náhledy
Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ale přeci jen došlo k řadě vylepšení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ale řekněte sami: poznáte, který pixel je který? Telefony jsou si nesmírně podobné, takto shodný design Google ještě mezigeneračně nikdy u svých špičkových modelů neměl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I při pohledu zezadu není vlastně snadné letošní a loňské modely odlišit. Letošní jsou na snímku nahoře, ty loňské dole. Kromě občas trochu jiných odstínů tu však na první pohled vlastně není žádný vizuální rozdíl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pozorné oko na zadní straně přeci jen odlišnost odhalí: výstupek fotoaparátů je u letošních modelů (nahoře) malinko mohutnější než u těch loňských. Je to drobounká kosmetická změna.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ta je víc znát v detailu, obzvlášť, když smartphony „vhodně“ poskládáme na sebe: pak větší velikost výstupku u letošních typů řady 10 trošku vynikne. Ale v principu nejde o nic důležitého, jen to znamená, že kryty z loňských modelů na ty letošní nepasují.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U foťáků můžeme zůstat. Zatímco modely Pro a Pro XL (vždy ty dva vpravo) mají v obou generacích hardwarově v podstatě stejnou sestavu, u Pixelu 10 došlo oproti Pixelu 9 k zásadním změnám.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 10 (tady dole vpravo) má tři foťáky namísto dvou, ale jejich hardware se liší: hlavní má 48 megapixelů místo 50, širokoúhlý 13 místo 48 a nově je tu teleobjektiv s 10,8 megapixely.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Typy Pro (na pravé straně) zůstávají u hlavního snímače s 50 megapixely a širokoúhlého fotoaparátu a zoomu se 48 megapixely. Zoom má u všech modelů stabilizaci, tu má vždy i hlavní foťák, tomu širokoúhlému zase nechybí ostření pro makro fotky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mezigeneračně se nezměnilo ani zpracování. Základní Pixel 10 a Pixel 9 mají lesklá záda se sklem Gorilla Glass Victus 2, typy Pro mají záda matná, opět se stejným typem krycího skla.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rámy těla jsou hliníkové a Google je přizpůsobuje dané barevné variantě telefonu, barva tedy ladí s barvou zad. Základní typy mají v obou generacích rám matný, modely Pixel Pro pak dostávají lesklý rám.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V podstatě se neměnily ani rozměry telefonů: ty zůstávají u malých i velkých typů totožné, jediný kosmetický rozdíl, který ale v praxi není vidět, je rozdíl v tloušťce u základního typu. Zatímco ostatní modely měří 8,5 mm, Pixel 10 vykazuje 8,6 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zatímco rozměry se nemění, u hmotnosti už rozdíly zaznamenáme, ale opět jen někde. Pixel 10 Pro XL má hmotnost 232 gramů, o 11 víc než předchůdce. Pixel 10 Pro je s 207 gramy o 8 gramů těžší než předchůdce a základní Pixel 10 má hmotnost 204 gramy, tedy o 6 víc než Pixel 9.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nárůst hmotnost jde na vrub tomu, že uvnitř jsou nové pixely napěchovanější než jejich předchůdci. Vidět to je třeba na kapacitách baterií: Pixel 10 má 4 970 mAh, Pixel 9 4 700 mAh, Pixel 10 Pro dostal 4 870 mAh, předchůdce 4 700 mAh. Pixel 10 Pro XL má baterii s kapacitou 5 200 mAh, Pixel 9 Pro XL pak 5 060 mAh.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Letošní modely mají také o trochu rychlejší nabíjení: u modelů Pixel 10 a 10 Pro je to 30 W kabelem a 15 W bezdrátově, Pixel 10 Pro XL zvládá 45 W kabelem a 25 W bezdrátově.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Předchůdci mají maximum 37 W kabelem a 23 bezdrátově u Pixelu 9 Pro XL, 27 a 21 W u typu 9 Pro a 27 a 15 u základního Pixelu 9. Výdrž baterie je ovšem celkově u obou generací dost podobná, někdy dokonce nová trochu ztrácí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uvnitř telefonů nové generace je novější procesor Tensor G5, který má v praxi asi o 30 % vyšší výkon než předchozí Tensor G4. Měl by být i efektivnější z hlediska spotřeby, ale to se právě Googlu úplně nedaří zajistit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Starší pixely tak zůstávají i dnes vcelku relevantní, vše záleží zejména na tom, za jakou cenu daná zařízení seženete. Výhodou smartphonů Pixel je mimochodem i dlouhá softwarová podpora, takže i starší telefony budou stále aktuální.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Startovní ceny smartphonů Pixel řady 10 byly 22 990 za základní Pixel 10, 27 990 za Pixel 10 Pro a 32 990 za Pixel 10 Pro XL. Ten jediný má v základu 256 GB paměti, ostatní modely (i starší generace) mají vždy základ 128 GB. Aktuálně jsou ceny následující (10, 10 Pro a 10 Pro XL): 17 990, 22 990 a 27 990 Kč
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Starší pixely lze dnes samozřejmě sehnat za výhodnější částky. Model 9 Pro XL seženete už od 20 990 Kč, Pixel 9 Pro od 18 990 Kč a základní model dnes startuje zhruba na 14 000 korunách. Ve všech případech je vnitřní paměť 128 GB.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz