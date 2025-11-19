|
Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?
Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...
Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné
Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají...
Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme
Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...
Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů
Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...
Smartphonový základ pro nenáročné. Test T-Mobile T Phone 3
T-Mobile už má u svých vlastních telefonů T Phone vcelku tradici, nabízí je totiž od roku 2022. Aktuální provedení T Phone 3 ukazuje, co vše se operátor za tu dobu naučil. Model je sice základním...
Baterie v mobilech se rapidně zvětšují, každý výrobce však reaguje jinak
Akumulátory v mobilech se díky nové technologii výrazně zvětšují a prodlužují výdrž na jedno nabití. Rekordy, které padly letos, budou výrobci lámat dál i příští rok. Jako obvykle však každý z nich...
Donutí konkurenty zbystřit? OnePlus 15 má nový design a obří baterii
Na český trh zamíří nový špičkový smartphone OnePlus 15. Nový model přinese jak upravený design, tak špičkovou výbavu včetně nekompromisní výdrže baterie. Ta má totiž výrazně větší kapacitu, než...
Foťáky ohebných samsungů si hodně polepšily, ukazuje test
Modely Samsung Galaxy Z Flip 7 a Z Fold 7 jsou nejlepšími fotomobily mezi smartphony s ohebnými displeji. Mezigeneračně zaznamenaly tyto přístroje v testu DxO Mark opravdu výrazné zlepšení, platí to...
iPhone 17 má silného soupeře. Jeho sleva na Black Friday může rozhodnout
Nový iPhone 17 dostal řadu vylepšení a je to zároveň jeden z mála kompaktních a dobře vybavených smartphonů na trhu. Jeho přímým soupeřem je nový Google Pixel 10. Oba telefony se mimochodem prodávají...
Ohromná baterie a vodní chlazení. Speciální mobily drtí běžné konkurenty
Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.