu u blesku, který je jednou z drobných slabin iPhonu. Meizu scénu prosvětlí lépe a rovnoměrněji.

Rozdíly mezi fotoaparáty jsou velmi malé, skoro si troufáme říci, že blíže si žádné z námi testovaných telefonů nebyly. To tedy znamená, že Meizu patří na absolutní špičku a skutečně je to jeden z nevýhodnějších špičkových fotomobilů. Škoda, že toho u Meizu nevyužili a nenechali telefon otestovat organizací DxO Mark. Jistě, ani její testy nejsou zcela jednoznačné, ale rozsáhlá databáze telefonů, se kterými by se mohlo Meizu porovnávat a celková marketingová síla DxO Mark by mohla pomoci přitáhnout k vynikajícímu foťáku Meizu 16th větší pozornost. Protože tu si určitě zaslouží.