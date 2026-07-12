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Neuvěřitelně dobrá výdrž baterie se slevou. Vyzkoušeli jsme Poco X8 Pro Max

Ondřej Martinů
Spousta uživatelů chce, aby jejich mobil vydržel co nejdéle nabitý. A mezi současnými mobily běžné konstrukce na českém trhu zatím v tomto ohledu není lépe vybavený kousek než Poco X8 Pro Max. Navíc jej výrobce nabízí se slevou.
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Poco X8 Pro Max

Výdrž je u telefonu často stěžejní funkce. Už před nějakou dobou výrobci zareagovali na tuto potřebu novými typy baterií, které mají vyšší energetickou hustotu, a nabídnou tak výrazně vyšší kapacity, než bylo ještě před pár lety běžné. Aktuálně se dokonce výrobci předhánějí, kdo dostane na trh mobil s větší baterií při zachování rozumných rozměrů těla.

Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max
Poco X8 Pro Max
35 fotografií

Poco X8 Pro Max

80 %

Pokud dáte stranou nepřehledné uživatelské prostředí plné balastu a velice průměrný fotoaparát, ve zbytku výbavy prakticky nemá konkurenci. Nabídne totiž fantastickou výdrž baterie, výborný výkon i skvělý displej.

Aktuální jedničkou na českém trhu mezi mobily běžné konstrukce (tedy nikoliv odolné modely s tlustšími těly), je právě Poco X8 Pro Max, které nový typ akumulátoru vytěžilo opravdu na maximum. Díky tomu nabídne bezkonkurenční výdrž, a dokonce zastoupí i powerbanku. Je tedy až s podivem, že jinak je to vlastně docela obyčejně vypadající smartphone.

Značka Poco sice dlouhodobě nevzbuzuje důvěru, co se například kvality operačního systému týče, ale právě takto silné výhody ve výbavě oproti konkurenci jsou něco, co může dost zákazníků přesvědčit. Stojí tedy za pozornost?



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