Některé modely této značky seženete i u českých obchodníků, tento model však nejsnadněji seženete na čínském online obchodu Aliexpress. To pro mnohé může indikovat velmi příznivou cenu, ale tentokrát to je jinak. Telefon je poměrně drahý, má šílený displej, ale po někoho i zajímavé určité parametry.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oukitel WP60 je odolňák, takže je jasné, že má odolné tělo. Což je ostatně napsané i na zádech, včetně toho, že odolá vodě. Pokud vás zajímají konkrétní normy, které telefon plní, tak je to armádní norma MIL-STD-810H a normy IP68 a P69K.
Pokud vás, stejně jako nás, zaujalo, že model WP60 má na zádech označení GT09, tak my odpověď neznáme. A je to nepodstatné. Design telefonu je v této žluté barvě hodně výrazný. Ale můžete ho mít i v decentnějším šedém provedení.
Telefon nejsnadněji koupíte na Aliexpressu, kde ho má hned několik prodejců včetně značkového obchodu. Většinou k vám poputuje z francouzského skladu za cenu od 6 500 do 8 500 korun. Cenu určuje velikost paměti. Pokud chcete 12 GB operační a 512 GB uživatelského místa, zaplatíte 8 500 korun. Levnější verze má paměť 8+256 GB.
Konektory jsou pod krytkou a uvnitř telefonu se skrývá baterie s kapacitou 10 000 mAh. Nabíjecí výkon je 33 W.
Telefon se do soutěže o co nejtenčí přístroj nezapojí, respektive může, ale bude předposlední. V pase má totiž 14,9 mm. Hmotnost nevíme, tu výrobce neuvádí. Odhadujeme 300 gramů a víc.
Design má evokovat sérii Transformers a ano, mnohé detaily jsou zajímavé, jiné zase dost divoké. Jako celek je však telefon poněkud pouťový. Šedá verze je decentnější.
Fotomodul, který se skládá ze čtyř matic, obsahuje tři snímače. A ten hlavní má překvapivě vysoké rozlišení 108 Mpix.
Je zde i osmimegový širokoúhlý snímač a dvoumegové makro. V poslední matici je blesk a senzory.
Telefon podporuje sítě 5G, pohání ho čip Mediatek Dimensity 7025. To je čip s výkonem těsně nad nejvýkonnějšími LTE procesory, takže nic extra.
Největší podivnost telefonu je displej. Především je obrovský, jeho úhlopříčka je 7,2 palce! Tak sedm let zpět byl tak velký displej běžný u malých tabletů.
Velký panel je jedna věc, jeho mizerné rozlišení věc druhá. Výrobce totiž použil panel s HD+ rozlišením (1 560 × 720 pixelů). A to je opravdu velký nepoměr rozlišení a úhlopříčky. Nehledě na to, že HD+ panely mají dnes už jen telefony nejnižší třídy.
V detailu je mizerné rozlišení dobře patrné, tak mizerný displej jsme už dlouho neviděli.
Oukitel WP60 patří mezi ortodoxní odolňáky. Přidává výrazný design a pro specifickou cílovku i některé zajímavé parametry.
Jenže cena je dost vysoká a displej je vyloženě tragický. Bohužel, na čínských online obchodech jsou často k mání podobné prapodivné přístroje.
