Další výkonná mašina za zajímavou cenu. Test Poco F5 Pro

Smartphony značky Poco asi není nutné zdlouhavě představovat. Jde o značku především pro mladé uživatele, kteří rádi hrají hry a sledují filmy či seriály. Smartphony jim jsou v podstatě navrženy na míru, upřednostňují kvalitní displej a vysoký výkon před vším ostatním a třeba loňský top model s přívlastkem GT dokonce nabídl i integrovaná tlačítka pro ovládání her.

Poco F5 Pro se vrací zpět do trochu univerzálnější kategorie. Stále je to mobil hlavně pro ty, tkeří hledají vysoký výkon za hezkou cenu, ovšem extra herní tlačítka raději vyměnil za lepší foťák a přidal i pár dalších funkcí, které ocení větší spektrum uživatelů. Je to ten pravý telefon i pro vás? O tom si řekneme víc ve dnešním testu.

Bude se mí Poco F5 Pro líbit?

Po stránce zpracování a konstrukce je to docela nevýrazný telefon. Dost věcí je tu ve stylu „fajn, ale...“. Tak třeba chválíme záda s tvrzeným sklem, která jsou ovšem lesklá a výrazně tak na nich zůstávají otisky prstů. Chválíme lehké zaoblení zad, díky kterému se telefon lépe drží, ovšem už tak dobře nepůsobí fakt, že rámeček telefonu je plastový, což telefonu ubírá na prémiovém dojmu.

Modul s fotoaparáty na zádech má zvláštní „stříškovitý tvar“ s kovovými prvky, což sice vypadá originálně, ale i tak nijak zvlášť poutavě. Telefon má jinak docela obvyklou hmotnost 204 gramy a i jeho rozměry (162,8 × 75,4 × 8,6 mm) prostě představují průměrný moderní smartphone.

Fajn je každopádně certifikace IP53, tedy odolnost proti vniknutí prachu a pocákání vodou. Ano, i tady by se dalo namítnout, že utěsnění proti vodě by mohlo být na vyšším stupni, nicméně vzhledem k ceně se zrovna taková věc prominout dá. Naopak můžeme být spokojení, že je zde alespoň ona „padesát trojka“.

Smartphony Poco si nikdy moc nesnažily hrát na fešáky a model F5 Pro se tohoto směřování drží. Je to prostě naprosto průměrný smartphone: nenadchne, neurazí a když na něj navléknete kryt, tak stejně nakonec zapomenete, jak vypadá a z jakých materiálů je vyrobený. Jinak řečeno, rozhodně to není nic, kvůli čemu byste museli pořizovat průhledné obaly, abyste jej vystavovali na odiv.

Co chválíme na displeji?

Většina parametrů u displeje modelu F5 Pro je vlastně totožná s tím, co Xiaomi využívá napříč celou svou nabídkou: AMOLED panel s úhlopříčkou 6,67 palce, 120Hz obnovovací frekvencí, průstřelem pro čelní fotoaparát a tvrzeným sklem Gorilla Glass 5. Jenže zdání klame a prvků z nadstandardní výbavy je zde hned několik.

V první řadě jde o panel s nadstandardním rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů, což odpovídá vysoké jemnosti 526 pixelů na palec. Vysoký je i maximální jas, který dosahuje hodnoty až 1 400 nitů. A nakonec je zde také integrovaná čtečka otisků prstů, což je u Xiaomi stále záležitost spíše prémiových modelů. Lze tedy říci, že displej telefonu patří v podstatě k současné špičce – podáním barev, jemností, rychlostí i funkcemi.

Co ten výkon a výbava?

Co by to bylo za špičkové poco, kdyby nenabídlo za dobrou cenu špičkový procesor? Pokud nejste natolik mlsní, abyste vyžadovali pouze to nejlepší, ale stačí vám druhý nejlepší čip od Qualcommu, budete spokojeni. Srdcem telefonu je totiž vysoce výkonný procesor Snapdragon 8+ Gen 1, což je stále špičkový model. Ohledně výkonu ve hrách není třeba mít žádné obavy, a to ani u náročných titulů.

Telefon u českých prodejců najdete pouze v jediné variantě, a to s 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Není to sice málo, ovšem musíte počítat s tím, že už dále nenavýšíte kapacitu úložiště pomocí paměťové karty – slot bohužel chybí. Do telefonu se vejdou alespoň dvě SIM.

Fyzickou konektivitu zastává pouze USB-C, sluchátka připojíte buď redukcí nebo bezdrátově. Bezdrátová konektivita pak nabídne připojení k 5G sítím, Bluetooth 5.3 a NFC pro placení v obchodě. Už hodně obvyklým prvkem výbavy je pak infračervený port, který nahradí dálkové ovládání různých zařízení.

