Dvojice nových smartphonů chce kralovat modelům s cenou okolo 10 tisíc

Zatímco poměrně unikátní smartphone a aktuální špičku výrobce Poco F4 GT už jsme stihli od vydání otestovat, na český trh už míří její o trochu levnější sourozenci. Oba se snaží nabídnout zajímavou alternativu, každý však na to jde lehce odlišným způsobem. Je mezi nimi vlastně až skoro obtížné vybrat ten zajímavější model, finální výběr bude tak zejména o designu či preferencích v jednotlivostech.

Prvním na řadě je model Poco F4, který sdílí část specifikací právě se sourozencem F4 GT. Poznat je to asi nejvíce na displeji, který je prakticky identický. Je to opět AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67 palce a rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. I tady najdete 120Hz obnovovací frekvenci a průstřel displeje. Telefon má skleněná záda, boky jsou však plastové. Nechybí mu však odolnost proti pocákání vodou (IP53).

Dostatek výkonu zajistí procesor Snapdragon 870 společně s 8 GB operační paměti. Poco má poslední dobou bohužel ve zvyku vynechávat u dražších modelů paměťové karty a ani model F4 není výjimkou. 256GB úložiště je tedy finální, což ovšem vzhledem k takto vyšší kapacitě moc nevadí. Vedle toho se dočkáte podpory sítí 5G, dvou SIM, NFC a také infračerveného portu.

Po stránce fotoaparátu se umí Poco F4 blýsknout v jednom ohledu, byť je zde prakticky stejná sestava fotoaparátů jako u dražší varianty GT (a stejně tak i u X4 GT, viz níže). V základu tedy k focení poslouží 64Mpix fotoaparát se světelností f/1,8, ovšem pozor, má i optickou stabilizaci. To přitom nedostal do výbavy ani dražší model F4 GT. Vedle něj budete moci použít také 8Mpix širokoúhlý senzor. Třetici uzavírá pomocná kamerka pro makrosnímky (2 Mpix). Čelní selfie foťák má rozlišení 20 Mpix.

Aktuálně je velice důležitou funkcí také rychlé nabíjení a výrobce Poco si toho je dobře vědom. Model F4 má akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, který lze nabíjet s výkonem až 67 W. Plně nabito byste tedy měli mít s přibalenou nabíječkou za necelých 40 minut.

Poco F4

Druhou novinkou je Poco X4 GT, který se od modelu F4 liší především zaoblenějším designem. Má však také rozdílný typ displeje, v tomto případě jde totiž o 6,6palcový IPS panel. Rozlišení je 1 080 × 2460 pixelů a obnovovací frekvence je paradoxně ještě vyšší: 144 Hz. S touto hodnotou jsme se doposud setkávali především u modelů od Motoroly.

Další rozdíl najdete u použitého čipu, zde je totiž Dimensity 8100. To je aktuálně nejmodernější čip od MediaTeku, který je asi o 10 % výkonnější, než Snapdragon 870 u sourozence F4. V reálu rozdíl nejspíše nepoznáte, do budoucna se však výkon navíc jistě může hodit. I v tomto případě je k dispozici jediná paměťová varianta v konfiguraci 8/256 GB a také opět chybí slot na paměťovou kartu.

Trojice fotoaparátů je v tomto případě zcela průměrná, dočkáme se 64Mpix hlavního fotoaparátu se světelností f/1,9 (bez optické stabilizace), 8Mpix širokoúhlé kamerky a pomocného 2Mpix foťáku na makro fotky. Čelní selfie kamerka má rozlišení 20 Mpix.

Poco X4 GT si dále polepšilo po stránce baterie, má ji totiž něco větší, než sourozenec F4. Konkrétně zde najdete 5 080mAh akumulátor, maximální výkon nabíjení zůstal na 67 W. To znamená, že nabito budete mít za asi 45 minut. Poco X4 GT má navíc ve výbavě vedle konektoru USB-C také sluchátkový jack, což je něco, co u F4 chybí.

Oba telefony brzy dorazí na český trh. Poco F4 bude dostupné ve třech barvách: černé (Night Black), stříbrné (Moonlight Silver) a zelené (Nebula Green). Jeho cena v chystané 8/256GB konfiguraci je 10 999 korun. U modelu Poco X4 GT si také budete moci vybrat ze tří barev: stříbrné, černé a modré. Oproti modelu F4 trochu ušetříte, za 8/256GB model chce výrobce 9 999 korun.