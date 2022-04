Opět krásný smartphone s nejnovějším Androidem. Pixel 7 Pro se ukazuje

Aktuální řada smartphonů Pixel 6 od Googlu se opravdu povedla. Má výborný design, parádní parametry a na trzích, kde se oficiálně prodává, je to cenově výhodná alternativa k iPhonům nebo modelům S22 od Samsungu. Bohužel, v Česku Google Pixely oficiálně neprodává, lze je pořídit jen z přeprodeje s přirážkou.

Nová generace přijde na trh tradičně na podzim. Modelová řada Pixel 7 se pravděpodobně nebude zásadně odlišovat od té současné. Ostatně, právě aktuální řada se od těch předešlých dost odlišuje a tak je logické, že příští modely projdou spíš úpravami než radikální proměnou.

Do premiéry je času ještě hodně, přesto čínský web Mydrivers zveřejnil první rendery modelu Pixel 7 Pro. Design se v tomto případě zásadně nemění, zůstává ikonický pruh na zádech s modulem fotoaparátu. Nově by měl být integrovaný do rámu telefonu a od současné řady se bude odlišovat rozmístění objektivů na tomto pruhu.

Hlavní a širokoúhlý budou ve společném bloku, teleobjektiv pak bude umístěný vedle nich samostatně. Dále zde budou potřebné senzory. Google opět nabídne několik barevných variant, kde horní část zad nad pruhem má tmavší odstín či kontrastní barvu než větší část pod pruhem.

Parametry přístroje zatím známé nejsou. Ale je nanejvýš pravděpodobné, že procesor bude opět z vlastního vývoje Googlu. Právě Pixely 6 poprvé dostaly vlastní čip Tensor, který se ukazuje jako povedený. Sedmičky mají dostat jeho druhou generaci, otázkou však je, zda je bude vyrábět opět Samsung, který s výrobou první generace Tensoru má problémy. Ale to platí i o dalších čipech, které Samsung Semiconductors vyrábí pro sebe nebo Qualcomm.

Tradičně dostanou Pixely 7 novou generaci operačního sytému od Googlu. Tentokrát to bude Android 13, který by měl Google představit do poloviny roku. Cena by se mezigeneračně výrazně měnit neměla, to znamená, že základní Pixel 7 by měl stát v přepočtu zhruba 16 000 korun (cena v Německu včetně daně) a Pixel 7 Pro by měl startovat na částce 22 500 korun.