Základem softwaru telefonu je Android 13 s grafickou nadstavbou MIUI 14, která se však nepatrně liší od té, kterou najdete v „hlavních“ telefonech značky Xiaomi. Projevuje se to především lehce rozdílným stylem ikonek v menu nebo ukládáním nainstalovaných aplikací do samostatného menu namísto hlavních ploch. Vlevo vedle domovské plochy najdete chytré karty asistenta od Googlu.

Obvyklým tématem v případě hodnocení mobilů značek od Xiaomi je aplikační balast a Poco F5 Pro není žádnou výjimkou. Jmenovitě zde nad rámec základní výbavy najdete nákupní aplikace Amazon a AliExpress, streamování hudby Spotify, sociální sítě Facebook, LinkedIn a TikTok, kancelářský balíček WPS Office, streamovací službu Netflix, přístup do komunitních fór, pětici zbytečných her či speciální herní režim.

Jaká je výdrž baterie?

Loňská situace s modelem GT byla taková, že výrobce upřednostnil rychlost nabíjení před kapacitou baterie. Letos je to spíše obráceně. Akumulátor má kapacitu 5 160 mAh, ovšem s pomalejším 67W nabíjením. Avšak pozor, k dispozici je i bezdrátové nabíjení (výkon až 30W), což je velice příjemný bonus.

Telefon obvyklý hráč her vyždímá snadno už po jednom dni, ovšem těm, kteří jej budou trochu šetřit, vydrží klidně i dva až tři dny. Vše je relativní, počítá se hlavně styl používání. Co se rychlosti nabíjení týče, hotovo máte za necelou hodinu.

Jak telefon fotí?

Skoro to vypadalo, že se ohledně specifikací fotoaparátu od loňska vůbec nic nezměnilo, ovšem není to tak docela pravda. K dispozici je každopádně hlavní 64Mpix senzor se světelností f/1,8, dále 8Mpix širokoúhlá kamerka (úhel záběru 120 stupňů) se světelností f/2,2 a nakonec nadbytečný 2Mpix makrofotoaparát. Hlavní čip má však jednu důležitou věc ve výbavě navíc: optickou stabilizaci.

To se pozitivně projeví na kvalitě fotografií především při zhoršených světelných podmínkách nebo pokud fotíte něco za pohybu. Stabilizace neumí zázraky, ovšem pravděpodobně ji budete vděčni i za těch pár fotek, které pomohla zpracovat lépe než model, který stabilizaci nemá.

Ačkoliv se tedy kvalita fotografií pořízených hlavním snímačem zdá lepší, stále to jinak není žádné fotografické terno. Sekundární širokoúhlý snímač je pořád spíše do počtu a za zhoršených světelných podmínek bychom na něj nechtěli spoléhat, makrokamerka by zde pak ani nemusela vůbec být.

Poco F5 Pro o něco lépe uspokojí nároky obvyklých uživatelů, ovšem pokud chcete s telefonem hrát především hry, brouzdat po sociálních sítích a občas vyfotit nějakou momentku, odvede svou práci bez přehnaných nároků „tak akorát“.

Mám si Poco F5 Pro koupit?

Poco F5 Pro je telefon, od kterého dostanete přesně to, co čekáte. Soustředí se hlavně na vysoký výkon, jemný a kvalitní displej a slušnou baterii, přičemž se počítá s tím, že to je to hlavní, co hledáte. Po designové stránce je to pak zkrátka další smartphone do počtu a v dané cenové kategorii zřejmě koupíte celou řadu modelů, které nabídnou zajímavější sestavu fotoaparátů.

Telefon se aktuálně prodává za 13 999 korun. V této cenové kategorii jde v podstatě o jeden z nejvýkonnějších modelů a pokud vám jde především o tento parametr, tak Poco F5 Pro bude jasná volba. Konkurenty v tomto případě vidíme hlavně ve výprodejových kouscích jako například OnePlus 10 Pro, které se dá sehnat o tisícikorunu dráž, má však výrazně lepší sestavu fotoaparátů i rychlejší nabíjení, ovšem menší paměť (128 GB).

Pokud chcete naopak něco levnějšího, pak lze sáhnout třeba po Samsungu Galaxy A54, který bude fotit o něco lépe a navíc nabídne také utěsnění proti vodě a prachu. Výkonu má však méně, displej není tak jemný a baterie se nabíjí pomaleji. Pokud vám jde hlavně o fotky, pak může být také zajímavou alternativou Google Pixel 7a.