Není to telefon pro každého, přestože je to vlastně dost výhodná střední třída. Jenže levná alternativa obecně cenově agresivního Xiaomi může být pro mnohé problematický mix vlastností a původu. Nové Poco X8 Pro Max designem navazuje na levnější verzi bez Maxe a má dva silné důvody, proč o něm přemýšlet.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na trhu jsou dva modely Poco X8: verze Pro a tato nejnovější Pro Max. Design je skoro stejný, liší se drobně rozměry. Plno funkcí je stejných, dvě jsou jiné. A je na zákazníkovi, jestli mu budou stát za příplatek zhruba 2 500 korun. A dodejme, že aktuálně jsou oba modely v prodeji se slušnou slevou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Začněme povinným energo štítkem. Výdrž baterie je skvělá, opravitelnost průměrná, odolnost velmi dobrá.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeden z rozdílů je displej. Ale jen co se úhlopříčky týče. Model X8 Pro má panel s úhlopříčkou 6,59 palce, verze X8 Pro Max má panel s úhlopříčkou 6,83 palce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V obou případech to jsou displeje typu AMOLED s vysokým jasem 2 000 nitů a lokálně špičkově až 3 500 nitů. Obnovovací frekvence je až 120 Hz a oba panely mají 1,5K rozlišení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejná je i sestava fotoaparátů. Hlavní 50Mpix snímač má optickou stabilizaci a výbornou světelnost f/1.5. Druhý objektiv je širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkově platí, že kvůli foťáku si zřejmě ani jeden model zákazníci kupovat nebudou. Fungují dobře, ale nic extra ve své třídě nepřinášejí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naopak, proč si pro telefon zákazníci dojdou, je baterie. Model X8 Pro má článek s kapacitou 6 500 mAh. Což je hodně a nadprůměr. Jenže model X8 Pro Max má baterii s kapacitou 8 500 mAh!
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na velikosti přístroje se to přitom zásadně neprojevuje, verze Pro Max s větší baterií je dokonce tenčí než levnější model (8,2 proti 8,4 mm tloušťky).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Znát je to u hmotnosti, Pro Max má 218 gramů, což je na telefon střední třídy dost a vyšší hmotnosti si všimnete hned, jak telefon vezmete do ruky. Ale na druhou stranu, nic zásadního to není. Model Pro má hmotnost 201 gramů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baterie ve verzi Pro Max je typu Si/C, tedy nejmodernější současný článek, co se v telefonech objevuje s křemíko-uhlíkovou anodou. Navíc mají oba modely vysoký nabíjecí výkon 100 W. Ale nabíjet lze jen po kabelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhý významný rozdíl mezi modely Pro a Pro Max je procesor. Model Pro používá čip Mediatek Dimesity 8500 Ultra, model Pro Max dostal čip Dimesity 9500s. Ten druhý je vyloženě „dělo“ a z telefonu dělá jeden z nejlevnějších supervýkonných mobilů na trhu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jenže on i druhý procesor je nadprůměrně výkonný a v rámci třídy je stále vysoko nad průměrem. Zákazník si sám musí určit, zda silnější procesor potřebuje. Pro nás je tedy významnějším rozdílem větší baterie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco jako jiné čínské značky přibaluje kryt. Model X8 Pro lze v akci koupit od 7 690 Kč za verzi 8 + 256 GB, varianta 12 + 512 GB vyjde na 8990 Kč. Model X8 Pro Max se nabízí jen ve větší verzi za akčních 11 690 Kč.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cenový rozdíl není malý, bez akční slevy pak dražší model vyjde už na 13 290 Kč. Takže kdo šetří, určitě si bohatě vystačí se základní verzí X8 Pro, kdo chce extra baterii a výkon, tak bude s X8 Pro Max spokojený, a to ideálně pokud stihne slevu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz