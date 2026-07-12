Výdrž je u telefonu často stěžejní funkce. Už před nějakou dobou výrobci zareagovali na tuto potřebu novými typy baterií, které mají vyšší energetickou hustotu, a nabídnou tak výrazně vyšší kapacity, než bylo ještě před pár lety běžné. Aktuálně se dokonce výrobci předhánějí, kdo dostane na trh mobil s větší baterií při zachování rozumných rozměrů těla.
Poco X8 Pro Max
80 %
Pokud dáte stranou nepřehledné uživatelské prostředí plné balastu a velice průměrný fotoaparát, ve zbytku výbavy prakticky nemá konkurenci. Nabídne totiž fantastickou výdrž baterie, výborný výkon i skvělý displej.
Aktuální jedničkou na českém trhu mezi mobily běžné konstrukce (tedy nikoliv odolné modely s tlustšími těly), je právě Poco X8 Pro Max, které nový typ akumulátoru vytěžilo opravdu na maximum. Díky tomu nabídne bezkonkurenční výdrž, a dokonce zastoupí i powerbanku. Je tedy až s podivem, že jinak je to vlastně docela obyčejně vypadající smartphone.
Značka Poco sice dlouhodobě nevzbuzuje důvěru, co se například kvality operačního systému týče, ale právě takto silné výhody ve výbavě oproti konkurenci jsou něco, co může dost zákazníků přesvědčit. Stojí tedy za pozornost?