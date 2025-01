Takovou paměť nemají ani nejdražší modely. Navíc má integrované hodinky

Veletrh CES v Las Vegas nabídl hned několik zajímavých novinek v segmentu odolných telefonů, tedy přesněji pancéřovaných přístrojů. Voděodolné jsou dnes skoro všechny dražší klasické smartphony, specifický segment pancéřovaných mobilů pak přidává obvykle i maximální mechanickou odolnost. To s sebou většinou nese vysokou hmotnost, velké rozměry, nepříliš líbivý design a také slabou výbavu.

Tedy donedávna. Dnes už mnohé pancéřované přístroje mají docela fešný vzhled a s výbavou to už není vůbec špatné. Jen takové telefony nedostanete od velkých značek, musíte pro ně k Blackview, Doogee, Ulefonu nebo Oukitelu. Poslední z nich ukázala v Las Vegas novinku WP200 Pro, která nabízí věci, které jinde nedostanete, a to bez ohledu na kategorii či třídu přístrojů.

Design telefonu je docela povedený, kovový rámeček doplňuje strukturovaný povrch zadní části. U námi testovaného vzorku v nudné černé, výrobce bude ovšem mít i zelený kryt se zlatým rámečkem či modrý kryt. Zpracování je poctivé, ale samozřejmě je to specifická kategorie přístroje, takže je těžký a dost tlustý (13,7 mm). Ale úplný obřík to není, pokud navíc vezmeme v potaz baterii s kapacitou 8 800 mAh, tak je to vlastně adekvátní velikost.

Displej má úhlopříčku 6,7 palce, je to solidní AMOLED panel s FHD+ rozlišením. Jenže na telefonu je ještě jeden displej vzadu, alespoň to tak na první pohled vypadá. Je malý a trůní uprostřed fotomodulu. Potud vlastně nic zvláštního, zadní mini displej má hodně pancéřovaných smartphonů, je to v tomto segmentu móda.

Jenže zde lze displej z telefonu vyndat a je to vlastně sluchátko – bezdrátové bluetooth handsfree. Ale ani to není vše, displej lze ze sluchátka sundat a jsou to vlastně chytré hodinky, nebo přesněji chytrý náramek. Jen je potřeba ho nasadit na řemínek, který by snad měl být součástí balení. Je to zajímavé, vypadá to funkčně, ale jestli je to nutné, to je otázkou. Ale na trhu to jistě zaujme.

Další výbava telefonu je velmi dobrá. Pohání ho čip MediaTek Dimensity 8200, takže nechybí podpora 5G a výkonu bude dostatek. Navíc je zde paměťová sestava, kterou v Evropě nekoupíte ani u nejdražších modelů prémiových značek a k dostání je jen v Číně u některých specifických variant, které se do Evropy nevozí. Operační paměť má totiž 24 GB a uživatelská 1 TB.

Foťák vzadu vypadá lákavě, ale zde už se kategorie telefonu projevuje naplno. Hlavní snímač má sice rozlišení 108 Mpix, ale širokoúhlý už je jen dvoumegapixelový a třetí s rozlišením 0,3 Mpix nevíme, k čemu slouží. Nabíjecí výkon je 45 W, což je velmi slušné, a ve výbavě nechybí ani další běžné funkce.

Cenu neznáme, tu zatím výrobce nezveřejnil. Je dost možné, že ji prozradí na veletrhu MWC v Barceloně, který proběhne na začátku března. S tímto postupem jsme se letos na veletrhu CES v Las Vegas setkali už poněkolikáté. Produkt je zde poprvé vystaven, ale detaily a dostupnost výrobce zveřejní později. Náš odhad ceny je okolo 15 tisíc korun, levný produkt to určitě nebude.