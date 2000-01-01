náhledy
Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco F8 Pro je levnějším sourozencem ze dvou novinek – společně s ním ještě byla představena lepší varianta Ultra, kterou vám představíme později. Oba modely v rámci značky Poco spadají pod výrobce Xiaomi.
Novinka se pyšní displejem s úhlopříčkou 6,59 palce a rozlišením Full HD+. Panel je typu AMOLED a obnovovací frekvence je 120Hz.
Maximální jas je až 2 000 nitů (lokálně pak až 3 500 nitů), nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů pod displejem či 20Mpix selfie kamerka v průstřelu.
Zatímco loni byl tento čip pouze ve variantě Ultra, letos si ho užijete i u modelu Pro. Řeč je o výkonném modelu Snapdragon 8 Elite, který doplňuje 12 GB operační paměti.
Zajímavou novinkou je pak spolupráce s audio značkou Bose, která pomáhala ladit zvukovou reprodukci.
V telefonu najdete operační systém Android ve verzi 16 s grafickou nadstavbou HyperOS 3. Samozřejmostí je i obvyklá sada AI funkcí.
Do telefonu se vejdou dvě SIM, dále můžete využít také funkcionalitu zabudované eSIM.
Výrobce zachoval z loňské nabídky certifikaci IP68, tedy plnou odolnost proti prachu a při ponoření do vody.
Na zádech najdete obstojnou sestavu senzorů, hlavní roli má tentokrát 50Mpix senzor se světelností f/1,9 a optickou stabilizací.
Model F8 Pro se dál pyšní také telefoto snímačem, který nabídne 2,5× optický zoom s rozlišením 50 Mpix a světelností f/2,2. Trojici pak uzavírá 8Mpix širokoúhlý snímač.
Telefon má opravdu velkou 6 210mAh baterii, kterou můžete nabíjet výkonem až 100 W. Možnost nabíjet bezdrátově nicméně schází.
Telefon je dostupný ve třech barevných variantách: stříbrné, modré a černé.
Na výběr jsou dvě paměťové varianty: 12/256 GB za 15 999 korun nebo 12/512 GB za 16 999 korun. Ale pozor, zaváděcí sleva na novinky srazí cenu menší 256GB verze na 12 799 korun, potažmo na 13 499 korun za větší 512GB verzi. Nabídka platí do 26. prosince.
