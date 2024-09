Ohebný pixel fotí dobře, v poměru výkonu a ceny to však nevychází

Smartphony s ohebnými displeji si uživatelé kupují primárně z jiných důvodů, než je kvalita fotoaparátu. Na druhou stranu u drahých přístrojů mnozí očekávají, že foťák bude tak nějak samozřejmě perfektní.

Nový Pixel 9 Pro Fold to svým způsobem splňuje, ale zároveň dovede zklamat. Jeho fotoaparát je totiž podle testu organizace DxO Mark rozhodně tím nejlepším mezi přístroji s ohebnými displeji. Skóre 141 bod je o osm bodů lepší než skóre loňského Pixelu Fold a aktuálního Samsungu Galaxy Z Fold 6, což jsou smartphony, které doposud tomuto segmentu vládly. Jenže zároveň je to o 22 bodů méně, než má aktuálně nejlepší smartphone v žebříčku DxO Mark. A především to představuje ztrátu 17 bodů na sourozence Pixel 9 Pro XL a 13 bodů na trochu obyčejnější Pixel 9. Navíc cenově dostupný Pixel 8a má v hodnocení DxO Mark skóre 136 bodů.

Smartphony s ohebným displejem v žebříčku DxO Mark 141 – Google Pixel 9 Pro Fold

133 – Google Pixel Fold

133 – Samsung Galaxy Z Fold 6

132 – Samsung Galaxy Z Flip 6

128 – Samsung Galaxy Z Fold 5

127 – Samsung Galaxy Z Flip 5

124 – Samsung Galaxy Z Fold 4

120 – Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

119 – Honor Magic Vs

117 – Honor Magic V2

114 – Oppo Find N2 Flip

112 – Samsung Galaxy Z Flip 4

111 – Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

I když se tak i svým názvem Pixel 9 Pro Fold hlásí k odkazu špičkových smartphonů aktuální řady Pixel, výkon jeho fotoaparátu odpovídá spíše cenově dostupnému modelu střední třídy. Ano, sice stále překonává spoustu jiných smartphonů, na takový Samsung Galaxy S24 Ultra ztrácí jen tři body, a na běžné modely řady S24 má dokonce osm bodů náskok.

Nicméně u smartphonu, který se na vybraných evropských trzích prodává za 1 899 eur (v přepočtu přes 47 500 korun), by mnozí očekávali víc. Zmíněný Pixel 8a, jehož fotoaparát podává podobný výkon jako foťák Pixelu 9 Pro Fold, přitom u nás oficiálně stojí 14 490 korun a v různých akcích ho lze sehnat i podstatně levněji. Aktuálně s výkupním bonusem za 10 790 korun, tedy téměř 4,5krát levněji.

Za tento nepoměr může použitý hardware fotoaparátu. Pixel 9 Pro Fold má totiž menší 48megapixelový čip, který už měl loňský Pixel Fold. Pixely 9 používají formátem i rozlišením větší 50megapixelový čip a Pixel 8a má 64megapixelový čip trochu menších rozměrů než vlajkové modely. Teleobjektiv s pětinásobným přiblížením má Pixel 9 Pro Fold opět z loňského modelu (rozlišení 10,8 megapixelu), širokoúhlý foťák dostal rozlišení 10,5 megapixelu a oproti loňsku rozšířený úhel záběru (127 °).

Díky zejména vylepšenému podání barev a zlepšení v oblasti šumu se i přes velmi obdobný hardware letošní Pixel 9 Pro Fold oproti první generaci ohebného pixelu zlepšil v kvalitě fotek hlavním foťákem. Za tuto disciplínu má smartphone 150 bodů, zatímco předchůdce měl bodů 137. Pro porovnání, Pixel 8a má v této disciplíně 141 bod, Pixel 9 Pro XL pak 161 bod. Ohebný pixel je tak z tohoto hlediska přesně někde mezi nimi, což není z celkového pohledu špatný výsledek, protože i levnější pixel fotí výtečně.

Horší jsou však výkony v dalších oblastech. Pixel 9 Pro Fold se třeba oproti předchůdci zhoršil v bokeh efektu (55 bodů místo 60) a v oblasti zoomu má o trochu horší hodnocení než Pixel 8a (124 body oproti 126). Způsobuje to však horší kvalita širokoúhlých snímků, teleobjektiv zajišťuje smartphonu přece jen o něco (ale ne o moc) lepší skóre při přibližování vzdálených objektů. V oblasti videa je na tom pak Pixel 9 Pro Fold úplně stejně jako předchůdce (131 bod) a obdobně jako dostupný Pixel 8a (128 bodů).