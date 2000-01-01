náhledy
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme jednou věcí, která zřejmě vzešla ze spekulovaných plánů Applu pro nadcházející iPhony.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco F9 Ultra je další z dlouhé linie mobilů značky spadající pod Xiaomi. A ačkoliv bylo Poco dlouho známé jako výrobce dostupných mobilů s dobrým poměrem ceny a výkonu, série Ultra už je pomyslný top model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letošních změn není moc, ale už na první pohled vás možná zaujme barva telefonu společně s širokým modulem pro fotoaparáty. Hádejte, kde Poco vzalo inspiraci?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ano, samozřejmě od plánů Applu na chystané modely iPhone 18 Pro. Právě u nich se spekuluje o zcela nové, „třešňově červené“ barevné verzi, která bude pro sérii ikonická, podobně jako současná oranžová. No a tak se Poco rozhodlo takto vypadající model zařadit do nabídky ještě před Applem a rovnou použít označení „Dark Cherry“ (temně třešňová) pro svou barevnou volbu.
Autor: Macworld
Stejně jako loni je poměrně unikátním prvkem výbavy extra reproduktor, který výrobce umístil do modulu s fotoaparáty. Spolu s běžnou dvojicí reproduktorů tak vytváří tak v podstatě 2.1 audio systém, s laděním zvuku navíc pomáhá značka Bose.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon je vybavený velkým displejem s úhlopříčkou 6,9 palce a rozlišením Full HD+. Panel je typu AMOLED a novinkou je pak nebývale rychlá obnovovací frekvence s 185 Hz. To abyste třeba při hraní her dosáhli co možná nejlepší plynulosti obrazu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Maximální jas je až 4 500 nitů lokálně, nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů pod displejem či 32Mpix selfie kamerka v průstřelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hardwarová výbava telefonu v podstatě kopíruje loňskou nabídku, protože výrobci čipů ještě od té doby nestihli uvést nové modely. Opět je tu tedy tedy špičkový čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 spolu s 12 nebo 16 GB operační paměti a 256 nebo 512GB úložištěm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejdou dvě SIM, dále můžete využít také funkcionalitu zabudované eSIM.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon se také chlubí certifikací IP68, tedy plnou odolností proti prachu a ponoření do vody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, v té bezdrátové nechybí podpora 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i infraport.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V telefonu najdete operační systém Android ve verzi 16 s grafickou nadstavbou HyperOS 3. Výrobce slibuje čtyři roky nových verzí systému a samozřejmostí je i obvyklá sada AI funkcí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sestava senzorů na zádech je velice solidní. Základem je totiž nový 200Mpix hlavní snímač s optickou stabilizací a světelností f/1,7, který doplňuje 50MPix periskopický telefoto senzor s pětinásobným zoomem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třetí snímač má pak rozlišení 50Mpix a pořizuje širokoúhlé fotky (úhel záběru 102 stupňů). Telefon zvládá natáčet video v rozlišení až 8K při 30 snímcích za sekundu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Běžnou součástí balení s telefonem je již energetický štítek, který dále uvádí také stupeň odolnosti či opravitelnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V balení dále najdete kabel a kryt, nikoliv nabíjecí adaptér, který bohužel musíte mít vlastní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv už loňský model se chlubil hezky velkou baterií (6 500mAh baterii), novinka vás potěší ještě víc, nabídne totiž 8 050mAh akumulátor, který můžete nabíjet výkonem až 100 W, případně výkonem až 50 W bezdrátově.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oproti loňsku je tu změna, Poco F8 Ultra mělo pouze jednu paměťovou verzi (16/512 GB) ale kvůli zdražování pamětí se výrobce rozhodl k této lepší variantě nabídnout zájemcům ještě dostupnější 12/256GB verzi.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za novinku si připlatíte, i v té paměťově chudší verzi je dražší, než loňský model. 12/256GB varianta modelu Poco F9 Ultra vyjde na 21 499 korun, po zaváděcí slevě, která platí do 20. září se dostanete na 18 999 korun. Lepší 16/512GB verze pak stojí 23 999 korun, po slevě 21 499 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz