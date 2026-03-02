náhledy
Napodobeniny produktů slavných značek jsou dnes zcela běžné a třeba v případě textilu je to specifické odvětví takzvaných replik. U elektroniky je to složitější, design okopírovat jde, ale vespod je to něco úplně jiného. Horší je, že kopírováním designu se dnes věnují i relativně známé značky a vůbec se toho nebojí.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Oukitel je docela známý výrobce odolných telefonů a to i na českém trhu. V nabídce má ale i klasické smartphony. Katalog je přeplněný telefony, které se často liší jen designem. A samozřejmě, že některé ho mají vlastní originální, ale napodobenin jsme na letošním veletrhu MWC našli docela dost. Vlastně značce vůbec nevadilo takové produkty vystavovat.

Začněme modelem WP65, který se slavným Samsungem Galaxy S25 Ultra pojí podobně koncipovaný fotomodul. Zajímavé jistě je, že ty modely, které připomínají tu samsungy, tu iPhony, v katalogu značky často nenajdeme. Ale možná jsou jen moc nové. Což je i případ tohoto modelu.

WP65 je odolný telefon a nemá úplně mizernou výbavu. Podporuje 5G, nemá vyloženě ošizený displej a ani fotoaparát.

Fotomodul je ve stylu S25 Ultra (S24 Ultra, S23 Ultra), tedy podle dnes už starších modelů jihokorejské značky. Záda však mají výrazný grafický design i zaoblení na krajích.

Foťák slibuje mnohé, ale ve skutečnosti za pozornost stojí jen hlavní snímač s rozlišením 108 Mpix. Dále jsou zde 8Mpix širokoúhlý snímač a 2Mpix makro.

FHD+ displej má úhlopříčku 6,6 palce a jediná zajímavost je obnovovací frekvence 120 Hz.

Oukitel WP65 pohání čip Dimensity 7025, paměť je 12+512 GB a baterie má víc než slušnou kapacitu 11 000 mAh. Telefon je větší, ale úplný trhač kapes to není.

Asi největší kopírka v nabídce Oukitelu je model C9. Na první pohled slibuje mnohé. Tvarem připomíná starší ultry od Samsungu.

Fotomodul pak vypadá jako u čerstvé novinky Samsungu Galaxy S26 Ultra, ale to je tak vše, co mají tyto telefony podobné. Oukitel C9 je totiž dost slabý low-end.

Sám výrobce u hlavního foťáku uvádí jediný snímač s rozlišením 64 Mpix. Možná je tam ještě nějaké 2Mpix makro, ale nic zásadního nečekejte. Vpředu je 8Mpix kamerka.

Displej, který na veletrhu MWC u vzorku nefungoval, má úhlopříčku 6,88 palce a pouze HD+ rozlišení. Což naznačuje další možnosti telefonu.

Výkon zajišťuje čip Unisoc T8200, takže telefon si rozumí se sítěmi 5G. Není to silný procesor, ale v kontextu zbytku výbavy je úplně v pořádku.

Baterie má kapacitu 5 150 mAh a lze ji nabíjet výkonem až 18 W. Napodobenina top modelu od Samsungu není drahým telefonem, podle zástupců firmy by měl stát v přepočtu okolo tří až čtyř tisíc korun.

Třetí telefon připomínající Samsung Galaxy S2x Ultra je Oukitel C72. Opět má fotomodul s jasnou podobností starších modelů Ultra. Ale navíc přidává zadní displej a tím se žádný samsung pochlubit nemůže.

Zadní displej je cool, někdo ho využije, někdo nikoliv. Jeho přítomnost může naznačovat, že máme co do činění s vyšším modelem značky. Třeba v porovnání s předchozím modelem C9. Jenže opak je pravdou.

C72 je low-end bez podpory 5G. Pohání ho čip Unisoc T615, má až 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti.

Sestava fotoaparátu je stejná jako u předchozího modelu. Tedy vzadu je jeden 64Mpix snímač, pod ostatními objektivy zřejmě nic není. Vpředu je pak 8Mpix kamerka.

Displej má úhlopříčku 6,88 palce a opět jen HD+ rozlišení. To samé platí pro baterii s kapacitou 5 150 mAh a nabíjecím výkonem 18 W.

U Oukitelu se nebojí ani designu nového iPhonu. A to včetně napodobování grafiky. Což „krásně“ vynikne na 6,5 palce velkém HD+ panelu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model C15 opět patří mezi low-endy, a to vyložené. Navíc výrobce téměř stejně vypadající telefon prezentuje pod více názvy a drobně i více se lišící výbavou.

Zde není podpora 5G, protože telefon pohání slaboučký čip Unisoc a operační paměť má vždy jen 4 GB. Zadní foťák má jediný snímač s rozlišením 13 Mpix, vpředu je 8Mpix fot8k.

Baterie s obvyklou kapacitou 5 000 mAh je dnes standardem. Za co si Oukitel zaslouží pochvalu, tak je u všech modelů inzerovaný Android 16.
