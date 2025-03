Kopírovači jsou o rok pozadu. Loňský top model předělali na kraksnu

Mobil nápadně připomínající loňský top model Samsung Galaxy S24 Ultra jsme potkali na stánku značky Oukitel. S tímto výrobcem se můžete setkat i na českém trhu, byť nepatří mezi ty s významným podílem. V portfoliu má hlavně odolné telefony, takže okatá kopie loňského top samsungu nás docela překvapila.

Výrobce jej označil jako Oukitel C62, a prakticky celý jeho design je ukradený od S24 Ultra. To znamená velké rozměry, ostré hrany a čtveřice fotoaparátů na zádech ve stejném tvaru, jako u Samsungu. Jen je tu jaksi navíc ještě okénko se zadním displejem které slouží pro zobrazení základních informací a notifikací. Je to zbytečnost, kterou potkáte právě u levných (mnohdy odolných) modelů z Číny.

Zbytek výbavy modelu C62 v podstatě ani nestojí za řeč, je na úrovni telefonů za pár tisíc korun. 6,88palcový displej má mrzké rozlišení HD+ (720 × 1 640 pixelů), v reálu jsme si jej ani prohlédnout nemohli, protože telefon nešlo nastartovat.

Telefon pohání levný procesor Unisoc T606 se 4 GB operační paměti. V úložišti je 128 GB místa na data a výrobce se chlubí moderní verzí systému Android 15. Jediným celkem slušným parametrem v hardwarové výbavě je baterie, která má kapacitu 5 150 mAh, ovšem nabíjí se pouze výkonem 10 W.

Naprosto odbytá je sestava zadních fotoaparátů. Předloha má čtveřici kvalitních senzorů (plus senzor s laserovým ostřením, zde to vypadá, že jsou také čtyři. Ale zdání klame, je tu jen jeden 13Mpix fotoaparát a zbytek je v podstatě dekorace. Opět nic, co bychom už u čínských modelů nepotkali, ale zde je zkrátka znát, jak moc se na takových kopiích šetří.

Oukitel tento telefon ani nemá na svých stránkách zalistovaný a v podstatě se tváří, jako by neexistoval. Je tedy otázkou, jestli nejde spíše jen o demonstraci, jak jde značce napodobování mainstreamových modelů. Vzhledem k tomu, že jsou o rok pozadu, tak moc nechápeme, proč se takovou „novinkou“ vůbec na veletrhu chlubí.