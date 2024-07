Hlavně předběhnout Apple. Google láká na odhalení nových smartphonů

Google ještě donedávna uváděl své smartphony série Pixel v říjnu. Letos tomu bude jinak. Novinky představí už 13. srpna, dorazí tak s časovou rezervou před tradiční zářijovou premiérou nových iPhonů od úhlavního rivala, Applu. Google už na představení novinek oficiálně láká. Zatím je jasné, že nové pixely budou používat umělou inteligenci Gemini AI. K dispozici tak bude velmi propracovaný virtuální asistent.

Tvůrce systému Android letos představí místo tři smartphonů hned čtyři. Jejich jména by měla být Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL a Pixel 9 Pro Fold. Model 9 Pro XL bude mít 6,73palcový displej. Modely 9 a 9 Pro budou mít stejné rozměry, ovšem rámečky okolo displeje umožní u lépe vybaveného modelu nabídnout větší displej – 6,24 palce oproti 6,34 palce. Modely Pro mají mít hlavní 50megapixelový fotoaparát a možnost 0,5×, 1× a 5× optického přiblížení obrazu. Základní model bude mít jen standardní a širokoúhlý objektiv.

Všechny novinky budou používat procesor z vlastních dílen Googlu, a to Tensor G4. Modely Pro budou mít opravdu štědrou operační paměť s kapacitou 16 GB. Základní „devítka“ nabídne jen 12GB operační paměť. Díky serveru Dealabs už známe evropské ceny novinek, které pocházejí od francouzského prodejce. Napříč Evropou by se lišit neměly. Novinky podraží, a to zhruba o 100 eur (asi 2 500 korun). Tedy až na model Pro.

Základní model loni začínal na 799 eurech (20 250 korunách), nová „devítka“ má v základu s 128GB pamětí stát 899 eur (22 800 korun). Verze s 256GB pamětí potom vyjde na 999 eur (25 300 korun). Model Pro si ceny ponechá a v prodeji budou verze s pamětmi o kapacitě 128, 256 a 512 GB. Ty vyjdou na 1 099 eur (27 900 korun), 1 199 eur (30 400 korun) a 1 329 eur (33 700 korun).

Vrcholový standardní model 9 Pro XL nabídne i 1TB úložiště pro uživatelská data. Taková verze vyjde na 1 689 eur (42 800 korun). Jinak je paměťová struktura stejná jako u modelu Pro (tedy opět 128, 256 a 512 GB) a tyto verze budou stát 1 199 eur (30 400 korun), 1 299 eur (33 000 korun) a 1 429 eur (36 200 korun).

Absolutní vrchol představuje ohebný model Pixel 9 Pro Fold, který by měl zavítat na víc trhů než jeho předchůdce. Cena zůstane stejná: u verze s úložištěm o kapacitě 256 GB to bude 1 899 eur (48 200 korun), 512GB varianta pak vyjde na 2 029 eur (51 500 korun).

Známá jsou i kódové označení pro barevné varianty jednotlivých modelů. Základní Pixel 9 bude nabízen v barvách Obsidian, Porcelain, Cosmo a Mojito. Provedení Pro potom bude v prodeji v barevných variantách Obsidian, Porcelain, Hazel a Pink. Ovšem verze s největší paměti dorazí jen v barvách Obsidian a Hazel. Standardní vrchol 9 Pro XL potom bude nabízen v barvách Obsidian, Porcelain, Hazel a Pink v provedení s pamětí 256 GB.

Základní paměťové provedení a 512GB provedení má postrádat verzi Pink. 1TB varianta má být jen v barvě Obsidian. Rozkládací Pixel 9 Pro Fold má být v prodeji jen ve dvou barevných provedeních: Obsidian a Porcelain. Nutno dodat, že Google by měl představit i levnější model Pixel 9a. Ovšem se změnou data premiéry je otázkou kdy. Možná ještě před Vánoci, nebo až tradičně zkraje příštího roku.