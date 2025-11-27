Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost

Ondřej Martinů
Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.
Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro Poco F8 Pro

Témata: Poco, Poco F8 Pro, Xiaomi

27. listopadu 2025

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

26. listopadu 2025

KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě

Jak dobře znáte Android?

Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.

vydáno 25. listopadu 2025

Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy

Apple iPhone 16 a Google Pixel 9

Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi...

24. listopadu 2025

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

23. listopadu 2025

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

22. listopadu 2025

Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

Premium
ilustrační snímek

Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

22. listopadu 2025

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

21. listopadu 2025

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

20. listopadu 2025

Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme

Smartphony Google Pixel 10 a starší řady Pixel 9

Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...

19. listopadu 2025

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?

Motorola Edge 70

Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...

17. listopadu 2025

