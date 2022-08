Google ukázal nový pixel s předstihem. Teď přišel aspoň únik premiéry

Úniky informací trápí všechny relevantní výrobce smartphonů, lokálně dokonce i menší značky. Informace o novinkách prostě zákazníky zajímají, únikům a zákulisním informacím se tak profesionálně věnuje docela dost lidí.

Výrobci se samozřejmě brání, i když lze předpokládat, že některé úniky mohou být řízené. Tedy že je výrobce sám někomu poskytne, aby se o novince vědělo a zvýšil se mediální zájem o značku. Na druhou stranu, uchránit informace je dost složité. Výrobce musí dlouho dopředu domlouvat dodávky součástek, musí zajišťovat výrobu a v neposlední řadě novinky i jako velmi rané prototypy ukazuje velkým zákazníkům.

K informacím se tak dostává docela hodně lidí a záleží, jak je má výrobce smluvně podchycené. Mezi obranné strategie patří i výrazné označení prototypů, aby se dalo vystopovat, odkud mohl případný únik přijít. Pro testy je pak často balí do nevzhledných nerozebiratelných obalů.

Google, aby toto nemusel řešit, se rozhodl pro velmi neobvyklou strategii. Nové modely řady Pixel 7 ukázal skoro půl roku dopředu na své vývojářské konferenci na začátku května. Tím samozřejmě vzal únikářům vítr z plachet, alespoň co se designu týče. Přesné specifikace nezveřejnil. Perličkou pak bylo ukázání tabletu, který přijde na trh až příští rok.

Pro únikáře tak zbývá jedna zásadní informace, tou je premiéra novinek a zahájení prodeje. S těmito daty nyní přišel server Front Page, který zveřejnil info z nejmenovaného, ale podle média respektovaného zdroje. Google Pixely řady 7 představí 6. října, kdy bude zahájený i předprodej. V obchodech se pak objeví o týden později, tedy 13. října.

Do Česka oficiálně opět nedorazí, Google Pixely prodává jen na vybraných trzích a platí to i pro další hardware. Na evropském kontinentu pixely koupíte ve všech zemích západní, jižní a severní Evropy. Z východoevropských zemí nemá Google svůj obchod zatím ani v jedné. Ale telefony jistě nabídnou prodejci, kteří je individuálně dovezou. Platí to například pro aktuální novinku Pixel 6a, kterou již nabízí s dodáním od 5. srpna.