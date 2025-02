Větší baterie, lepší čip a pořád pěkná cena. Otestovali jsme Poco X7 Pro

Část 1/6

Poco X7 Pro

Každoročně vyhlížíme nové lépe vybavené modely značky Poco, dovolí si totiž vždy přinést něco extra za zajímavé peníze. Značka se už dlouho staví do pozice, ze které prodává hezky vybavené telefony s kompromisy v místech, kde to cílové skupině zákazníků nevadí. Typicky to jsou mladí lidé, kteří by rádi zajímavý a hlavně výkonný telefon s pěknou výdrží vhodný na zábavu a hry.

Letošní novinka Poco X7 Pro se tohoto kurzu poměrně striktně drží. I tentokrát přináší ještě lepší výkon, delší výdrž i pěkný design, ale těšit se můžete i na další bonusy ve výbavě. Je tedy vůbec něco, co bude překážkou při výběru nového telefonu? A čím přesně vás tedy novinka umí upoutat? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Bude se mi líbit?

Už loni jsme prohlašovali, že se nám model X6 Pro líbí díky zajímavému zpracování povrchu zad, které imitovalo kůži. Na takový design letos výrobce navázal a opět jsou tu tedy záda potažená silikonovou imitací kůže. Navíc v zajímavé kombinaci černé a žluté s dvěma různými druhy povrchových textur a s nepřehlédnutelnými zlatými prstenci okolo dvou zadních senzorů fotoaparátu. Vypadá to moc hezky.

Boky jsou plastové, nicméně telefon působí kvalitním dojmem, není nijak zásadně přerostlý ani těžký. Rozměry modelu X7 Pro jsou 160,8 × 75,2 × 8,3 mm a hmotnost 195 gramů. Co se nám celkem zamlouvá, je výrazné mezigenerační zmenšení modulu se zadními fotoaparáty, ten je nyní ve formě pilulky podobně jako třeba u iPhonu 16 a není ani nijak výrazně vystouplý nad povrch zad.

Poco X7 Pro se navíc pochlubí i lepší odolností proti vniknutí vody a prachu, telefon můžete nově i ponořit do vody bez starosti, že se mu něco stane (certifikace IP68). Loňského předchůdce jste přitom mohli maximálně vodou pocákat, takže to je příjemné vylepšení.