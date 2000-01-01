náhledy
Nová značka smartphonů Osta má slavného majitele a její první model v nabídce je vpravdě nezvyklý smartphone. Vypadá totiž trochu jako některé modely s ohebným displejem, přitom ale takový displej nemá a je to obyčejný přístroj. Ukazuje však na trend, který může smartphony úplně změnit.
Autor: Huawei
Osta je nová značka telefonů, která u Huaweie svým způsobem nahrazuje osamostatněný Honor. Ten se trhnul před šesti lety ze zcela pragmatického důvodu, aby se vyhnul sankcím uvaleným na mateřskou značku. Úkolem „nového Honoru“ – Osty je nabízet technologicky vyspělé, ale cenově dostupnější přístroje. Navíc se zaměřením na AI funkce.
Autor: Huawei
Vzhledem k tomu a vzhledem k použití operačního systému Harmony OS 7 se nový smartphone Osta 01 Pro, jak se prvotina značky jmenuje, nejspíš do Evropy nedostane. Soustředí se na čínské zákazníky. To ale neznamená, že Osta 01 Pro je nezajímavý mobil. Naopak.
Autor: Huawei
U smartphonu si můžeme snadno všimnout jeho neobvyklých proporcí. Telefon v podstatě vychází z již dříve představeného smartphonu Huawei Pura X View a je to tak druhý přístroj s vcelku neobvyklou koncepcí.
Autor: Huawei
Snadno si tu můžeme všimnout, že 6,39palcový displej smartphonu má neobvyklý formát displeje. Poměr stran je 5:3 a rozlišení činí 2 232 × 1 320 pixelů. Displej je tedy na poměry dnešních smartphonů vcelku široký a nízký. Tak jako u některých chytrých telefonů s ohebným displejem.
Autor: Huawei
Ovšem Osta 01 Pro ohebný displej nemá, jeho konstrukce je úplně „obyčejná“, plochá, bez možnosti telefon jakkoli složit nebo rozložit. Půdorysné rozměry přístroje jsou 144,1 × 87 mm.
Autor: Huawei
Konstrukce přístroje je hezky tenká, tloušťka činí pouze 6,7 mm, což je sice trochu víc než u některých ohebných rekordmanů, ale pořád je to málo. Uvnitř přístroje se přitom ukrývá vcelku dobrá výbava.
Autor: Huawei
Baterie má jmenovitou kapacitu 7 000 mAh a nabíjení funguje výkonem až 66 W, bezdrátové nabíjení zvládá výkon až 50 W. Výdrž telefonu by tak i přes použití procesoru Kirin 9030S s 5nm technologií (dnes je už k dispozici 2nm) měla být slušná.
Autor: Huawei
Displej smarphonu má maximální špičkový jas až 6 500 nitů, to je opravdu hodně. Obnovovací frekvence je až 120 Hz. Displej kryje odolné sklo Kunlun Glass, které je alternativou tradičnímu Gorilla Glass. V kolonce odolnosti nechybí ani certifikace podle IP68/IP69.
Autor: Huawei
Procesoru Kirin tu sekunduje RAM s kapacitou 12 nebo 16 GB, uživatelská paměť může mít kapacitu 256 nebo 512 GB, v jedné z dostupných barevných variant pak dokonce celý 1 TB.
Autor: Huawei
Fotoaparát se za úplnými superlativy nežene, ale ani ten nebude špatný. Sestava je dvojitá, hlavní fotoaparát má rozlišení 200 megapixelů, optickou stabilizaci a světelnost f/1.8. Druhý objektiv se světelností f/2.6 ukrývá 3,7násobný optický zoom a 50megapixelový snímač se stabilizací.
Autor: Huawei
Fotoaparát má navíc senzor barevného spektra a nechybí mu třeba laserové ostření. Osta slibuje i celou řadu velmi chytrých fotografických funkcí.
Autor: Huawei
Konstrukce těla telefonu je samozřejmě kovová. Pozoruhodné jsou rámečky displeje, které mají šířku pouze 1,05 mm. Hmotnost přístroje je rovných 200 gramů.
Autor: Huawei
Mimochodem, název značky není náhodný shluk písmen. Osta podle Huaweie znamená Original (originální), Smart (chytrý), Technology (technologie), Accessible (dostupný). To tedy jasně ukazuje, že má značka nabízet dostupnou techniku.
Autor: Huawei
Prvotina značky plní její název tak napůl. Smartphone nabízený ve třech barvách s cenou začíná na 5 499 jüanech, což je částka za černé nebo bílé barevné provedení s 12 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti. V přepočtu je to necelých 18 500 korun, s připočtením naší DPH je to asi 22 300 korun.
Autor: Huawei
Druhou možností, která je v černé a bílé barvě na výběr, je varianta opět s 12 GB RAM a tentokrát 512 GB uživatelské paměti. Její cena činí 6 499 jüanů, tedy v přepočtu necelých 21 800 korun, po připočtení DPH asi 26 300 korun.
Autor: Huawei
Třetí varianta se zády s barevným přechodem od bílé do modré je dražší, nabízí totiž 16 GB RAM. A také větší uživatelské úložiště. Varianta s 512 GB paměti stojí 7 299 jüanů, provedení s 1 TB paměti pak 8 799 jüanů. To je v přepočtu něco přes 24 400 a 29 400 korun, s daní pak přes 29 500 a 35 600 korun. To není úplně málo. Dodejme, že případné evropské ceny by byly zhruba o 30 až 50 procent vyšší.
Autor: Huawei