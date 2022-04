Nový trhák mezi smartphony? Výkonný herní model jde do prodeje se slevou

Modely řady F od značky Poco, která formálně spadá pod výrobce Xiaomi, byly vždy velice povedenými smartphony. Dokázaly totiž pokaždé nabídnout nevídaný poměr ceny a výkonu, špičkové čipy zde byly dostupnější než kdekoliv jinde. Letošní model s označením F4 GT opět dokazuje, že výborný hardware lze sehnat za překvapivě příznivou cenu.

Hlavním lákadlem tohoto modelu je aktuálně nejvýkonnější čip od Qualcommu, tedy Snapdragon 8 Gen1. Vzhledem k tomu, že je značka orientovaná především na mladé uživatele a hráče, je výkonný hardware v podstatě podmínkou úspěchu. Pozadu není ani operační paměť, 12 GB typu LPDDR5 je velice štědrá hodnota.

Potěší i 256 GB prostoru pro data, ovšem slot na paměťovou kartu byste hledali marně. Ve výbavě ještě figuruje také speciální systém chlazení hardwaru (LiquidCool 3.0) s efektivním řízením odvodu tepla. Nechybí ani stereo reproduktory a samozřejmě také USB-C konektor. Bezdrátová konektivita zahrnuje jak podporu sítí 5G, tak i NFC pro mobilní platby či infraport.

Na hraní her se sluší mít i povedený displej, což model Poco F4 GT také splňuje. Má totiž 6,67palcový AMOLED displej s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Do třetice hráče potěší také unikátní ovládací prvek v podobě vysouvacích magnetických tlačítek na boku těla telefonu, která poslouží jak pro ovládání her, tak třeba i jako spoušť fotoaparátu.

Dalším špičkovým parametrem je baterie a nabíjení. 4 700mAh akumulátor sám o sobě není žádné terno, tato kapacita je slušná, ale nijak výjimečná. Ovšem schopnost 120W rychlého nabíjení je stále na trhu poměrně unikátní. Znamená to, že baterie bude nabitá už za 17 minut, za provozu pak během 27 minut. Podobně rychlé nabíjení jsme u Xiaomi mohli vidět už loni u modelu 11T Pro.

Fotoaparát modelu Poco F4 GT bude zřejmě jeho největší slabinou, zde už žádné bombastické parametry nenajdete. Hlavní fotoaparát má rozlišení 64Mpix a je bez optické stabilizace. Pak je zde už jen 8Mpix širokoúhlý senzor (úhel záběru 120stupňů) a také pomocná 2Mpix makrokamerka. Čelní selfie foťák má rozlišení 20 Mpix.

Telefon Poco F4 GT se na českém trhu bude v jediné dostupné paměťové verzi 12/256 GB prodávat za cenu 16 999 korun. Na výběr je ze tří barev: žlutá, stříbrná a černá. Ovšem pozor, zaváděcí cena za tento telefon mezi 2. a 15. květnem bude činit 14 999 korun. Nejrychlejší objednávky 2. května od 17:30 v rámci představovacího streamu to navíc budou mít ještě levnější, prvních 100 zájemců dostane telefon za 13 499 korun.