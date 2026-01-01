náhledy
Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým zapalovačem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Podobných odolných telefonů jsme za uplynulé roky viděli až až. Odolné tělo, obří baterie, velký reproduktor, extra silná svítilna… to už nás neohromí. Přesto jsme však docela zírali na model WP63 od značky Oukitel. Vymyslela totiž vlastně docela praktickou extra funkci, která je pro mobil určený i do extrémních podmínek jako dělaná. A nikdo jiný ji nemá.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Řeč je o elektrickém zapalovači, který je schovaný v těle telefonu stejně, jako se před pár lety výrobci snažili schovat selfie kamerky: ve výsuvném modulu. Ten vyjede z telefonu na požádání a po použití musíte chvíli počkat, až zchladne.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zástupci značky předváděli funkcionalitu na vonné tyčince, kterou vysoce zahřátá ploška zapálí ihned. Hádáme, že nejčastější použití bude jako zapalovač na cigarety, takže z tohoto telefonu budou mít radost hlavně kuřáci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě, že taková funkce se bude hodit i pro turisty, kteří se rádi s podobným mobilem vydávají na cesty mimo civilizaci. Vědí totiž, že se mu i v extrémních podmínkách nic moc nestane, dlouho vydrží na jedno nabití a tento přístroj jim ještě pomůže rozdělat táborák.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Bohužel během demonstrace funkce zapalovače se několikrát stalo, že mobil zápalnou plošku nažhavil a následně se vypnul. Software na ukázkovém modelu zřejmě ještě nebyl moc vyladěný.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na těle telefonu mimochodem najdete ještě jeden praktický prvek výbavy: zabudovaný USB-C kabel, s pomocí kterého můžete nabíjet jiné zařízení, mobil v takovém případě slouží jako powerbanka.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Co se samotné hardwarové výbavy mobilu týče, výčet specifikací už je v podstatě standardní na poměry odolných telefonů. Displej má úhlopříčku 6,67 palce, nízké rozlišení HD+ (720 × 1 600 pixelů), obnovovací frekvence je pak 120 Hz. V průstřelu displeje je 20Mpix selfie kamerka.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Odolnost proti poškození udává armádní certifikace MIL-STD-810H a také certifikace odolnosti proti prachu a vodě IP69K, tedy včetně vysokotlakého proudu vody.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na zádech telefonu je jednak velký reproduktor a také silná LED svítilna.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Fotoaparáty na zádech jsou dva, hlavní senzor má rozlišení 64 Mpix, světelnost f/1,8 a není opticky stabilizovaný. Vedle něj už tu je jen pomocný 8Mpix senzor, který má sloužit jako infračervené noční vidění.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání čip Unisoc T8200, k dipozici je pak 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Nic moc extra výkonného, ale pro běžnou práci s aplikacemi postačí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Baterie telefonu má kapacitu 20 000 mAh, což je parádní hodnota. Ale zároveň bychom už čekali, že výrobci začnou využívat nové typy akumulátorů, které by jim umožnily ještě lepší hodnoty. 20 000 mAh je něco, co u odolných telefonů vídáme už mnoho let.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nabíjet se dá telefon výkonem až 33 W, takže na plné nabití budete čekat několik hodin (výrobce udává, že na prvních 50 % bude potřeba asi 100 minut).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Rozměry telefonu jsou 174,7 × 83 × 27 mm a jeho hmotnost je 629 gramů. To už je docela slušný trhač kapes.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Oficiální cenu bohužel neznáme, na globálním e-shopu značky Oukitel se mobil stále neobjevil. Předpokládaná cena je 399 dolarů, tedy asi 8,5 tisíce korun bez daně. Následují další fotografie tohoto modelu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz